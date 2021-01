Les jeux vidéo ne donnent ni trêve ni vacances: après une fin d’année 2020 bien remplie, nous entamons une année au cours de laquelle nous espérons entrevoir la puissance des nouvelles consoles dans toute sa splendeur. Janvier a un peu de cela entre ses sorties, car à la fin du mois, il arrivera Le moyen: le premier jeu nouvelle génération pour plateformes Xbox Series S et X.

Mais ce n’est pas la seule chose qui viendra entre nos mains. Le remastering tant attendu de la collection de Yakuza Arrivé sur Xbox et PC, l’Agent 47 se prépare à porter le coup final avec son troisième jeu, deux grands exposants indépendants et plus: ce sont sept jeux à surveiller au cours du mois de janvier 2021:

On pourrait parler d’un bon moment pour le Beat Em Up, main dans la main avec le redémarrage de Battletoads et le phénoménal Rues de la rage 4. Mais aucune fête n’est complète sans Scott Pilgrim contre le monde: le jeu. Cette réédition intitulée “Complete Edition” nous propose de faire revivre le jeu original, en ajoutant également tout le contenu téléchargeable publié à l’époque, ce qui se traduit par de nouvelles missions et des boss finaux.

Scott Pilgrim contre le monde: le jeu C’est l’un des meilleurs beat em ups là-bas: nous faisons avancer les ennemis de nettoyage avec des coups de poing nets pour vaincre chacun des ex-petits amis de Ramona. Génial de jouer avec jusqu’à trois amis à l’unisson, tout en profitant de la grande section audiovisuelle du jeu.

L’Agent 47 est l’un des personnages les plus emblématiques de l’industrie, qui a trouvé une seconde vie avec la nouvelle trilogie Hitman, l’œuvre de IO Interactive. Depuis son premier opus paru en 2016, cette trilogie nous invite à vivre une nouvelle histoire sur le meurtrier le plus meurtrier du monde, mais plus que cela, elle nous offre une nouvelle façon de vivre son univers.

C’est pourquoi Hitman 3 C’est l’un des jeux les plus importants non seulement pour janvier, mais pour toute l’année, car il promet d’élargir la proposition de niveaux ouverts dans les missions pour jouer exactement comme nous le voulons, en expérimentant toutes les variantes possibles pour atteindre les objectifs d’assassinat: la clé de la franchise jusqu’à présent. Le premier et le second sont des jeux qui brillent encore aujourd’hui, il n’y a donc aucune raison de ne pas être enthousiasmé par l’incroyable apparition de ce dernier opus.

Il y a toujours de la place dans nos vies pour tout ce qui ressemble à un Gaiden ninja comme les classiques. C’est pourquoi nous soulignons Cyber ​​ombre– Un sidecroller d’action-plateforme très proche de Ninja Gaiden, développé par Studio de tête mécanique et publié par Jeux de Yatch Club, responsable du phénoménal Chevalier de pelle.

Cyber ​​Shadow n’a pas l’intention de réinventer la roue, mais il entend bien former un amalgame intéressant de mécaniques classiques du genre, puisqu’il s’inspire d’éléments vus dans Castlevania, Megaman et Ninja Gaiden, c’est-à-dire: plusieurs boss finaux, des power-ups qui ouvrent de nouveaux domaines à explorer, des retours en arrière et plus encore. Il est l’un des indépendants les plus en vue du mois de janvier.

La bande-annonce de la collection Yakuza Remastered

La série Yakuza est devenue un grand classique après avoir traversé une courte étape de jeu culte. Né en Playstation 2, existe depuis trois générations, étant son dernier match Yakuza: comme un dragon. Dans ce cas, La collection Yakuza Remastered inclut la réédition de Yakuza 3, 4 et 5, pour compléter le cercle avec ceux déjà sortis Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.

De cette façon, presque tout l’arc de l’histoire de Kazuma Kiryu est terminé, il ne manque que Yakuza 6, à sortir sur Xbox et PC cette année. La série Yakuza présente de grands personnages, des mondes semi-ouverts avec des missions enchanteresses, des histoires inoubliables et bien plus encore. Ce sont des jeux auxquels vous devriez jouer au moins une fois dans votre vie. Ils étaient déjà sortis sur PlayStation, mais nous le soulignons car ce sont des jeux très attendus sur Xbox et PC. Cette collection fera partie du Xbox Game Pass.

Lorsqu’un jeu est publié par Retour numérique -un des plus grands labels de jeux indépendants- faites toujours attention. C’est le cas de Olija: un jeu développé par Équipage squelette, qui nous raconte l’aventure de Faraday, un explorateur qui fait naufrage dans un pays étrange appelé Terraphage.

Avec de grandes doses d’action, de plateformes et une forte influence de jeux comme Un autre monde et Flashback, Olija nous invite à dévoiler le lien mystérieux entre Faraday et Olija, tandis que nous tentons de nous échapper avec d’autres naufragés arrivés sur les lieux de manière non moins énigmatique.

Équipe Bloober a beaucoup d’expérience avec les jeux d’horreur, avec lesquels ils ont montré Couches de peur, observateur et Blair sorcière. Le moyen, Cependant, cela échappe un peu à la formule à laquelle nous sommes habitués, car bien que ce soit un jeu qui utilise le genre d’horreur, il est à la troisième personne et contient des segments d’action. Il a aussi la musique de Akira Yamaoka: compositeur reconnu pour son travail dans la saga Silent Hill.

Dans Le moyen, nous incarnons Marianne: un médium – d’où le nom du titre – qui peut voyager dans le monde spirituel. En fait, la possibilité de basculer entre les deux mondes est l’une des clés de son gameplay, à la fois pour le combat et pour résoudre des énigmes. La grande attraction de Le moyen est qu’il s’agit de l’un des premiers jeux développés exclusivement pour Xbox Series S et X, bien qu’il soit également publié sur PC. Il sera disponible sur Xbox Game Pass.

Au moins au début, Les dieux tomberont Cela peut ressembler à une tonne d’autres jeux similaires – un roguelike où vous explorez des donjons dont le format et la disposition des objets changent à chaque fois que nous mourons. Mais il y a beaucoup plus à adorer dans ce jeu, principalement parce qu’il combine également des éléments typiques du genre soulslike. Dans Gods Will Fall, nous jouons huit soldats nordiques qui, fatigués des exigences et des sacrifices des dieux, décident d’entrer dans leurs mondes pour mettre fin à leur existence.

Chaque fois que nous commençons un nouveau jeu, le guerrier qui nous touche et le donjon à explorer changent toujours. Si un guerrier meurt, il y est piégé jusqu’à ce que nous puissions le sauver avec le prochain. Chaque personnage a une classe différente, soutenue par un système d’expérience et de points de combat, tous deux avec de nombreux éléments en commun avec ce qui serait un Âmes sombres. Un combo qui sonne théoriquement bien, mais il faudra attendre le 29 janvier pour essayer.

J’ai continué à lire:

Tous les jeux vidéo gratuits proposés par les systèmes d’abonnement en janvier

Cyberpunk 2077 recevra un DLC gratuit début 2021

L’Amérique latine représente 10% des joueurs dans le monde