Portrait de George Harrison. . / Archives

Londres, 22 novembre . .- Le classique de l’ex-Beatle George Harrison “My Sweet Lord” tourne un demi-siècle après son apparition réussie en 1970, toujours entouré par la controverse des accusations de plagiat et l’aura spirituelle de son inspiration Hindou.

Harrison était connu comme le «Beatle tranquille» pour sa préférence de rester à l’écart de la célébrité, bien qu’il soit une rock star, et pour son intérêt pour l’hindouisme, qui a commencé à marquer sa vie après la tournée américaine des Beatles en 1966.

Le guitariste du quatuor de Liverpool a sorti le single à succès “My Sweet Lord” sur son premier album solo “All Things Must Pass” (1970), après la séparation des Beatles.

La chanson, enregistrée aux studios Abbey Road à Londres sous la production de Phil Spector, mettait en vedette des musiciens tels que le guitariste Eric Clapton et l’ancien Beatle Ringo Starr à la batterie.

La chanson est devenue un grand succès mondial et a été positionnée comme le thème le plus apprécié de ce premier album. Cependant, peu de temps après, le musicien a été accusé de plagiat par l’auteur-compositeur et chanteur américain Ronnie Mack.

Il l’a accusé d’avoir copié la composition musicale de sa chanson “It’s So Fine”, interprétée par le groupe de filles The Chiffons.

L’ex-Beatle a nié les accusations et a assuré que son inspiration pour la chanson était née, en tout cas, de “Oh happy day”, des Edwin Hawkins Singers, et de ses liens avec les chants religieux hindous et chrétiens.

Cependant, en 1976, Harrison a été reconnu coupable de “plagiat involontaire” et a dû payer une amende substantielle pour retrouver les droits sur son grand sujet.

PROTAGONISTE DE LA “BEATLEMANIA”

George Harrison, né dans une famille ouvrière de Liverpool, rejoint le groupe alors appelé Quarry Men en 1958, qui deux ans plus tard, avec John Lennon à la barre, changera son nom en The Beatles.

Ce moment précis a marqué un moment dans l’histoire de la musique dans le monde, quelque chose que ces jeunes avec tant d’enthousiasme et de passion ne pouvaient pas imaginer à ce moment-là.

Quelques années plus tard, avec leurs premiers succès sur le marché, l’expression dite «Beatlemania» voit le jour au Royaume-Uni, en raison de la grande notoriété acquise par le groupe et de sa popularité, qui explose dans le monde entier avec le single «I Want tenir votre main ».

Le groupe a mené une invasion musicale britannique aux États-Unis, avec divers groupes des îles succédant dans ce pays.

Quelques années après ces premiers singles, certaines des compositions du groupe ont pris un tournant précisément à cause des inspirations indiennes de Harrison, qui a introduit, entre autres innovations, l’utilisation du sitar, un instrument qui a renouvelé le son des Beatles.

LE BEATLE HINDUISTE

Harrison a eu son premier contact avec l’hindouisme au milieu des années 1960, à la suite d’un livre sur la réincarnation donné aux Beatles par un adepte de cette religion aux Bahamas alors qu’ils tournaient le film “Help!”

Des années plus tard, tout le groupe s’est rendu en Inde pour pratiquer la méditation transcendantale, mais aucun d’entre eux ne serait aussi profondément affecté par cette culture que Harrison.

L’un des moments marquants de la spiritualité de l’ex-Beatle a été la rencontre avec les Hare Krishna, un mouvement religieux basé sur l’hindouisme, aux États-Unis, qui a marqué sa vie et son œuvre jusqu’à la fin de ses jours.

Sans surprise, l’un de ses plus grands succès musicaux, “My Sweet Lord”, est une composition avec laquelle il a essayé de lier le “Hallelujah” chrétien aux chants de Hare Krishna et aux prières védiques, avec lesquelles le musicien a voulu lancer un appel contre le sectarisme religieux.

Carlota Isiegas

