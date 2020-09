TOKYO (AP) – Lorsque le Japon a bombardé Pearl Harbor en 1941, la première chose que Hidekazu Tamura, un Américain d’origine japonaise vivant en Californie, a pensé: «Je serai tué aux mains de mes compatriotes américains.» Ce ne serait pas la dernière fois qu’il ressentait cela.

À 99 ans, au milieu des commémorations du 75e anniversaire de mercredi de la cérémonie officielle de reddition du 2 septembre 1945 qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, Tamura a des souvenirs vivants de son temps enfermé avec des milliers d’autres Américains d’origine japonaise dans des camps d’internement américains. Tiraillé entre deux nationalités en guerre, l’expérience l’a amené à refuser un engagement de loyauté envers les États-Unis, à renoncer à sa citoyenneté américaine et à retourner au Japon.

«J’ai trop d’histoires à raconter», dit-il en riant dans une interview accordée à l’Associated Press.

Né à Los Angeles de fermiers japonais, ses parents ont gagné assez d’argent pour retourner au Japon en quelques années seulement, en achetant une ferme près d’Osaka.

Contre la volonté de sa famille, Tamura est retourné seul aux États-Unis en 1938, alors qu’il avait 17 ans, après que son rêve de devenir pilote d’avion ait été écrasé par un examen de la vue. Il espère que les États-Unis lui offriront les mêmes opportunités que ses parents.

Mais Tamura est arrivé en Californie au milieu de la discrimination croissante contre les Asiatiques, et les Japonais en particulier. Son oncle, qui tenait une épicerie, l’a un jour conduit dans un restaurant chic situé au sommet d’une colline à San Francisco et lui a montré une pancarte à l’extérieur qui disait: «Les Orientaux ne sont pas autorisés».

«Tu n’y entreras jamais avant de mourir», lui dit son oncle. «C’est le genre de pays qu’il s’agit, (il) fait de la discrimination à l’égard des Japonais.»

« J’ai vu ça et je me suis dit: » Putain de merde! « Et cela m’a réveillé en tant que Japonais », a-t-il déclaré.

Au début de la guerre, Tamura terminait ses études universitaires en génie aéronautique. Mais en février 1942, le président Franklin D. Roosevelt a signé une ordonnance qui a conduit à l’incarcération d’environ 120000 personnes d’origine japonaise, y compris celles, comme Tamura, de citoyenneté américaine.

L’année suivante, le gouvernement a demandé à ceux qui se trouvaient dans les camps s’ils serviraient au combat pour l’armée américaine et s’ils prêteraient une allégeance sans réserve aux États-Unis, renonçant à la loyauté envers l’empereur japonais.

Les questions divisaient la communauté japonaise entre ceux considérés comme fidèles aux États-Unis et ceux fidèles au Japon. La scission a provoqué des combats et même des meurtres dans les camps.

De nombreux hommes ont répondu «oui» aux deux questions, s’engageant à combattre dans l’armée américaine à l’étranger alors même que leurs familles étaient dépouillées de leurs biens et enfermées dans les camps.

Tamura a répondu «non» aux deux questions. Il a été envoyé à Tule Lake, un centre de ségrégation pour les personnes jugées déloyales, où il a rejoint un groupe appelé «Hokoku Seinen Dan», ce qui signifie «Association des jeunes hommes pour servir la patrie».

Selon Sachiko Takita-Ishii, professeur de sociologie au Yokohama, le groupe était initialement destiné à éduquer et à préparer les Américains d’origine japonaise de deuxième génération, dont beaucoup n’étaient jamais allés au Japon, à un avenir incertain, y compris une possible expulsion. Université de la ville. Alors que la guerre faisait rage, certains membres ont commencé à se sentir trahis par les États-Unis et ont pris part à des manifestations, a déclaré le professeur.

Pendant un certain temps, Tamura a déclaré qu’il avait servi de porte-parole du groupe, dont les activités ont finalement été considérées comme subversives par le gouvernement américain.

