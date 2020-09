Les épiceries comme Kroger et Busch essaient de convaincre les acheteurs de garder leurs distances pour assurer la sécurité de tout le monde. Johnny Ali, superviseur de restaurant au marché des aliments frais de Busch à Canton, stocke la section des produits surgelés, vendredi 3 avril 2020.

DETROIT – Environ 625000 travailleurs essentiels du Michigan, qui ont travaillé au plus fort du verrouillage COVID-19 et n’ont pas de diplôme universitaire, sont éligibles à l’université gratuite dans le cadre d’un plan détaillé jeudi par le gouverneur Gretchen Whitmer.

Futures for Frontliners, inspiré du G.I. Le projet de loi qui offrait une éducation universitaire à ceux qui servaient leur pays pendant la Seconde Guerre mondiale a été initialement annoncé par Whitmer en avril. Le gouverneur a fourni plus de détails jeudi. Le collège gratuit est actuellement limité aux collèges communautaires.

Le plan ne se limite pas à ceux des domaines médicaux. Il couvre également les personnes qui ont travaillé dans des endroits tels que la fabrication, les maisons de soins infirmiers, les épiceries, l’assainissement, la livraison, la vente au détail et plus encore. L’État estime qu’environ 625 000 résidents sont éligibles.

«Cette initiative est la façon dont le Michigan exprime sa gratitude aux travailleurs essentiels pour la protection de la santé publique et le maintien de notre état en marche», a déclaré Whitmer dans un communiqué avant une conférence de presse.

«Qu’il s’agisse de stocker des étagères, de livrer des fournitures, de ramasser des ordures, de fabriquer des EPI ou de fournir des soins médicaux, vous étiez là pour nous. C’est maintenant votre chance de poursuivre le diplôme ou la formation dont vous rêvez pour vous aider, vous et votre famille, à réussir. »

Pour être éligible au programme, un candidat doit:

Être un résident du Michigan

Avoir travaillé dans une industrie essentielle au moins à temps partiel pendant 11 des 13 semaines entre le 1er avril et le 30 juin

Avoir été obligé de travailler à l’extérieur de la maison au moins une partie du temps entre le 1er avril et le 30 juin

Ne pas avoir obtenu auparavant d’associé ou de baccalauréat

Ne pas être en défaut sur un prêt étudiant fédéral

Remplissez une demande de bourse Futures for Frontliners avant 23 h 59. 31 déc.

Le programme est un investissement de 24 millions de dollars financé par le Gouverneur’s Education Emergency Relief Fund – qui fait partie de la loi fédérale CARES.

«La grande majorité des emplois bien rémunérés continuent d’exiger au moins une certaine formation au-delà du lycée», a déclaré Jeff Donofrio, directeur du Département du travail et des opportunités économiques du Michigan.

«Futures for Frontliners donne à ceux qui ont aidé à sauver des vies et à maintenir nos communautés en activité au plus fort du COVID une opportunité d’accroître leurs compétences et leurs revenus et nous aide à combler le déficit de compétences de l’État. Pour que l’économie du Michigan se redresse et se développe, il est essentiel que nous continuions à offrir à tous de nouvelles opportunités. »

Plusieurs industries ont déclaré que le programme était un coup de pouce bienvenu.

«Les fabricants du Michigan ont été en première ligne pour se défendre contre la menace COVID-19, créant des produits essentiels nécessaires à la vie quotidienne; de la nourriture et des produits pharmaceutiques au transport et même au papier hygiénique », a déclaré John Walsh, président et chef de la direction de la Michigan Manufacturers Association, dans un communiqué.

«Le programme Futures for Frontliners reconnaîtra ces héros vraiment méritants, en investissant dans leur avenir personnel ainsi que dans l’avenir économique de notre État.»

Walsh a déclaré que le Michigan fait face à une pénurie de travailleurs qualifiés et que ce programme aidera à contrer cette pénurie.

Les collèges ont également accueilli favorablement le programme.

«Nous croyons que ce programme représente une opportunité unique et unique en son genre pour les personnes qui ont fait des études collégiales. Ils se mettent en danger pour servir les résidents du Michigan pendant une pandémie. Nous mettrons leur avenir au premier plan maintenant », a déclaré Russ Kavalhuna, président du Henry Ford College, dans un communiqué.

Whitmer a travaillé pour augmenter le pourcentage d’adultes du Michigan qui ont une sorte de diplôme ou de diplôme d’études secondaires, de 45% à 60%, d’ici 2030.

