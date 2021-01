Le meneur Collin Sexton (i) a récolté 27 points en tant que meilleur buteur des Cleveland Cavaliers. . / EPA / TANNEN MAURY / Archives

Atlanta (USA), 2 janvier . .- Le meneur Collin Sexton a contribué 27 points en tant que meilleur buteur des Cleveland Cavaliers, qui est venu par derrière et a battu les Atlanta Hawks 91-96 en tant que visiteurs, après pour surmonter un déficit de 15 points au troisième trimestre.

Le centre JaVale McGee a récolté 14 points et neuf rebonds en tant que réserve et partant vétéran Andre Drummond a également montré de l’importance dans la peinture, marquant un double-double de 12 points et attrapant 11 balles sous les cerceaux.

Les Hawks, qui contrôlaient le match et le tableau de bord jusqu’à la troisième période, ont fini par être leurs pires adversaires après avoir commencé à manquer de la ligne du personnel et des points décisifs.

L’avant-garde Deandre Hunter a ajouté 17 points en tant que leader de l’attaque incohérente des Hawks (4-2), qui sont entrés dans le match après avoir été sur la route la nuit précédente contre les Brooklyn Nets.

Le centre suisse Clint Capela a réalisé un double-double de 16 points et 16 rebonds et le meneur Trae Young a également contribué avec 16 points et 10 passes.

Mais les Hawks ont commis 22 revirements au cours des trois derniers quarts du match et ont raté 9 des 19 tirs personnels qu’ils ont effectués.

L’équipe d’Atlanta, peut-être en raison d’avoir joué la nuit précédente au Barclays Center de Brooklyn, n’a pas sauté sur son terrain avec la plus grande énergie physique et cela signifiait qu’elle était toujours lente dans ses actions et sans la capacité de réagir dans les moments décisifs. .

Les Hawks ont commencé la journée en tête de la NBA pour les points (125,8) et les lancers francs effectués par match (25,2), en plus de se classer deuxième en triples, points de deuxième chance (17,0) et rebonds (49, 4).