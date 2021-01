Sur la photo, la star en avant LeBron James. . / ERIK S. LESSER / Archives

Memphis (USA), 5 janvier . .- L’histoire s’est répétée une fois de plus, tant de buts décisifs de l’attaquant vedette LeBron James et du centre Anthony Davis ont été la clé qui a permis aux Lakers de Los Angeles d’étendre leur succès à quatre victoires consécutives. victoires consécutives après avoir battu les Memphis Grizzlies 92-94 mardi.

James et Davis combinés avec deux doubles doubles de 26 points, 11 et 10 rebonds, respectivement, qui ont fait la différence dans le score final.

L’attaquant vedette a également distribué sept passes et le meneur allemand Denis Schroder a atteint 12 points en tant que troisième meilleur buteur des Lakers (6-2) et une fiche parfaite de 4-0 dans les matchs disputés loin de son terrain du Staples Center.

Le centre espagnol Marc Gasol, qui a joué 10 saisons et demie avec les Grizzlies avant d’être échangé aux Raptors de Toronto en 2019, est revenu à Memphis pour la première fois en tant que nouveau joueur des Lakers et a disputé le deuxième match auquel il a contribué. trois points après avoir joué 19 minutes en tant que partant.

Le joueur de Sant Boi a effectué 1 des 3 tirs depuis le terrain, ce qui était un triple de deux tentatives et n’est pas allé à la ligne du personnel.

Mais Gasol a encore fait un excellent travail défensif, capturant quatre rebonds sous la jante des Lakers, a donné deux passes, récupéré un ballon, en a perdu un autre et mis deux blocs.

Son point faible était qu’il a commis cinq fautes personnelles et cela a forcé l’entraîneur des Lakers Frank Vogel à avoir moins de minutes sur le terrain.

Dans une soirée peu inspirée par l’attaque des deux équipes, les Lakers, qui ont remporté le deuxième match consécutif joué à Memphis, ont pu compter sur James et Davis dans la dernière ligne droite comme d’habitude, sans que leur basket suscite d’intérêt. spécial.

Les Lakers traînaient 79-77, à cinq minutes de la fin, lorsque les deux stars milliardaires de l’équipe de Los Angeles se sont combinées pour marquer une séquence de 9-2 pour une avance partielle de 81-86, ce qui serait décisif.

Le panier final est venu avec un dunk de Davis qui, comme d’habitude, a également reçu l’aide de James à des moments clés.

Les deux se sont combinés pour une séquence de 15 points consécutifs à la fin du quart qui a mis les Lakers avec une course de 83-92 avec seulement une demi-minute à faire.

N’ayant plus peur du rival, les Lakers ont permis aux Grizzlies de marquer quelques paniers sur la ligne droite pour rattraper le résultat, mais sans éviter la défaite.

La défense de Los Angeles a maintenu les Grizzlies à 43,5% des tirs sur le terrain en première mi-temps, mais l’attaque des champions en titre de la NBA était également sans inspiration.

Les Lakers ont conclu la première mi-temps avec 41,3% de tirs sur le terrain et les Grizzlies ont progressé de 10 points pour entrer dans la pause avec une avance de quatre points (49-45).

Le centre lituanien Jonas Valanciunas, venu chez les Grizzlies en remplacement du transfert de Gasol aux Raptors, le garde Dillon Brooks et également le numéro cinq sénégalais Gorgui Dieng ont mené l’équipe de Memphis avec 13 points chacun.

Valanciunas a également attrapé 11 rebonds qui lui ont laissé un nouveau double-double, qui était le septième consécutif jusqu’à présent cette saison.

Alors que l’attaquant de puissance Brandon Clarke a marqué 12 points, récupéré trois balles et mis un bouchon, ce qui n’a pas empêché la deuxième défaite consécutive des Grizzlies (2-5), qui ont perdu les quatre matchs disputés dans leur champ FedExForum.

Le garde recrue Desmond Bane a vu sa séquence de plusieurs 3 points se terminer en six.

Cela a marqué la deuxième plus longue séquence pour entamer une carrière en NBA derrière l’attaquant finlandais Lauri Markkanen 10 de suite avec les Chicago Bulls au cours de la saison 2017-18.