15 minutes. La lettre majuscule Q a pris de l’importance lors des récentes élections américaines, souvent visible sur les banderoles et les t-shirts lors des rassemblements de Donald Trump. Identifiez le collectif QAnon, dont les adeptes croient en une série de théories du complot et dont nous présentons quelques indices.

Comment est-ce arrivé?

Son origine est quelques posts d’octobre 2017 sur 4chan, un forum Internet sur la culture anime. Ils ont mis en garde contre une présumée enquête sur Hillary Clinton pour pédophilie et corruption. Ils étaient paraphés par la lettre Q, utilisée par les fonctionnaires ayant accès à des informations classifiées de haut niveau.

L’acronyme QAnon est complété par l’abréviation de “anonyme”, Anon. Quiconque a signé en tant que Q a déclaré détenir des documents gouvernementaux secrets, mais n’a jamais montré de preuve. Il n’a donné que des indices, que ses disciples appellent des «miettes». Ils se disent «boulangers», car avec ces indications, ils préparent des réponses à des énigmes.

Le groupe, à l’origine minoritaire, transférait ses requêtes 4chan vers les réseaux majoritaires: Reddit, Twitter, YouTube et Facebook. Ils ont acquis une grande présence cette année, en raison de la pandémie et de la campagne électorale.

Les «anons» adoptent des théories de déni du COVID-19 et soutiennent Trump. Cependant, certains se sont distancés lorsqu’il est passé de sceptique à l’égard du coronavirus à optimiste quant aux vaccins.

En plus de la conspiration

L’idée qui donne naissance à QAnon est qu’il y a une élite pédophile et corrompue incardinée dans les principales institutions, qui comprend des politiciens démocratiques tels que Barack Obama et Bill Clinton, des hommes d’affaires, des artistes, comme l’acteur Tom Hanks, et même le pape François. .

Les «anon» ont rajouté quelques autres hypothèses de toutes sortes, dont celles faisant référence à la «plandémie»: le nouveau coronavirus a été créé en laboratoire dans un plan à des fins économiques ou génocidaires.

Peu de limites ont été trouvées par les «boulangers» dans leurs spéculations, bien que le mystérieux Q en ait marqué deux: il ne partage pas la Terre plate ou que John F. Kennedy est toujours en vie. Ils ont fusionné des complots naissants avec des complots bien établis, d’antisémitisme et de xénophobie. Maintenant, quand vous parlez de QAnon, vous ne pensez pas uniquement à une théorie du complot, mais à tous en même temps, qu’il s’agisse d’anti-vaccins, de 5G ou de George Soros.

Le vulgarisateur scientifique Abbie Richards place QAnon au sommet de la pyramide inversée des complots, avec les terrestres plats et les reptiliens, parmi les plus éloignés de la réalité.

Le Pizzagate et le roman précurseur

Le premier message de Q est apparu le 28 octobre 2017 et les premières «miettes» ont été ramassées par un adepte de Pizzagate, une autre théorie du complot apparue un an plus tôt qui liait également les politiciens de Washington à la pédophilie et poussait un fan à tirer sur un Pizzeria.

Pizzagate et QAnon conviennent qu’ils sont nés de confidences sur 4chan, et utilisent également tous deux des codes secrets, obsédés par le trafic d’enfants et la pédophilie, attribuent des intentions sataniques à une élite détestée et promettent de futures punitions.

Les recherches sur QAnon n’ont pas permis de déterminer si Q est une personne ou plusieurs. Ni s’il y avait préméditation ou improvisation poussé une boule de neige grandissante. Pas même si son principal moteur était économique – les bénéfices de son trafic sur Internet – ou peut-être était-ce une simple satire.

La possibilité que tout ait commencé à partir d’une blague est basée sur les similitudes avec le roman Q, un livre à succès sur les complots dans l’Europe médiévale publié en 1999 par le collectif d’écrivains Project Luther Blissett, qui a pris le nom d’un joueur jamaïcain de football.

