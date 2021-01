(Shutterstock)

Il venu, une boisson par excellence des Argentins qui est présente dans les festivités, les publicités, les célébrations et les couchers de soleil rêvés. De même, il propose un accord parfait pour chaque occasion, comme une collation exquise, une portion de viande ou une option végétarienne. En ce sens, l’été est une saison idéale pour profiter cépages roses, blancs et pétillants. Mais quelles sont les meilleures propositions pour se délecter de chez soi?

1) Tout d’abord, le magasin de boissons en ligne VinosySpirits.com recommande le Sauvignon Blanc Costa & Pampa, une excellente option pour accompagner une nuit chaude. De belle couleur jaune aux reflets verdâtres, il a des notes de herbes fraîches, arôme intense de rue et de douces notes d’agrumes. Quant à la texture en bouche, elle est fraîche et avec une présence minérale marquée.

Ce vin appartient à la cave Trapiche Costa & Pampa, située dans la ville de Chapadmalal, province de Buenos Aires. La ferme est entourée de douces collines et d’incroyables champs qui se terminent dans l’Atlantique Sud. Sa situation à 6 kilomètres de la mer et le climat particulier de la côte, font de ces terres un lieu unique pour l’élaboration de vins à forte influence océanique.

2) Les prochains choisis sont Allégorie du Malbec et Allégorie du Chardonnay par Navarro Correas. Quant à l’option Malbec, elle a un ton rouge violacé intense, avec des arômes fins et des saveurs de prunes, mûres, figues et cerises noires. A cela s’ajoutent des notes épicées de réglisse, de cannelle et de girofle, issues du vieillissement en chêne.

En revanche, la version Chardonnay a une couleur jaune avec des reflets dorés et des arômes attrayants d’abricot, de poire, de pomme, de fruits tropicaux et de délicates notes épicées de vanille. Sa saveur est fraîche, fruitée et intense, avec une texture onctueuse et une longue finale en bouche..

3) La troisième option idéale pour cette saison est la bouteille Mélange d’extrêmes torrontés de la Bodega El Esteco. Robe jaune vif avec des notes verdâtres et présence de fruits tropicaux, de fleurs d’oranger, d’agrumes, de pêches blanches et de raisin torrontés. Ce vin a un bon corps et une acidité intégrée. Comme l’option précédente, ce label bénéficie d’une réduction de 35% ce mois-ci dans la boutique en ligne.

4) Ensuite, Insane Pinot Noir de Finca Las Moras est la quatrième proposition pour se détendre et profiter d’une journée chaude. Pour atteindre la finesse du vin, les raisins sont récolté manuellement, et après un processus d’élaboration minutieux, le 50% de la boisson est conservée dans des œufs en béton, ce qu’il réalise adoucit ses tanins délicats et donne plus de caractère variétal. Les 50% restants sont élevés en barriques neuves de chêne français. Ce mois-ci, les fans peuvent obtenir cette bouteille de 30% de réduction sur VinosySpirits.com.

5) La dernière proposition pour cet été est La Mascota Rosé des vignobles de Mascota, un vin qui a une couleur rose pâle et au nez offre un arôme de fruits rouges comme la cerise et la framboise, et des notes d’agrumes équilibrées. De plus, il a une acidité élégante et une finale longue et fraîche.

POINTE: C’est un vin convivial, idéal pour ceux qui commencent à déguster cette boisson.

