LOS ANGELES (AP) – Mike Tyson est monté sur une scène éclairée par d’innombrables projecteurs vendredi, pesant 220 livres. Il a arraché sa chemise pour révéler un torse musclé qui pourrait aussi bien appartenir à un athlète de la moitié de son âge.

L’ancien monarque des poids lourds de 54 ans est entré dans un grand cube de verre, comme mesure de protection contre le COVID-19, et a affronté Roy Jones Jr., qui était autrefois considéré comme le combattant le plus talentueux du monde. . À 210 livres, le corps de Jones avait l’air légèrement moins tonique, mais il ne reflétait évidemment pas non plus son âge de 51 ans.

Les deux prétendants sont maintenant plus âgés et semblent plus calmes. Mais ils reviendront sur un ring ce samedi soir, avec l’intention de retrouver un aperçu de leur brillant passé. Et les deux ont travaillé dur pour éviter toute gêne lors de leur match d’exhibition.

“C’est la partie la plus amusante”, a déclaré Tyson, qui se battra pour la première fois en 15 ans. “Tout ce qui a été nécessaire pour arriver ici était l’enfer.”

Le combat au Staples Center est prévu pour huit ans et a été approuvé comme une sorte de séance d’entraînement. Chaque tour durera deux minutes, il n’y aura pas de juges officiels et les dégâts que les deux adversaires pourront infliger seront limités. Mais ce dernier dépend de qui vous demandez, de la California Athletic Commission ou des deux prétendants.

“Peut-être que je ne sais pas comment me battre doucement,” prévint Tyson. “Je ne sais pas. Je ne veux pas dire la mauvaise chose. Je ne veux pas que la Commission se fâche contre moi ».

Mais pour Tyson et Jones, cette émission unique diffusée à la télévision à la carte n’est pas tant un événement sportif amical. C’est plutôt l’occasion pour deux athlètes transcendants de montrer que l’âge n’est qu’un chiffre.

“Je ne vois pas la vie comme liée à l’âge”, a souligné Tyson. «Je le vois comme de l’énergie. Vous ne mettez pas votre âge sur la table. Vous mettez votre énergie. Vous ne traversez pas la vie en disant: «Salut, je suis Bob. J’ai 59 ans. Tu ne fais pas ça. “

Tyson semble surpris par la séquence des événements qui l’ont ramené sur le ring. Il avoue qu’en tant que jeune homme, il ne s’imaginait pas comme un mari et un père mûr qui avait envie de perdre 50 kilos il y a quelques années pour prendre soin de sa santé.

“Je ne pensais même pas que je vivrais aussi longtemps”, a-t-il déclaré. “J’étais très intense et je me suis pris trop au sérieux.”

Tyson a cherché à se remettre en forme à la demande de sa femme, qui l’a emmené à s’entraîner 15 minutes par jour sur le tapis roulant. Les 15 minutes se sont transformées en deux heures et autres activités. Il a couru, il a fait du vélo, il a adopté un régime végétarien et a finalement décidé de frapper avec les gants.

C’est alors qu’il a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux qui lui a montré des coups puissants. Il a généré des millions de réactions et conduit à des offres de retour sur le ring.