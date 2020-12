F. Scott Fitzgerlad

Lorsqu’on vous a demandé si vous aimeriez boire un verre, Francis Scott Fitzgerald dit: qui pas? Ce qui a commencé comme un portail classique sur le passage de l’enfance à l’âge adulte est devenu un problème. Dans une lettre à Oscar Forel, le directeur de la clinique suisse où sa femme Zelda a été hospitalisée, lui parle de sa relation avec l’alcool. Selon ses propres mots, à ce moment-là, en 1930, il avait commencé à boire du café en écrivant, parce que le vin le touchait: «Il y a deux ans, aux États-Unis, j’ai remarqué que lorsque nous avons arrêté de boire pendant trois semaines ou quelque chose comme ça, comme ça s’est passé plusieurs fois, j’ai tout de suite eu des cernes sous les yeux, je suis devenu apathique et je n’avais pas envie de travailler. La renommée qu’il a acquise au cours des années 1920 a commencé à décliner dans les années 1930. «La situation est devenue préoccupante, il boit de façon effrénée et est devenu une nuisance», écrit son ami. HL Mencken dans une lettre de 1934. Il a été admis neuf fois à l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland.

Il est sorti du puits avec un nouveau travail, «dégradant»: «Hollywood scribbler». Il s’y installe et commence à écrire des scénarios pour une modeste fortune par mois. Mais tôt ou tard, l’alcool revient. Et il est revenu. Un collègue vous a recommandé de consulter un psychiatre Richard H. Hoffmann. À ce moment-là, Zelda était de retour dans une clinique psychiatrique. Fitzgerald a commencé à sortir ensemble Sheilah Graham, un chroniqueur de divertissement britannique. Il a continué à boire et la première crise cardiaque est arrivée. Le médecin lui a demandé de ne pas utiliser trop de force. Il habitait au deuxième étage, alors il a emménagé dans l’appartement de sa petite amie, qui était au rez-de-chaussée de North Hayworth Avenue, au coin de leur maison. Elle n’était pas une grande lectrice, mais elle était amoureuse d’un écrivain et voulait en être une. Fitzgerald a commencé à lui donner des livres sur la littérature, l’histoire, la philosophie, la religion, la musique, l’architecture, la peinture, le théâtre. Tout est compté dans Leçons d’un pygmalion, le livre que Graham a publié en 1967 et dont le sous-titre est L’histoire de la façon dont F.Scott Fitzgerald a élevé la femme qu’il aimait.

La deuxième crise cardiaque est arrivée le 21 décembre 1940, mais cette micro-histoire commence la veille au cinéma. Première Cette chose appelée l’amour, une comédie où Rosalind Russell et Melvyn Douglas Ils sont un couple nouvellement marié et elle demande à son mari de ne pas avoir de relations sexuelles pendant un certain temps à titre de test. La Légion catholique de la décence l’a répudiée parce qu’elle était «contraire au concept chrétien du mariage». Et ils étaient là F. Scott Fitzgerald et Sheilah Graham, se tenant la main dans l’obscurité de la pièce, entre baisers et rires. En quittant le cinéma, il a eu un peu de vertige. Ceux qui le dépassaient le regardaient avec désapprobation. «Ils doivent penser que je suis ivre», dit-il à sa petite amie. Cette nuit s’est bien terminée, ils sont arrivés à l’appartement et se sont couchés. Le lendemain matin, l’écrivain lisait le magazine Princeton Alumni Weekly sur la chaise du salon quand il se sentit à nouveau étourdi. Il se lève, prend sa poitrine et tombe. Son partenaire le voit tomber et panique. Courez pour trouver le gestionnaire du bâtiment. Lorsqu’ils retournent à l’appartement, Fitzgerald était déjà mort.

