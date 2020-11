81% des habitants de Buenos Aires ont peur de marcher la nuit (Nicolás Stulberg)

La pandémie de coronavirus a aggravé les problèmes dont souffre l’Argentine et l’insécurité en fait partie. Avec une situation sanitaire stable et avec l’ouverture de presque toutes les activités, ce qui inquiète le plus la population actuellement, c’est la croissance de la criminalité.

Cela a été révélé par un rapport préparé par le Observatoire People in Motion, qui répond aux principales préoccupations des habitants de Buenos Aires et montre comment ils ont évolué ces derniers mois au milieu de la quarantaine.

Selon l’enquête, coordonnée par la journaliste et députée nationale du Frente de Todos, Gisela Marziotta, 81% des habitants de Buenos Aires préfèrent ne pas aller dans un parc la nuit parce qu’ils se sentent en danger et que la majorité (75%) approuve l’utilisation de Taser pour combattre le crime.

«Quand à partir de l’observatoire nous avons mesuré pour la première fois le pourcentage de porteños qui voulaient quitter la ville, nous avons évoqué la possibilité que ce pourcentage élevé soit influencé par la situation épidémiologique et les mesures d’isolement qui en découlent. Aujourd’hui, avec le coronavirus se concentrer sur le reste du pays et avec les mesures d’isolement rendues plus flexibles, On peut en déduire que le mécontentement des habitants face à la qualité de vie dans la Cité ne répond pas au coronavirus mais à des aspects préexistants », détient le rapport.

En ce qui concerne l’utilisation des Taser, les citoyens ont apporté une clarification: considèrent que les forces de police ne sont pas bien formées à son utilisation et ils ont recommandé de se concentrer sur la nécessité d’une formation complémentaire qui implique, entre autres, la responsabilité de l’agent de police qui les utilise et le cadre dans lequel ils le font.

75% des porteños approuvent l’utilisation des pistolets Taser mais préviennent que la police doit être formée

Actuellement, la ville de Buenos Aires compte 650 personnels en uniforme pour 100 000 habitants, soit plus du double de celui recommandé par l’ONU, et fait partie des capitales d’Amérique latine avec le plus grand nombre de personnels en uniforme par habitant.

Cependant, les porteños ne se sentent pas en sécurité et 58% des porteños pensent que la police municipale n’est pas correctement formée pour faire face à l’insécurité, encore moins pour utiliser des Tasers.

Ces types d’armes non létales sont utilisés dans plus de 100 pays et le récent meurtre du policier Juan Pablo Roldán dans la ville de Buenos Aires a relancé le débat sur la nécessité de les incorporer par la force depuis 1 Buenos Aires sur 2 soutient que l’insécurité s’est aggravée au cours des 3 derniers mois.

Même l’escalade de l’insécurité a conduit les citoyens à repenser la vie dans un autre quartier car leur qualité de vie se dégradait. À cet égard, 45% de Buenos Aires ont déclaré vouloir aller vivre en dehors de la ville.

Le récent meurtre du policier Juan Pablo Roldán dans la ville de Buenos Aires a relancé le débat sur la nécessité de les incorporer par la force

“Si l’on voit l’évolution depuis le mois de juillet et compte tenu de la marge d’erreur des deux études, le nombre de porteños qui quitteraient la ville s’ils le pouvaient, se maintient et atteint presque la moitié de la population”, prévient l’étude. .

Le fait que les valeurs soient conservées est un indicateur en soi. «Au mois de juillet, on aurait pu penser que ce pourcentage était contaminé ou gonflé car il y avait des restrictions plus importantes en raison des mesures d’isolement sanitaire. De nos jours, avec un plus grand nombre d’activités de loisirs et de travail activées, le pourcentage de porteños disposés à partir reste élevé “, souligne le rapport.

Un autre problème détecté par l’enquête était que près de la moitié (47%) considéraient également que la jouissance des espaces verts était insuffisante. «Il existe tout un réseau d’activités que les citoyens cessent de faire pour éviter d’être victimes de crimes. Parmi eux, l’utilisation des parcs et des espaces publics », constate l’Observatoire en mouvement car les citoyens renoncent à faire des projets en plein air pour ne pas être victimes de délits.

La mauvaise répartition des espaces verts est un autre aspect critiqué par le rapport. Alors que L’Organisation Mondiale de la Santé recommande 9 mètres carrés d’espaces verts par habitant, la Ville n’en compte que 6, mais différentes estimations qui éliminent les parterres de fleurs, les places et autres lieux non propices aux loisirs calculent que la Ville ne dispose que de 4,9 mètres carrés d’espaces verts par habitant.

L’Observatoire des personnes en mouvement est coordonné par la journaliste et députée nationale du Frente de Todos, Gisela Marziotta

Les communes 3 et 2 en sont un exemple, avec entre 20 et 40 centimètres carrés par habitant contre 14 et 18 mètres carrés respectivement dans les communes 1 et 8.

Cependant, malgré le fait que les terres pourraient être transformées en parcs et espaces verts, l’enquête souligne qu’au cours des 12 dernières années 473 hectares de terres publiques ont été vendus. Ici, les données résonnent que 53% de Buenos Aires est contre la vente du terrain de Costa Salguero et 34% ne savent pas ou n’étaient pas au courant de la situation.

