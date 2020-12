L’entraîneur du Coosur Real Betis, Joan Plaza, donne des instructions à ses joueurs lors du match contre Urbas Fuenlabrada de la ligue Endesa disputé ce dimanche au pavillon San Pablo à Séville. . / Raúl Caro Cadenas

Séville, 27 décembre . .- Lors de son quatrième match, Joan Plaza a ajouté la première victoire de sa deuxième étape à Séville, la troisième pour Coosur Betis jusqu’à présent dans le championnat, au prix d’un Urbas Fuenlabrada qui n’était pas suffisant les 30 points de son étoile, le meneur américain Melo Trimble.

Trois paniers sans échec du centre sénégalais Youssou Ndoye et une pénétration de Feldeine ont marqué une première course de 8-0 que Fuenlabrada, déterminée à tirer à 3 points de n’importe quelle position, n’a coupé qu’après presque quatre minutes, lorsque Marc García a marqué un panier du à mi-distance.

Ndoye a tranché à volonté, avec douze points, un premier set dans lequel deux triples de l’attaquant français Yakouba Ouattara ont tiré l’avantage Betic (27-11, min.10) que cinq points consécutifs de l’attaquant congolais Christian Eyenga ont réduit dès le début du match seconde partielle.

Cette réaction a été un mirage car un panier de la recrue Jerome Randle a porté la différence à vingt points (38-18, min.14) que les visiteurs ont joué avec une course de 0-13 au cours de laquelle Garcia a pris le devant de la scène, qui a glissé le le premier triple de son équipe, a marqué deux points après avoir volé et aidé ses coéquipiers.

La pause 44-39 a laissé le choc ouvert pour une seconde période au cours de laquelle Melo Trimble, discret jusque-là, a assumé la responsabilité offensive de Fuenlabrada mais son magnifique quart (13 points) a trouvé une réponse à Ouattara qui est passée à dix buts à étendre l’avantage de votre équipe (71-61, min. 30).

Les Betis ont conservé leurs revenus en dernière période grâce aux paniers marqués au compte-gouttes par leurs hommes extérieurs et également aidés par les points que Fuenlabrada a laissés en cours de route avec des erreurs à la fois dans les tirs près du bord et dans les lancers francs.

– Fiche technique

86 – Coosur Betis (27 + 17 + 27 + 15): Campbell (7), Almazán (1), Feldeine (11), Nick Kay (6), Ndoye (20) -partant cinq-, Borg (7), Ouattara (21), Randle (8), Jordan (3) et Spires (2).

79 – Urbas Fuenlabrada (11 + 28 + 22 + 18): Trimble (30), Marc García (14), Vene (-), Eyenga (5), Alexander (5) -partant cinq-, Meindl (9), Thompson (6), Samar (2) et Emegano (8).

Arbitres: Juan Carlos García González, Luis Miguel Castillo et Jacobo Rial. Ils ont éliminé le visiteur Marc García par cinq personnes (min. 40).

Incidents: Match de la seizième journée de la Ligue Endesa joué à huis clos au Palacio Municipal de los Deportes San Pablo.