. / EPA / OLIVIER HOSLET / Archives

Bruxelles, 20 novembre . .- 77% des Européens (80% dans le cas de l’Espagne) considèrent qu’il est essentiel que les fonds européens ne soient versés qu’aux États membres dotés d’un système judiciaire stable et d’un respect absolu des valeurs démocratiques , selon un sondage du Parlement européen publié ce vendredi.

Au milieu de la deuxième vague du coronavirus et de la crise engendrée par le veto de la Pologne et de la Hongrie sur le soi-disant mécanisme de conditionnalité des fonds pour respecter l’état de droit, le Parlement européen a publié les résultats de la troisième enquête menée cette année pour demander aux citoyens européens leur point de vue sur la crise des coronavirus et leur attitude à l’égard de l’UE.

La Hongrie et la Pologne ont bloqué l’approbation du budget communautaire pour les années 2021-2027 et le plan de relance post-covid, d’un volume total de 1,8 billion d’euros, après avoir lié la collecte de fonds au respect de l’État de droit

Selon l’Eurobaromer, 80% des Espagnols considèrent qu’il est essentiel que les fonds européens soient attribués uniquement aux États membres dotés d’un système judiciaire stable et d’un respect absolu des valeurs démocratiques; un sentiment soutenu jusqu’à 77% dans la moyenne des 27 États membres.

De même, dans le cas de l’Espagne, ses citoyens sont également largement favorables au respect des valeurs fondamentales de l’UE comme priorité dans les relations avec les pays tiers: jusqu’à 88% estiment que, dans les relations de l’UE avec Les États-Unis, la Russie, la Chine ou la Turquie doivent prévaloir sur les valeurs de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme.

LA SANTÉ PUBLIQUE, UNE PRIORITÉ DES DÉPENSES

En ce qui concerne les postes auxquels allouer des fonds du budget européen, jusqu’à 68,5% des Espagnols considèrent que la priorité devrait être la santé publique, suivie de la reprise économique et de nouvelles opportunités pour les entreprises (51,2%), l’emploi et les affaires sociales (49,1%) et la recherche scientifique et l’innovation technologique (46,1%) à la quatrième place.

Au niveau européen, les priorités sont similaires, même si la troisième place (37%) est le changement climatique et la protection de l’environnement, qui dans le cas espagnol occupe la sixième place.

Cependant, à la question de savoir si l’UE devrait faire plus pour atteindre la neutralité climatique en 2050, jusqu’à 67% des Espagnols estiment qu’elle le fait, l’un des pourcentages les plus élevés, seulement dépassé par Chypre, Malte et la Grèce.

L’enquête montre que jusqu’à 50% des Européens ressentent «l’incertitude» comme la principale sensation face à l’impact économique de la pandémie, qui atteint 69% dans le cas des Espagnols.

Face à ce malaise, sept Espagnols sur dix considèrent que l’UE devrait disposer de plus d’outils financiers pour lutter contre les conséquences négatives du coronavirus, l’un des pays au pourcentage le plus élevé, seulement dépassé par Chypre et Malte.

PLUS DE CONFIANCE DANS L’UE ET INSATISFACTION À L’ÉGARD DES GOUVERNEMENTS NATIONAUX

L’évaluation de l’UE est plus positive par rapport à l’enquête précédente de juin: 43% des répondants en Espagne ont une image positive de l’UE, contre 37% auparavant, avec 40% des personnes ayant une vision neutre des institutions communautaires.

Cependant, une majorité de répondants (64%) n’est pas satisfaite de la solidarité manifestée entre les États membres de l’UE. 80% des personnes interrogées ont entendu parler des mesures initiées par l’UE pour lutter contre la pandémie, un pourcentage juste derrière la Roumanie.

De même, 68% des Espagnols (49% en moyenne dans l’UE) ne sont pas satisfaits des mesures mises en œuvre par le gouvernement national, bien qu’un pourcentage similaire (66%) considère les limitations des libertés individuelles comme justifiées dans une certaine mesure qu’il a expérimenté dans le but d’arrêter la propagation de la pandémie de covid-19.

IMPACT DIRECT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

En ce qui concerne l’impact de la pandémie, 68% des Espagnols affirment qu’elle a eu une sorte d’impact économique sur leur vie (chômage, difficulté à payer les factures, utilisation de l’épargne, etc.).

La situation est plus prononcée dans le cas des jeunes: 77% des personnes entre 16 et 34 ans déclarent avoir connu une forme de difficulté financière.

Dans cinq États membres, plus de la moitié des personnes interrogées déclarent que leur revenu personnel a été affecté par la pandémie. C’est le cas de l’Espagne, en plus de Chypre, de la Grèce, de la Roumanie et de la Bulgarie. En Espagne, 55% en ont déjà souffert, et près de 30% assurent que leurs revenus seront affectés dans un proche avenir.