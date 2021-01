Dans Mexique, 74 794 vaccins au total ont été appliqués au personnel médical qui prend soin des patients atteints de coronavirus.

Selon les données du ministère de la Santé, le 9 janvier, ils ont été appliqués dans le pays 6722 doses de Pfizer-BioNTech aux médecins et aux infirmières.

Était le passé Le 24 décembre, l’application du médicament a commencé dans le pays, avec 2924 vaccins, et progressivement l’augmentation des personnes vaccinées a commencé, par exemple, au cours des quatre derniers jours, le nombre de doses appliquées par jour a dépassé 5 000.

Dans la dernière semaine de 31 décembre 349 personnes ont été vaccinées et jusqu’à présent ce mois-ci Janvier a accumulé 43 445 doses appliquées.

(Photo: . / Daniel Becerril)

Mardi dernier le quatrième expédition du médicament développé par Pfizer-BioNTech, avec 53 600 unités. Dont 8 755 doses sont arrivées à l’aéroport de Nuevo León et ont été envoyées à Saltillo, Coahuila, où se trouve le nœud de distribution de la région nord, et 44 850 doses à l’aéroport de Mexico.

Les envois suivants devraient arriver les 12, 19 et 26 janvier, 436 800 vaccins arriveront dans chacun d’eux, avec lesquels 1,4 million d’unités seront achevées et le gouvernement fédéral estime qu’il conclurait la vaccination du personnel du secteur de la santé qui s’occupe des patients COVID-19.

Avec l’envoi mardi prochain, ont indiqué les autorités, il sera possible de commencer par le processus de vaccination dans toutes les entités de la République mexicaine.

Le premier envoi que le Mexique a reçu était le 23 décembre, de 2 925 doses de Pfizer-BioNTech, avant le 26 décembre, 42 900 vaccins sont arrivés et quatre jours plus tard, 7 800 doses sont arrivées. Au total, le pays a reçu 107 150 vaccins.

(Photo: . / Daniel Becerril)

Après avoir terminé le processus de vaccination avec le secteur de la santé qui s’occupe d’un patient atteint du COVID-19, la vaccination commencera par la suite à Personnes de plus de 60 ans et, dans le cas des entités qui restent vertes au feu épidémiologique, la priorité serait donnée à la vaccination du secteur de l’éducation, afin de relancer les cours en présentiel.

Le gouvernement mexicain a alloué 6,5 milliards de pesos pour les vaccins contre le COVID-19, selon les données publiées par le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP), ce qui signifie qu’un sixième des 32 000 millions de pesos libérés sera utilisé pour l’achat des doses.

Le pays a des contrats de préachat pour 34,4 millions de doses de Pfizer; 77,4 millions de doses de AstraZeneca; 35 millions de CanSino et 34,4 millions de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon le gouvernement fédéral, lLe vaccin contre le COVID-19 sera appliqué à 75% de la population et pour laquelle il y aura sept étapes, après son application aux agents de santé, elles se poursuivront avec les personnes âgées de 80 ans et plus; dans le troisième groupe, les personnes âgées de 70 à 79 ans; dans le quatrième groupe, ceux de 60 à 69 ans; cinquième groupe de personnes de 50 à 59 ans; dans le sixième sont ceux de 40 à 49 ans et dans le dernier les doses seront appliquées aux moins de 40 ans.

