Si tout se passe comme prévu, novembre 2020 restera dans les mémoires comme le début de la fin de la pandémie COVID-19. Les dernières semaines de l’année ont été marquées par une série d’événements remarquables. Quatre fabricants ont signalé des taux d’efficacité supérieurs à 90% pour chacun de leurs vaccins potentiels contre le COVID-19.

Le 9 novembre, Pfizer est devenue la première société pharmaceutique à annoncer les résultats d’un essai de phase III pour un candidat vaccin. Son candidat vaccin à ARNm, BNT162b2, qu’elle a développé en partenariat avec BioNtech, a été étudié dans un essai de phase III avec plus de 43 000 participants. 170 cas de COVID-19 ont été confirmés, dont 162 dans le groupe placebo. Il y a eu dix cas de maladie grave, dont un seul est survenu dans le groupe d’intervention. Le vaccin était efficace à 95%. Les résultats ont suffi à convaincre le régulateur britannique d’émettre un autorisation d’urgence pour le vaccin. Mais les choses sont compliquées par le fait que BNT162b2 doit être conservé à –70 ° C, bien qu’une fois décongelé, il peut être conservé jusqu’à 5 jours dans un réfrigérateur conventionnel.

Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNtech, à commencer par 800 000 doses pour lancer son programme de vaccination. La FDA devait discuter de l’autorisation d’urgence le 10 décembre. Les États-Unis ont réservé 100 millions de doses de BNT162b2, avec la possibilité d’acheter 500 millions de doses supplémentaires.

Pfizer affirme qu’il sera en mesure de produire jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021. «Les exigences logistiques du vaccin Pfizer-BioNtech sont assez difficiles», a déclaré Zoltán Kis, chercheur associé au Future Vaccine Manufacturing Hub de l’Imperial College de Londres, pour qui «à lui seul, ce n’est pas un vaccin qui peut mettre fin au pandémie, car il ne sera pas possible d’établir une ultra-chaîne du froid à travers le monde ». Dans le contexte des pays développés, Kis considère que le produit mieux adapté aux grandes villes Ils ont une capacité de stockage et peuvent livrer un grand nombre de personnes pour la vaccination en quelques jours. Le coût pourrait également être problématique.

COVAX, une initiative conjointe de Gavi, de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et de l’OMS, est chargée de garantir que les vaccins COVID-19 sont distribués de manière juste et équitable. BNT162b2 ne fait pas partie du portefeuille COVAX.

Les résultats intermédiaires pour Spoutnik V, le vaccin vecteur adénovirus développé par le Centre national d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya de Russie, ont indiqué un taux d’efficacité de 92%. Les résultats, publiés le 11 novembre, étaient basés sur 20 infections dans l’étude de phase III en cours. Le 5 décembre, la Russie a commencé à vacciner des travailleurs essentiels avec du Spoutnik V, qui a été approuvé par les autorités russes en août, avant le début de la phase finale du procès.

Moderna a annoncé les résultats intermédiaires de son vaccin candidat, l’ARNm-1273, le 16 novembre. Le produit est étudié dans un essai de phase III auprès de plus de 30 000 volontaires. Sur les 95 premiers cas de COVID-19, 90 étaient dans le groupe placebo, ce qui signifie que le vaccin avait un taux d’efficacité de 94,5%. Il n’y a eu aucun cas grave de la maladie parmi ceux qui avaient reçu le vaccin. Les États-Unis avaient déjà acheté à l’avance 100 millions de doses en décembre. Moderna s’attend à avoir la capacité de produire entre 500 millions et 1 milliard de doses d’ici 2021. L’ARNm-1273 nécessite une température de –20 ° C, ce qui est beaucoup plus gérable que le BNT162b2. Moderna ne participe pas à COVAX et le prix du vaccin n’est pas clair.

Enfin, le 23 novembre, AstraZeneca a publié les résultats d’AZD1222, son vaccin vecteur viral. Au moment de l’analyse, 11 636 personnes avaient reçu le vaccin dans le cadre de deux essais de stade avancé au Brésil et au Royaume-Uni. L’efficacité globale était de 70%. Comme pour les trois autres candidats, l’AZD1222 est administré en deux doses. Mais une erreur a signifié qu’un sous-ensemble de 2 741 personnes a en fait reçu une demi-dose lors de leur première injection du vaccin. Pour ces individus, qui se sont retrouvés avec 1 · 5 doses au lieu des deux prévues, l’AZD1222 a montré une efficacité de 90%, peut-être parce que l’ensemble du programme a incité l’organisme à générer une réponse immunitaire plus forte au vecteur viral.

