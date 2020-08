MADRID, 28 août (EUROPA PRESS) –

La dernière enquête menée par la Fédération brésilienne des banques (FEBRABAN) a montré comment jusqu’à 83% des Brésiliens consultés se sont déclarés préoccupés par la situation actuelle en Amazonie, où les incendies et les déforestations se sont multipliés dans le les dernières semaines.

Le rapport, préparé à partir de 1 200 entretiens, a été publié ce jeudi et il indique également que 24% des personnes interrogées ressentent de la «tristesse» lorsqu’elles observent ce qui se passe dans la région amazonienne brésilienne, suivie de «l’indignation», avec 17 pour cent.

Les données de l’étude, publiées par Agencia Brasil, ont également montré que 44% des personnes interrogées considèrent que la déforestation et les incendies sont le plus grand danger auquel le soi-disant poumon du monde est confronté.

77% pensent que l’exploitation forestière aveugle a augmenté ces dernières années, ce qui signifie que pour 34%, il s’agit d’une perte importante de la biodiversité de la région, tandis que pour l’or 25%, la déforestation entraîne le changement climatique et le réchauffement climatique.

En ce sens, 83% se sont dits «pas du tout satisfaits» des efforts du gouvernement brésilien et du reste des autorités pour préserver la forêt amazonienne, et dans ce même pourcentage, ils estiment que les sanctions devraient être plus sévères pour ceux qui commettent crimes de déforestation illégale.

De même, un peu plus de la moitié des personnes interrogées considèrent qu’au cours des cinq dernières années la situation s’est aggravée.

Le travail des chefs autochtones dans leur défense de la région et le travail de préservation qu’ils mènent dans leurs communautés ont obtenu 73 pour cent d’approbation dans l’enquête; tandis que 67% étaient en désaccord avec l’élimination d’un plus grand nombre de réserves de ces peuples autochtones, et 86%, contre le retrait de leurs terres pour les céder aux sociétés minières.

En ce qui concerne la souveraineté du Brésil par rapport à cette situation, les opinions sont très égales, car bien qu’il y ait 54% qui considèrent que la communauté internationale a le droit de faire pression, il y a 41% qui estiment qu’aucune entité ou pays les étrangers doivent s’immiscer dans les politiques forestières brésiliennes.

La déforestation en Amazonie brésilienne a connu un rebond notable l’année dernière. Depuis, 33,5% du territoire, soit plus de 9200 km2, ont été affectés par ces pratiques, souvent illégales, selon les données du ministère des Sciences lui-même, via l’Institut national de la recherche spatiale (INPE ).

En juin 2020, il y avait 2248 incendies actifs, tandis qu’en 2019, il y en avait 1880. La moyenne historique pour le mois de juin est de 2 724 sources actives, comme le révélait un précédent rapport de l’INPE.

L’ONU et l’Organisation des États américains (OEA) ont placé les peuples autochtones parmi les plus vulnérables à la pandémie en raison de leur manque d’accès aux services publics et du choc culturel.

PLAINTES D’ONG

Il y a un peu plus d’une semaine, l’ONG Greenpeace a dénoncé que dans la première quinzaine d’août, plus de 15 000 incendies avaient été enregistrés en Amazonie, soit 8% de moins malgré le «moratoire» sur les incendies instauré il y a un mois par le Président du Brésil, Jair Bolsonaro.

L’exploitation de la nature et des personnes est l’une des principales causes des crises actuelles de santé, de climat et de biodiversité, a déclaré l’ONG

Greenpeace a appelé les gouvernements et les entreprises à mettre fin à leurs activités avec les destructeurs de forêts, à couper la viande et les produits laitiers et à aligner le commerce pour soutenir des économies résilientes qui accordent la priorité à la nature et aux personnes.