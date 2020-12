Le meneur du Real Madrid Sergio Llull, lors du match EuroLiga entre le Real Madrid et l’Asvel Villeurbanne a joué ce vendredi au Wizink Center. . / JuanJo Martin

Madrid, 4 décembre . .- Le Real Madrid a surmonté la triple embuscade d’Asvel Villeurbanne (91-84), même s’il a finalement réussi à marquer 11 avec une précision de 50%, grâce à la bonne défense de l’équipe au dernier quart-temps et au grand travail de Walter Tavares, Sergio Llull, Rudy Fernández et Fabien Causeur.

Villeurbanne avait averti avec deux victoires contre le Panathinaikos, avec un succès de 71% dans le triple, et Barcelone, avec 62%. Au premier quart, il a frappé six paniers à trois points, en manquant un dans la dernière seconde.

C’était la grande différence dans les dix premières minutes de jeu, le succès dans le triple. Madrid a essayé de jouer vite en attaque, mais en défense, ils n’ont pas pu éviter les tirs extérieurs, même si certains ont été ponctués.

Dans l’équipe gauloise, Norris Cole a montré sa formidable qualité et Guerschon Yabusele son grand objectif, comme Allerik Freeman.

Jusqu’à la minute 14.30 (32-40), Villeurbanne avait 8 triples sur 9 et grâce à Sergio Llull infecté et en marquant trois de suite sans échec derrière la ligne des 6,75 mètres. Sinon, les dégâts auraient pu être plus importants.

À la mi-temps, le 40-50 semblait presque court pour 9 des 14 Français à partir de la ligne des trois points, 64,3%.

Usman Garuba a fait du bon travail sur Moustapha Fall, 15 centimètres de plus (2,03 par 2,18) et a également contribué à l’attaque.

Madrid sans jouer un mauvais match, n’a pas trouvé le rythme nécessaire, notamment en défense, en raison du formidable succès du rival, un véritable martyre.

Pablo Laso était conscient que la seule solution devait venir de la défense et qu’elle était appliquée par ses joueurs, plus ou moins fortunés, ce qui lui permettait d’aplanir les différences, 49-55 (min. 24,15).

Malgré tout, Villeurbanne a continué à mener sur le tableau de bord, avec moins de triples mais avec plus de force physique dans leurs actions, ce qui les a conduits à la fin du troisième quart-temps avec un score de 61-70 grâce à un ‘mandarin’ de Llull dans les derniers instants.

Deux 3 points de Rudy Fernández dans la première minute de la dernière période ont mis Madrid dans le match, 67-70, mais le grand travail de Cole et David Lighty a permis à l’équipe de France de résister à l’assaut.

Fabien Causeur est apparu avec ses pénétrations, pour égaliser le jeu plus, 71-75, à 7 minutes de la fin.

Avec le robinet des triples français fermé, Madrid a commencé à respirer sur le cou de leur rival, 77-79, à cinq minutes de la fin. Causeur a égalisé à 79 et Llull a réussi un triple pour donner l’avantage à Madrid, 82-79 à trois minutes de la fin.

Les jambes de Villeurbanne ont commencé à trembler et à 3 minutes de la fin, 84-79, le partiel du Real Madrid était de 23-9.

Dans cette situation de match, Madrid a tiré des chevrons pour obtenir une victoire acharnée dans laquelle Tavares, Llull, Rudy et Causeur ont eu un grand poids.

La défense madrilène a fonctionné et Villeurbanne n’a pas frappé un 3 points au quatrième quart.

– Fiche technique:

91 – Real Madrid (19 + 21 + 21 + 30): Laprovittola (5), Randolph (2), Deck (7), Taylor (2) et Tavares (19) – équipe de départ-, Abalde (2), Thompkins ( 8), Garuba (6), Causeur (13), Llull (19), Rudy (8) et Randolph (2).

84 – LDLC Asvel Villeurbanne (26 + 24 + 20 + 14): Freeman (11), Kahudi (2), Fall (6), Hayes et Yabusele (21) -partant cinq-, Diot (3), Noua, Bako ( 4), Lighty (13), Howard (3) et Cole (21).

Arbitres: Ilija Belosevic (SRB), Mario Majkic (SLO) et Gentian Cici (ALB). Sans éliminé.

Incidents: Match correspondant à la douzième journée de la phase régulière de l’Euroligue disputée au Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid à huis clos.

Ricardo Molinelli