AstraZeneca a rejoint COVAX, rendant son vaccin disponible à 4 $ la dose, et s’engage à maintenir en permanence le prix bas pour les pays en développement. Le produit peut être stocké à des températures de 2 à 8 ° C; AstraZeneca estime pouvoir produire jusqu’à 3 milliards de doses en 2021.

“Nous aurons certainement besoin de plus d’un vaccin, et ce serait vraiment bien si nous pouvions obtenir des produits qui ne nécessitent qu’une seule dose.”déclare Anna Mouser, responsable de la politique vaccinale et du plaidoyer au Wellcome Trust. Une variété de vaccins sera particulièrement importante si l’immunité contre le SRAS-CoV-2 s’avère de courte durée.

«Les pays doivent s’assurer qu’ils disposent de l’infrastructure pour les campagnes de vaccination de masse. Ceux qui n’ont aucune expérience de la distribution de vaccins contre la grippe devraient apprendre à établir des plates-formes pour la vaccination des adultes. Nous devrons surmonter les doutes sur les vaccins », explique Talha Burki dans son document publié dans The Lancet.

COVAX estime qu’il lui faudra 5 milliards de dollars pour financer ses activités d’ici 2021. 92 pays à revenu faible et intermédiaire sont éligibles au soutien de l’organisation. “Ce serait une calamité totale si les pays à revenu élevé étaient protégés contre ce virus et les pays à faible revenu ne l’étaient pas”, a déclaré Liam Smeeth, professeur d’épidémiologie clinique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mais il pense que les premiers signes prometteurs d’un effort international concerté pour garantir que les vaccins parviennent à ceux qui en ont le plus besoin, où qu’ils soient.

«La responsabilité incombe aux entreprises de faire ce qu’il faut et de mettre leurs vaccins à la disposition de COVAX et des pays à faible revenu à des prix abordables», ajoute Mouser. Il a noté que les pays à revenu élevé ont conclu une succession d’accords bilatéraux avec les fabricants de vaccins, créant un risque réel d’épuisement des approvisionnements des pays les plus pauvres. «Nous devons vraiment soutenir les efforts multilatéraux et nous assurer que les pays ne reçoivent pas plus de vaccins qu’ils n’en ont besoin», a déclaré Mouser. Il y a aussi la question de l’ordre dans lequel les vaccins sont expédiés une fois qu’ils sont disponibles. «Nous ne savons toujours pas quels pays ou organisations sont en tête de liste», explique Mouser. «Si une entreprise a promis des doses à COVAX, ainsi qu’à plusieurs pays, quels accords va-t-elle respecter en premier? Cela pourrait être un sujet très difficile à parcourir. “

Étant donné que la demande mondiale de vaccins COVID-19 dépassera presque certainement l’offre pendant la majeure partie de 2021, il y a un long chemin à parcourir avant que la victoire puisse être déclarée. Pourtant, les rapports récents sont extrêmement encourageants, d’autant plus que la FDA avait initialement suggéré que 50% était un taux d’efficacité de base raisonnable pour un vaccin COVID-19. «Si vous m’aviez demandé en février 2020, j’aurais dit qu’il faudrait un an ou deux avant l’arrivée du vaccin, et je n’aurais jamais prédit une efficacité de 90%», a déclaré Smeeth.

De plus, des vaccins à ARNm réussis pourraient avoir des implications qui vont bien au-delà du COVID-19. “Les plates-formes de vaccins à ARNm sont des technologies très puissantes et peuvent produire des candidats contre pratiquement n’importe quelle maladie virale”, a déclaré Kis. “Une fois que vous connaissez le virus, vous pouvez concevoir un vaccin très rapidement et vous pouvez utiliser le même processus de production pour fabriquer une large gamme de produits.” Dans ce cas, “2020 pourrait ne pas être une si grosse perte après tout”, dit Burki.

