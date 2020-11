15 minutes. Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, s’est à nouveau exprimé ce samedi via Twitter avec un message en majuscules dans lequel il a réitéré ses allégations de fraude et s’est félicité du nombre de voix qu’il a obtenu, étant président en exercice. .

“Les observateurs n’ont pas été autorisés à entrer dans les salles de comptage. J’ai gagné les élections. J’ai eu 71 000 000 de votes légaux. De mauvaises choses se sont produites qui n’ont pas permis à notre | observateurs. Une telle chose ne s’était jamais produite. Des millions de votes ont été envoyés par des personnes qui ne les ont jamais demandées!», a-t-il affirmé dans son compte officiel et personnel sur Twitter.

Dans un message ultérieur, il a souligné que ces «71 000 000 de votes légaux» sont «le plus grand nombre de votes jamais obtenu par un président en exercice».

La publication de la nouvelle selon laquelle Biden a suffisamment de votes électoraux pour remporter la présidence vers 11h30 HAE a surpris Trump en jouant au golf dans son club de golf privé à l’extérieur de Washington, DC.

Trump est arrivé au Sterling National Golf Club environ une heure avant la nouvelle et est déjà de retour à la Maison Blanche, où il pourrait apparaître dans les prochaines heures.

Offensive juridique

Peu de temps après la publication des projections qui ont donné à Biden le vainqueur, la campagne Trump a publié une déclaration dans laquelle elle a réitéré ses allégations. Il y déclare que “Ce sont les votes légaux qui décident du président, pas des médias”. Il a annoncé le début d’une offensive légale pour lundi prochain pour garantir «que le vrai gagnant entre en fonction».

“Le peuple américain a le droit à des élections honnêtes: Cela signifie compter les votes légaux et ne pas compter les votes illégaux. C’est le seul moyen pour les gens de mettre toute leur confiance dans les élections », selon le président.

“Nous trouvons incroyable que la campagne Biden refuse d’admettre ce principe de base et souhaite que les bulletins de vote soient comptés même s’ils sont fradulents ou falsifiés”, selon la note.

Trump a de nouveau assuré qu’une partie du vote dans certains États s’est déroulée sans la présence d’observateurs du Parti républicain dans des États tels que la Pennsylvanie – une observation rejetée par les autorités de cet État. “Je ne me reposerai pas tant que le peuple américain n’aura pas le compte qu’il mérite et mérite ce que la démocratie exige”, conclut la note.

Une partie de l’équipe juridique de Trump a donné une conférence de presse de Pennsylvanie dans laquelle ils ont réitéré ces plaintes.

L’un des présents, l’ancien maire de New York et conseiller de Trump Rudy Giuliani a assuré qu’il avait entre “50 et 60 observateurs formés pour témoigner se sont vu refuser le droit de contrôler les bulletins de vote par correspondance”, les votes que Trump a tant critiqués pour leur prétendu manque de fiabilité pendant la campagne.

Un autre conseiller de Trump, Corey Lewandowski, a dénoncé l’existence de bulletins de vote déposés au nom de personnes déjà décédées dans l’État de Pennsylvanie. Les partisans de Trump ont porté une accusation similaire dans l’État du Michigan. Cependant, les autorités ont déclaré avoir retiré les bulletins de vote suspects après un examen minutieux.

Les experts du site Politifact attribuent également cet écart au fait que l’électeur concerné pourrait partager un nom et un prénom avec la personne décédée, car il / elle est un parent.

Enquête du Sénat

Plus institutionnellement, le président du Comité judiciaire du Sénat, le républicain Lindsey Graham, a annoncé qu’il enquêterait sur «toutes les allégations crédibles de malversations électorales et d’actes répréhensibles» en réponse à la réception d’un affidavit d’un postier de Pennsylvanie au sujet d’un plan. pour annuler les votes par courrier.

“Il est impératif que toutes les allégations crédibles d’irrégularités de vote fassent l’objet d’une enquête pour garantir l’intégrité des élections de 2020”, a réitéré Graham dans un communiqué.

En outre, il a expliqué que l’affidavit provient de la campagne de Donald Trump, mais est au nom du postier Richard Hopkins, d’Erie, en Pennsylvanie.

“En tant que président de la commission judiciaire du Sénat (…), je ne permettrai pas que des accusations crédibles d’irrégularités de vote soient balayées sous le tapis”, a-t-il souligné, et pour cette raison, il demandera au ministère de la Justice d’enquêter. “Je serai également en contact avec le facteur général et je lui demanderai d’étudier ces accusations et celles qui pourraient survenir”, a-t-il expliqué.