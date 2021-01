(Photo: Twitter / Tu_IMSS)

Ils ont décidé de passer les vacances de Noël et du Nouvel An loin de chez eux et de leur famille car la bataille n’est pas terminée. Il y a des centaines de médecins bénévoles de tout le territoire mexicain qui se sont rendus à Mexico pour soutenir ses hôpitaux débordants.

“17 décembre une situation critique se profilait dans les soins médicaux de Mexico en raison du manque de personnel médical dans les hôpitaux “, se souvient ce dimanche pour Efe le Dr Edgar Jesús Zitle, arrivé de l’état nord de Sonora.

Pour cette raison, les autorités ont demandé l’aide du personnel des hôpitaux de la région et 42 toilettes ont “levé la main” pour parcourir 1 600 kilomètres de chez eux en pleine période de Noël.

UN APPEL AU SOUTIEN

Au total, 606 médecins et infirmiers de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) ont été intégrés depuis fin décembre dans les hôpitaux de la capitale, transfert baptisé du nom épique d’Opération Chapultepec, en souvenir de la réunion tenue par les troupes révolutionnaires mexicaines dans le capitale en 1914.

Cette fois, les célèbres caudillos Emiliano Zapata et Pancho Villa ne sont pas présents, mais leur affectation n’en est pas moins épique, puisque Mexico traverse sa plus grande crise depuis le début de la pandémie, avec une occupation hospitalière effrayante qui touche 90%, ce qui a forcé gouvernement local pour fermer toute l’économie non essentielle.

La capitale du pays concentre près d’un quart des 1,44 million de cas de covid-19 enregistrés au niveau national, en plus d’environ un sur cinq des 126 851 décès.

Des médecins généralistes, cardiologues, anesthésiologistes, infirmières et personnel de différentes spécialités ont été répartis pour étendre la capacité de soins des 90 hôpitaux qui traitent les patients atteints de covid-19.

Et ils n’ont pas trouvé de situation simple. «De toute évidence, de nombreuses personnes présentent déjà des données d’épuisement non seulement physique mais aussi émotionnel», explique le médecin de Sonora, dont l’équipe surveille son terrain au cas où il serait nécessaire de rentrer d’une urgence en raison d’un tir de contagion.

L’ESPOIR DU VACCIN

Les médecins mexicains ont toutefois commencé la semaine dernière à apercevoir une lumière au bout du tunnel sombre dans lequel la pandémie a plongé le Mexique, où 1 700 agents de santé sont morts.

Le 24 décembre, la campagne de vaccination a commencé à Mexico, toujours avec quelques milliers de doses, ce qui donne la priorité aux personnels de santé qui soignent les patients Covid-19, dont certains membres de l’Opération Chapultepec.

Parmi les vaccinés se trouve Lidia Estela Carrillo, infirmière assistante dans un hôpital de Ciudad Juárez (Chihuahua), à la frontière avec les États-Unis, qui en juin était «au bord de la mort» du covid-19 et qui a maintenant pris les forces pour combat dans la capitale.

«Nous avons vécu la même expérience à Ciudad Juárez, Dieu béni, nous avons excellé et sommes venus (à Mexico) combattre pour le Mexique et pour les camarades tombés à cause de cette maladie», raconte-t-il à Efe à propos de son transfert dans la capitale.

Après l’injection, un «très fort relâchement» l’a envahie et elle a dit qu’elle se sentait plus «en sécurité» pour «combattre le virus avec plus de confiance», même si elle prévenait les citoyens qu’il n’était pas encore temps de «baisser la garde».

Il y a eu une controverse dans le domaine des vaccinations, car les médecins résidents de plusieurs hôpitaux ont dénoncé que les premiers à être vaccinés étaient les directeurs de centres médicaux avant les travailleurs qui sont en première ligne.

«En tant que gestionnaires, nous passerons à un autre niveau, pour le moment nous vaccinerons les agents», assure le Dr Enrique Leobardo Ureña, un haut responsable de la sécurité sociale dans l’État méridional du Chiapas, qui dirige une délégation de 65 médecins du Chiapas arrivés en la capitale.

LES PARTIES DANS UN HÔTEL … OU UN GARDE

La réalité du Chiapas, à la frontière sud, est très différente de celle de Mexico, puisqu’elle est l’une des rares régions où le feu vert épidémiologique a été décrété, ce qui signifie un faible risque de contagion.

Le personnel médical et infirmier du Chiapas est arrivé pour une période de 28 jours, qui pourrait être prolongée d’un mois si les choses ne s’améliorent pas, mais pour l’instant ils sont «de très bonne humeur» et «très disposés à contribuer».

Même après avoir passé le réveillon du Nouvel An et le Nouvel An dans un hôtel, au mieux, ou sur appel dans un hôpital.

«C’est un moment qui évoque beaucoup de nostalgie et d’unité familiale, mais nous, à l’IMSS, sommes comme une famille et nous le célébrons comme ça, avec la famille qui travaille, avec qui nous passons plus de huit heures par jour», dit-il.