Certains membres de Luther Blissett, la fondation bolognaise Wu Ming, ont affirmé en 2018 cette similitude avec leur roman Q et ont encouragé l’hypothèse que l’origine de QAnon était une traîne de groupes de gauche visant l’extrême droite américaine trop crédule, une moquerie qui s’est développée et il est déjà impossible trois ans plus tard.

Gregory Stanton, président de Genocide Watch, soutient que QAnon est une copie presque exacte des Protocoles des Anciens de Sion, une diffamation russe contre les Juifs qui a servi le nazisme pour justifier les pogroms.

Liens avec Trump

Les “anons” sont convaincus que le soutien de Trump est antérieur au premier message de Q, puisque le président a annoncé le 5 octobre 2017, trois semaines plus tôt, qu’une “tempête” approchait.

Trump n’a jamais donné de soutien explicite, mais il ne s’est pas non plus distancé. En août dernier lors d’une conférence de presse, il a souligné que l’important est que ces Américains «aiment leur pays» et qu’ils «l’aiment beaucoup».

Les partisans de QAnon sont implacables dans la recherche de clins d’œil implicites de Trump. Par exemple, lors d’un rassemblement à Tampa, en Floride, il a mentionné le numéro 17 quatre fois, quatre fois qu’avant de devenir président, il s’était rendu à Washington «environ 17 fois». Et le Q est la dix-septième lettre de l’alphabet anglais.

En août 2018, il a accueilli un promoteur de QAnon, Lionel Lebron, à la Maison Blanche et a également retweeté plusieurs fois du contenu lié à QAnon.

D’autres politiciens républicains ont donné un soutien public encore plus évident à QAnon, y compris 77 candidats électoraux. Marjorie Taylor Greene a été élue au Congrès pour la Géorgie. A partir de janvier, le “anon” aura un représentant au Capitole.

De la désinformation à la violence

QAnon n’est pas une organisation réglementée, mais groupes Internet hétérogènes partageant des informations ou des informations erronées. C’est pourquoi il est difficile d’évaluer le nombre de canulars que croient ses membres et ceux qui ont le plus d’impact social et politique.

Une mesure de sa portée est les réactions sur Twitter; par exemple, un message qui tenait pour acquis l’enlèvement de 39 enfants avait plus d’un demi-million de “j’aime” bien qu’il ait été refusé.

En 2019, le FBI a qualifié QAnon de menace terroriste potentielle. Plusieurs incidents violents ont été liés à ses partisans, notamment un parricide à Seattle, un meurtre à New York et des arrestations de personnes armées qui ont proféré des menaces, dont celle d’un chauffeur qui a bloqué un barrage au Nevada pendant des heures.

“La désinformation tue, c’est super prouvé, immédiatement ou à long terme”, a déclaré Cristina Tardáguila, directrice associée de l’International Fact-Checking Network (IFCN), à Efe en octobre.

Le veto sur les réseaux sociaux

Facebook a un contenu limité sur QAnon en raison de sa similitude avec “un mouvement social militarisé”. En août, il a supprimé 790 groupes, 100 pages et 1500 publicités et bloqué 300 balises sur Facebook et Instagram. Les groupes fermés comptaient environ 200 000 membres.

Twitter a suspendu plus de 7 000 comptes en juillet et a annoncé qu’il cesserait de promouvoir ses publications en tant que sujets populaires.

YouTube a pris des mesures similaires, en promouvant “les théories du complot qui sont utilisées pour justifier la violence dans le monde réel”.

Son impact mondial

L’impact de QAnon en tant que catalyseur de la désinformation transcende le royaume ésotérique américain et se fait sentir dans le monde entier, en particulier au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Allemagne, où il était lié à un mouvement négationniste plus vétéran, le Reichsbürger.

Plusieurs groupes Facebook fermés étaient en espagnol et avaient des titres de pays d’Amérique latine, avec des milliers d’abonnés chacun.

QAnon imprègne également les nouvelles tactiques de certaines formations politiques en Europe. Un exemple est la tendance à inclure des étiquettes sur la pédophilie ou la pédophilie dans les messages des partis sur les réseaux sociaux lorsqu’ils font référence à des dirigeants rivaux.