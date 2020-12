15 minutes. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis (USA) a ordonné lundi à 9 grandes entreprises technologiques, dont Facebook et Twitter, de détailler comment elles utilisent et collectent les données privées de leurs utilisateurs et quelles sont leurs pratiques publicitaires.

Par une déclaration, l’agence précise qu’elle demande des informations sur comment les réseaux sociaux et les services de streaming vidéo collectent, utilisent, suivent ou obtiennent des informations personnelles et démographiques. En outre, il a demandé à savoir comment ils déterminent les publicités et autres contenus présentés aux consommateurs.

Entre autres choses, doivent savoir s’ils appliquent des algorithmes ou des analyses de données aux informations personnelles. Ils ont également demandé de clarifier comment ils mesurent, promeuvent et étudient la participation des utilisateurs et comment leurs pratiques affectent les enfants et les adolescents.

La pétition est adressée à Amazon, la société mère de TikTok basée en Chine, ByteDance; Discord, Facebook, WhatsApp, Reddit, Snap, Twitter et YouTube, propriété de Google.

Les entreprises ont 45 jours pour répondre à la demande de la FTC.

Monopole

Il y a quelques jours, ce même organe, ainsi que 46 procureurs, ont porté plainte contre Facebook. Cette fois, ils ne l’ont pas fait parce qu’ils ont brisé les données privées des utilisateurs américains. La raison était prétendu monopole illégal avec ses services acquis, qui incluent WhatsApp et Instagram.

Les plaignants, qui ont déposé le mémoire devant un tribunal de Washington, ont accusé Facebook de maintenir «illégalement» sa position de «monopole» dans le secteur des médias sociaux. Comment? Grâce à une série de conduite anticoncurrentielle, y compris l’achat auprès de concurrents potentiels tels qu’Instagram et WhatsApp en 2012 et 2014, respectivement.

De cette manière, les plaignants ont demandé au tribunal de forcer Facebook à céder des actifs ou à modifier son modèle économique. Surtout en ce qui concerne WhatsApp et Instagram.