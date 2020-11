Sanaa, 30 novembre . .- Au moins huit soldats de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite sont morts et sept autres ont été blessés dans une attaque lancée par les Houthis contre l’une de leurs casernes dans la province de Marib, au nord du Yémen ont déclaré aujourd’hui les rebelles soutenus par l’Iran.

“Avec la grâce de Dieu et leur soutien, les forces (Houthi) ont attaqué la salle des opérations conjointes du camp de Tadaween dans la province de Marib avec un missile balistique”, a déclaré le porte-parole militaire houthi Yahya Sarea, c’est une déclaration.

À la suite de cette opération “précise”, le porte-parole a déclaré que “huit soldats ennemis saoudiens ont été tués”, tandis que sept autres ont été blessés.

De plus, il a promis que ses «opérations se poursuivront aussi longtemps que l’agression et le siège continueront».

Les Houthis attaquent fréquemment les forces de la coalition dirigée par Riyad à Marib avec des missiles balistiques.

Marib, situé à environ 190 kilomètres au nord-est de Sanaa, est le dernier bastion du gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite du président exilé Abdo Rabu Mansur Hadi dans le nord du Yémen.

Les forces houthistes ont cherché à contrôler Marib depuis le début de cette année dans une offensive qui s’est intensifiée ces dernières semaines.

Son emplacement, qui relie la capitale Sanaa aux provinces d’Al Bayda (centre), Shabua (sud), Hadramuut (est) et Al Jawf (nord), en plus de ses champs de pétrole et de gaz, en fait l’un des plus stratégies du pays.

Marib abrite une grande partie des forces gouvernementales, ainsi que près de deux millions de personnes déplacées par les combats dans les zones rurales d’Al Jawf et de Sanaa.

La guerre au Yémen a été largement critiquée par la communauté internationale et a jeté le pays dans une impasse dans ce que l’ONU a appelé la pire catastrophe humanitaire de la planète, avec plus de 24 millions de personnes, 80% des population du pays, qui a besoin d’une forme d’aide humanitaire.

En fait, la situation humanitaire s’est encore détériorée en 2020, selon l’ONU, alimentée par une escalade du conflit et une crise économique, exacerbée par des pluies torrentielles et des inondations, le COVID-19 et une crise du carburant. .

ha-ijm / jgb