F.Scott Fitzgerald, Zelda et Scottie en Italie (Photo: Everett / Shutterstock)

Il existe un prototype idéalisé de l’Américain du début du XXe siècle dans la figure de F. Scott Fitzgerald. Jeune, beau, rusé, intelligent, cynique, intrépide. Il était lui-même chargé de renforcer le personnage jusqu’à ce qu’il devienne un mythe, mais qu’y a-t-il derrière le masque? Ses professeurs à Buffalo le considéraient comme un enfant très créatif et convivial pour son âge. Lorsqu’ils ont déménagé au Minnesota parce que son père a perdu son emploi, il a fréquenté l’Académie St. Paul et a trouvé l’opportunité de publier ses premiers textes. Il avait treize ans quand il a donné à sa mère le journal de l’école avec un roman policier portant sa signature. Il est diplômé du prestigieux Newman Institute en 1914 et a tenté d’entrer à l’Université de Princeton. Il n’était pas intéressé à étudier, il voulait écrire. À l’époque, les magazines littéraires publiaient les best-sellers de demain. Lorsqu’il a compris que c’était son objectif, l’armée est arrivée. C’était en 1917 et les États-Unis se préparaient à entrer dans la Première Guerre mondiale. J’avais vingt ans.

Lorsqu’il rejoint l’armée, son objectif est remis en question. Et s’il meurt sans rien publier? Une nuit sans sommeil, il a mâché l’idée de L’égomane romantique, un roman que personne n’a publié mais qu’ils ont apprécié. Un éditeur lui a dit que son style était intéressant et pour continuer, continuez à le peaufiner. Mais il ne pouvait pas, du moins pas maintenant, il était dans l’armée et il devait y rester jusqu’à la fin de la guerre. Bien qu’il ait été promu lieutenant, ce fut une période de grande discipline physique et d’ennui mental extrême. Un après-midi à Montgomery, Alabama, où sa troupe campait, il rencontra une fille. Belle et intelligente, excentrique et raffinée, sensible et de haute naissance. Son nom était Zelda Sayre. Selon ses mots, la «jolie fille de la société des jeunes de Montgomery». À la fin de la guerre en 1918, il est libre et s’installe à New York, dans le quartier de Morningside Heights. Il a obtenu un emploi dans une agence de publicité, tout en écrivant des nouvelles pour des magazines. Une fois que sa vie a eu une sorte de tournant, il est allé trouver Zelda et lui a demandé de l’épouser.

Zelda a été franc: elle a dit non. Peut-être influencé par ses parents, le problème est qu’il ne pouvait pas la soutenir avec ce travail. C’est vrai, il ne gagnait pas beaucoup d’argent, en fait il augmentait son salaire en travaillant quelques heures dans un atelier de mécanique. Mais il n’a pas jeté l’éponge. J’étais amoureux. Il réfléchit et réfléchit jusqu’à ce qu’il décide de revenir sur ses propres pas. Il est allé chez ses parents, a lu le manuscrit de L’égomane romantique et il a trouvé un tour pour réécrire le roman et le rendre plus intéressant. Il l’a intitulé De ce côté du paradis et il a été publié en 1920. C’est son premier roman, le prélude de tout ce qui a suivi. Une belle réplique de ce roman: “Comme cet automne désespéré et mourant s’harmonise bien avec notre amour.” C’est un travail aux connotations autobiographiques remarquables: un écrivain en herbe qui a étudié à Princeton, est passé par l’armée et se révèle par le prestige littéraire. Cette année-là seulement, il s’est vendu à 41 000 exemplaires. Désormais, non seulement son nom éclata dans la bouche de tout le monde, mais il était également confronté à la confirmation d’un projet de vie: la possibilité de vivre de la littérature.

F.Scott Fitzgerald et Zelda (Photo: Everett / Shutterstock)

Avait-il tout ce qu’il voulait? Qui pourrait lui dire non? C’étaient des célébrités de la nuit new-yorkaise, les terribles enfants du jazz qui dansaient comme si le monde allait exploser. Ils ont commencé à voyager en Europe. Il adorait Paris. Il est devenu ami avec Ernest Hemingway, J’allais lui rendre visite souvent dans la capitale française. Ils s’entendaient très bien, ils avaient de l’appréciation et du respect, mais ils se disputaient aussi. Hemingway a insisté sur le fait qu’il se «prostituait» lui-même en écrivant des romans pour des magazines tels que The Saturday Evening Post, Collier’s Weekly et Esquire ou pour Hollywood. Fitzgerald a compris, mais la belle vie a son prix. Et cette littérature lui a donné beaucoup d’argent. Cette belle bulle a duré quelques années. Avec le départ de Beau et maudit, Le nouveau roman de Fitzgerald – un an après la naissance de sa fille Scottie en octobre 1921 – le magazine New York Tribune demande une revue du travail de son mari. Il a écrit de manière très autobiographique mais en utilisant toujours d’autres noms, essayant de garder la distance entre fiction et vie.

