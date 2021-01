San Francisco (États-Unis), 01/13 / 2021.- L’attaquant des Indiana Pacers JaKarr Sampson (C) en action contre les Golden State Warriors guard Mychal Mulder (L) et . / EPA / JOHN G.

Écriture sportive (USA), 13 janvier . .- La domination dans le jeu intérieur imposée par les hommes de grande taille, le centre Myles Turner et l’attaquant lituanien Domantas Sabonis a fait la différence finale dans le jeu que son équipe , les Indiana Pacers, ont gagné sur la route 95-104 contre les Golden State Warriors.

Turner a ajouté un double-double de 22 points, y compris un triple, avec 2:59 à jouer dans le temps réglementaire, et a donné aux Pacers la dernière avance, qui prolongerait avec un layup du meneur Aaron Holiday sur la possession suivante. .

Sous les cerceaux, Turner a saisi 12 rebonds, dont 10 défenseurs, et mis cinq blocs.

Sabonis a atteint 18 points, 14 rebonds et six passes, ce qui a également aidé les Pacers à gagner (7-4.

Aaron Holiday a terminé en tant que sixième joueur des Pacers après avoir marqué 16 points et mené l’attaque de l’équipe de l’Indiana après avoir distribué 12 passes, ce qui lui a laissé un double-double.

La bonne défense des Pacers a empêché le meneur de jeu star des Warriors Stephen Curry d’être un facteur gagnant avec les buts décisifs en l’annulant tout au long du match.

Bien que Curry ait récolté 20 points, dont trois triples en huit tentatives, il ne pouvait pas être le meilleur buteur des Warriors (6-5), qui ont subi la deuxième défaite consécutive et la troisième dans leur peloton au Chase Center de San Francisco.

L’attaquant canadien Andrew Wiggins a confirmé son bon moment en ajoutant 22 points, ce qui lui a laissé le meilleur buteur, après avoir marqué 4 des 9 tentatives de 3 points; il a attrapé sept rebonds, distribué trois passes décisives et inscrit cinq blocs, son meilleur en tant que professionnel.

L’attaquant Kelly Oubre Jr., qui commence à être cohérent avec ses tirs sur le terrain, a contribué 17 points, cinq rebonds, deux passes, une récupération du ballon et un blocage.

De leur côté, les réservistes Damion Lee et Mychal Mulder ont marqué des triples consécutifs lors d’une séquence de la quatrième pour Golden State avant que les Pacers ne commencent leur retour, terminant avec 12 et 3 points, respectivement.