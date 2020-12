Le régime Maduro a organisé des élections législatives sans garanties démocratiques (REUTERS)

Les processus électoraux, lorsqu’ils sont menés dans des systèmes démocratiques et avec leurs propres garanties, sont le mécanisme par excellence pour résoudre les conflits dans une société, indépendamment de leur nature et de la profondeur de ces problèmes.

Si l’on parle d’un pays comme le Venezuela, où 96% de sa population vit dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, où les enfants et les personnes âgées meurent de malnutrition ou où plus de cinq millions de personnes fuient, ils sont à l’origine de la deuxième plus grande crise migratoire au monde. , la chose logique serait de penser que le cours du pays doit être changé, précisément avec des élections libres et réelles.

Ce qui se passe au Venezuela, c’est qu’il n’y a ni démocratie ni conditions électorales, et ceux qui exercent le pouvoir, le font comme le produit d’une usurpation que les pays du monde libre ne reconnaissent pas, et soutenue par les armes de la république qui devrait défendre leur peuple mais qui, loin de là, sont utilisées contre l’immense La plupart des Vénézuéliens qui, jour après jour, se battent pour retrouver la démocratie, la liberté et la qualité de vie qui leur a été enlevée après 20 ans où, par coïncidence, plus d’argent que jamais est entré dans le pays; l’argent qui se trouve aujourd’hui sur les comptes bancaires des fonctionnaires de la dictature et de ses alliés.

L’événement du 6 décembre n’est rien de plus qu’une farce du régime pour attaquer l’Assemblée nationale et poursuivre l’approfondissement de la dictature. Aujourd’hui, au Venezuela, il n’y a qu’une seule institution légale et légitime, reconnue par ses citoyens et par la communauté internationale: le Parlement. Et c’est précisément pour cette raison que Nicolás Maduro et son régime ont l’intention d’y mettre fin par un mensonge qu’ils convoquent, et eux seuls, à des élections.

C’est une fraude parce que la dictature a élu de manière inconstitutionnelle le Conseil électoral national, pOrc à travers un système de justice truqué confisqué les cartes des partis démocratiques et parce qu’il n’y aura aucune reconnaissance ni à l’intérieur ni à l’extérieur du pays. C’est le pire événement électoral de l’histoire du Venezuela. Maduro a décidé de l’arbitre, des candidats, des médias et même des compagnons internationaux.

Ces élections ne seront pas reconnues par la communauté internationale. L’Europe et l’Amérique sont unies sur le fait que la solution doit être des élections présidentielles et parlementaires avec des garanties démocratiques. Pour cela, quelques exigences minimales sont requises: un nouveau CNE élu conformément à la Constitution, le vote des Vénézuéliens à l’étranger, une observation internationale qualifiée (pas d’accompagnement), l’autorisation des partis politiques, ainsi que le retour des cartes à leurs dirigeants légitimes.

Julio Borges (.)

Face à cette énorme arnaque, il est nécessaire que le monde non seulement exprime sa répudiation, mais adopte des mesures pour pouvoir avancer avec la pression nécessaire qui nous conduit à des élections réelles, libres et démocratiques.

Aujourd’hui, les deux outils de pression les plus efficaces que le monde libre puisse mettre en œuvre sont les sanctions et la justice universelle. Ce sont deux instruments pour que ces corrompus et violateurs des droits humains qui soutiennent aujourd’hui le dictateur Nicolás Maduro, comprennent une fois pour toutes qu’ils doivent répondre de leurs actions contre le peuple vénézuélien. Seul un programme de pression conjointe entre toutes les nations peut conduire à un changement politique dans le pays.

Ce qui est vécu au Venezuela n’est pas seulement une réalité qui affecte les Vénézuéliens, en premier lieu, car ce sont précisément les pays frères de notre région qui ont accueilli la majorité des millions de personnes qui ont fui et, deuxièmement, parce que quand des crimes comme ceux que Maduro et les siens ont commis sont commis, une attaque n’est pas faite contre une population spécifique mais contre toute l’humanité. Il suffit de lire les rapports préparés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, par la Mission indépendante d’établissement des faits, par Human Rights Watch, par Amnesty International, par PROVEA et par de nombreuses autres organisations et ONG qui ont dépeint la barbarie de la dictature au Venezuela.

Les forces démocratiques sont unies autour de l’ignorance de la fraude et de la nécessité d’élections présidentielles et parlementaires libres. C’est pourquoi les Vénézuéliens ont été appelés à s’unir à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières d’une seule voix qui exige des élections libres. Avec la consultation populaire proposée par le Parlement, les secteurs sociaux et le président Juan Guaidó, nous espérons réitérer notre soutien à l’Assemblée nationale en tant que seule institution légitime et faire avancer un programme de pression interne et externe qui conduira à des élections libres, la seule solution la crise.

La Consultation populaire est un autre outil de cette lutte qui compte aujourd’hui plus de 100 000 manifestations en 20 ans. Le Vénézuélien n’a jamais démissionné et ce ne sera pas le moment où il commencera à le faire.

Le 6 décembre doit marquer un tournant par rapport au Venezuela pour repenser la lutte interne et approfondir la pression internationale. Seule la combinaison des deux pressions pourra briser la dictature et produire le changement que tout le Venezuela exige.

Notre peuple, notre histoire et notre avenir exigent que nous nous unissions et n’abandonnons jamais cette lutte jusqu’à ce que nous puissions récupérer le pays et commencer à voyager une nouvelle histoire dans laquelle nous aurons comme slogan latent: Plus jamais de dictature!

* Julio Borges est le commissaire aux relations extérieures du gouvernement intérimaire de Juan Guaidó au Venezuela

PLUS SUR CES SUJETS:

10 clés pour comprendre les élections au Venezuela, la plus remise en question de son histoire

Toutes les manœuvres de Maduro pour contrôler le Parlement du Venezuela, sa grande obsession

Juan Guaidó: “La fraude est si grossière que parmi les observateurs figurent Rafael Correa et un envoyé iranien”

Quels pays et organisations ne reconnaissent pas les élections de Nicolás Maduro et pourquoi

Les menaces brutales et les promesses irréalisables du régime de Nicolás Maduro pour que les Vénézuéliens votent