«Il me semble que j’ai reconnu sur une page un fragment de mon vieux journal, qui a mystérieusement disparu peu après mon mariage, ainsi que des fragments d’une lettre qui, considérablement éditée, me paraissait familière. En fait, M. Fitzgerald – je pense que c’est ainsi qu’il épelle son nom – semble croire que le plagiat commence à la maison », a écrit Zelda. Tout cela a alimenté l’effervescence médiatique du couple. Puis il vint, en 1925, Gatsby le magnifique. N’a pas obtenu de ventes de De ce côté du paradis, mais oui “d’excellentes critiques”, comme l’écrit son rédacteur dans un télégramme. Pour beaucoup, c’est le grand roman de l’époque. C’est l’histoire d’un millionnaire qui vit sans trop de dilemmes “les années folles”. Pour Fitzgerald, qui à l’époque lisait la réception de ses livres avec une calculatrice, ce n’était pas un best-seller car c’était un changement d’époque: les femmes commençaient à se positionner comme lectrices majoritaires et le personnage de l’histoire était un homme trop absorbé dans sa masculinité. . C’était pourtant son grand travail.

Il y a une certaine nostalgie chez le protagoniste. Il est riche, oui, mais ça commence par un soupçon de culpabilité, d’une épine, ce qui rend tout plus intéressant: «Dans mes années plus jeunes et plus vulnérables, mon père m’a donné des conseils qui depuis n’ont cessé de me tourner dans la tête. «Quand vous avez envie de critiquer quelqu’un», étaient ses mots, «rappelez-vous que tout le monde n’a pas eu les mêmes opportunités que vous. Une critique du manque de «sensibilité sociale» chez les riches de l’époque? C’est une lecture possible, mais Fitzgerald n’est pas allé avec ce genre de sentimentalité. Il a vécu la vie comme il l’aimait. Il appréciait sa renommée, la vie nocturne new-yorkaise, le jazz, l’alcool, sa «femme folle», comme l’appelait Hemingway. Et est-ce que Zelda, avec ses hauts et ses bas, commençait à être un problème. Du moins c’est ainsi qu’il l’a vu, qui a essayé de séparer le travail et le plaisir et a continué à mâcher, comme au premier jour, une carrière d’écrivain. En direct de la littérature, «prostituée» avec quelques histoires, mais laisser une trace sur la postérité.

F. Scott Fitzgerald (Photo: Shutterstock)

Peu de temps après, Zelda a été admise à nouveau et là, à la clinique, en ces jours où elle était assise dans un parc tranquille à regarder le ciel céleste, extrêmement bleu, elle a créé dans sa tête l’intrigue de son nouveau roman. Lorsque Fitzgerald a appris son idée, il a demandé au psychiatre de ne pas la laisser écrire. Il ne voulait pas s’exposer, il ne voulait pas que Zelda fasse la même chose que lui, il ne voulait pas s’abaisser pour être le personnage du roman de sa femme, pour que tout le monde le voie comme ça, et non comme l’écrivain qu’il pensait être. Sauve-moi la valse de Zelda Fitzgerald Il a été publié en 1932. Elle avait des critiques négatives – au fil du temps, le livre était apprécié – et la cruauté de son mari. Elle lui a dit qu’elle était un “écrivain de troisième ordre” et a enterré son ego et sa carrière. C’était son seul roman. Puis l’histoire est connue: les hospitalisations, la séparation, l’effondrement médiatique, les rumeurs, les mauvais langages qui n’arrêtent pas de bouger. ¿F. Scott Fitzgerald A-t-il été englouti par son propre caractère ou a-t-il fait parler sa littérature à sa place? Il n’a jamais su. Il ne savait pas non plus quelle version de lui-même était la meilleure.

CONTINUER À LIRE

“The Ice Palace”, une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald

Scott Fitzgerald: entre littérature exquise et schizophrénie