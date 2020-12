L’un des tas d’uranium expérimentaux assemblés à Chicago, avant le Chicago Pile-1 (United States Department of Energy)

Le 2 décembre 1942, un groupe de 49 scientifiques, dirigé par l’Italien Enrico Fermi, ils ont lancé le premier réacteur nucléaire de l’histoire de la ville de Chicago, aux États-Unis, début de l’ère atomique et jetant les bases du développement des deux premières bombes atomiques larguées trois ans plus tard sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde ne serait plus jamais le même de ce fait que Mercredi avait 78 ans.

Au milieu de la Seconde Guerre mondiale et dans le cadre du soi-disant projet Manhattan, le programme atomique lancé par les États-Unis pour maîtriser la technologie nucléaire avant l’Allemagne nazie, le réacteur Chicago Pile-1 (CP-1) a été mis en service sur un campus de l’Université de Chicago et a atteint son objectif de générer une réaction en chaîne auto-entretenue et contrôlée à partir d’uranium naturel enveloppé dans des briques de graphite

Le projet a été dirigé par le physicien italien Enrico Fermi, l’un des esprits les plus brillants de son temps, qui avait quitté son pays en 1938 en solidarité avec la persécution des scientifiques juifs menée par le régime fasciste de Benito Mussolini.

Fermi a travaillé au Chicago Pile-1 aux côtés de scientifiques exilés tels que les Hongrois Leo Szilard et Eugene Wigner et les Américains Leona Woods Marshall et Crawford Greenewalt, entre autres. Bien qu’il ait été l’un des plus importants du «Projet Manhattan», le programme qui a conduit et pour lequel la première réaction nucléaire de l’histoire a été menée n’était pas le seul dans la course à dominer l’atome.

Une représentation du réacteur Chicago Pile-1 (United States Department of Energy)

Partout aux États-Unis, et dans le plus strict secret, des ateliers et des laboratoires ont été mis en place, dont le plus célèbre était situé à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où des centaines de scientifiques dirigés par Robert Oppenheimer ont travaillé à la conception et à la construction des premières armes nucléaires.

L’objectif était de le faire avant les Allemands, les plus avancés de la recherche atomique au début de la guerre, qui avaient à travers leur propre «Projet Manhattan», l’UranVerein (club ou projet nucléaire) dirigé par le physicien Walther Gerlach et dont l’étoile maximale était l’influent Werner Heisenberg.

Le succès du Chicago Pile-1, mis en service au Laboratoire métallurgique de l’Université de Chicago, fut le début de la victoire américaine dans cette course, conduit au tragique largage des deux premières bombes atomiques sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki et amorce l’ère atomique, marquée par la menace latente de la destruction totale de l’humanité mais aussi par le développement de l’énergie nucléaire et d’innombrables applications civil, notamment en médecine. Bref, il a changé le monde et il n’y avait pas de retour en arrière.

Mais rien de tout cela ne semble évident en regardant la construction simple et grossière du Chicago Pile-1, composé d’un tas de boules d’uranium naturel contenues dans des briques de graphite, qui servaient de modérateurs, et contrôlées par des barres de cadmium destinées à absorber les neutrons. La disposition des blocs de graphite a été précise et supervisée par Fermi lui-même.

Physicien italien Enrico Fermi (Everett / Shutterstock)

Ce processus était basé dans la fission des atomes, un phénomène découvert en 1938 par le physicien allemand Otto Hahn et qui consiste en la séparation d’un noyau lorsqu’il entre en contact avec un neutron. Dans ce cas, il s’agit d’atomes d’uranium 235, un isotope de l’uranium 238 que l’on retrouve en nombre très limité dans l’uranium naturel.

Le processus génère deux nouveaux noyaux, libérant de l’énergie et plus de neutrons dans le processus. Si les neutrons frappent d’autres noyaux, une réaction en chaîne auto-entretenue peut se produire, appelé criticité, Il génère une énorme quantité d’énergie. Et s’il devient incontrôlable, atteignant la supercriticité, une explosion nucléaire se déclenchera.

Atteindre la criticité était ce qui était recherché à l’approche des boules d’uranium, qui émettent des neutrons, à l’intérieur du Chicago Pile-1, tandis que le graphite, le cadmium et d’innombrables calculs mathématiques permettraient de s’assurer qu’il ne deviendrait pas incontrôlable provoquant un incident nucléaire dans le centre. de Chicago.

«Cela n’aurait pas du tout semblé spectaculaire à l’observateur occasionnel. Vous auriez vu une grande structure en graphite noir, soutenue par un échafaudage en bois. Vous auriez vu un certain nombre de personnes lire des instruments et enregistrer les résultats. Peut-être n’auriez-vous même pas remarqué les signes d’excitation sur leurs visages », décrit Fermi plus tard, selon la Fondation Atomic Heritage.