Des centaines de ses membres marchaient autour du périmètre extérieur des camps à l’aube, avec des bandeaux blancs et la tête rasée, symbole de dévotion au Japon.

Alors qu’ils marchaient, Tamura pouvait voir des gardes militaires américains pointant leurs mitrailleuses sur eux. «Ils avaient hâte de nous tirer dessus», a-t-il dit.

Lors d’une réunion avec des responsables américains, Tamura a déclaré qu’on lui avait dit que les gardes américains venaient de rentrer de la guerre et «détestaient les Japonais», et que la sécurité des membres du groupe ne pouvait pas être garantie s’ils continuaient à marcher.

Avec le recul, Tamura admet que les marches étaient dangereuses, mais le patriotisme avait inspiré les jeunes membres du groupe, qui, selon Tamura, comptait environ 500 personnes pendant son séjour.

«C’est la guerre avec le Japon, alors nous avons pensé que nous finirions par être tués de toute façon», a-t-il dit, en guise d’explication de ses activités risquées dans les camps. En secret, Tamura espérait que l’armée japonaise le sauverait des camps.

Les administrateurs américains de l’époque qualifiaient le groupe de «subversif» et de «traîtres».

Barbara Takei, membre du conseil d’administration du Tule Lake Committee, un groupe à but non lucratif voué à la préservation de l’histoire du camp, et chercheuse indépendante et militante, a déclaré dans un e-mail que de tels groupes « étaient diabolisés par les administrateurs blancs comme déloyaux, même subversif, aidant à valider le mensonge de la nécessité militaire (qui) justifiait l’incarcération en temps de guerre ».

« Si cette incarcération avait été un peu plus humaine, il n’y aurait probablement pas eu un grand nombre de manifestations », a déclaré Hiroshi Shimizu, président du comité du lac Tule, mais il y avait peu d’autres débouchés pour les dissidents.

Pendant leur séjour à Tule Lake, Tamura et un groupe d’autres ont été qualifiés de fauteurs de troubles et transférés au camp d’internement de Santa Fe, à sécurité supérieure. C’était son quatrième et dernier camp.

Les archives gouvernementales montrent que Tamura était au lac Tule à partir du 8 octobre 1943 et a été envoyée au camp d’internement de Santa Fe le 27 décembre 1944. Les archives fournies par le comité du lac Tule montrent que Tamura était membre de la direction de Hokoku Seinen Dan.

À Santa Fe, il a entendu la reddition de l’empereur japonais à la mi-août en écoutant une radio artisanale. Mais Tamura n’était pas convaincue que la guerre était finie et pensait que l’adresse était de la propagande.

Il ne croyait toujours pas que la guerre avait pris fin lorsqu’il fut libéré de Santa Fe et monta à bord d’un navire à Seattle en novembre 1945 pour le voyage de deux semaines au Japon.

Le jour de son 25e anniversaire, en décembre 1945, il est arrivé au port japonais d’Uraga et a demandé à une femme qui cuisinait sur un poêle en argile dans la rue: «Le Japon a-t-il gagné?»

La femme a fait un geste de colère vers les environs, qui étaient encore des cendres et des gravats. «Bien sûr, nous avons perdu. Regardez autour de vous », dit-elle.

Tamura s’émerveille maintenant de sa jeune conviction aveugle que le Japon gagnerait.

Malgré l’agitation de l’internement, il se souvient maintenant avec une nostalgie douce-amère de la camaraderie et des amitiés qu’il a nouées pendant ces jours.

Même s’il a résisté dans les camps, il a dit qu’il avait toujours aimé les Américains. Il n’y a «aucun sentiment (d’être un) ennemi ou quoi que ce soit du genre», dit-il.

Soixante-quinze ans après son retour au Japon, Tamura suit toujours l’actualité américaine, y compris les incidents d’injustice raciale et la prochaine élection présidentielle.

« Presque 70, 80 ans depuis que je connaissais l’Amérique à l’époque, la même chose, la discrimination, (se produit) maintenant » contre les minorités, a-t-il dit. Cela «ne s’améliore jamais, ce problème».