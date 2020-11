Yoko Ono cède les droits de John Lennon et des Beatles à son fils Sean

La veuve de John Lennon, Yoko Ono, a quitté la direction de certaines des sociétés et sociétés qu’il a fondées après le meurtre du légendaire membre des Beatles. Une grande partie de l’entreprise sera désormais gérée par votre fils sean, 45 ans.

L’artiste japonaise de 87 ans est à la tête d’au moins huit entreprises liées à son travail de sculpteur ou à l’héritage du groupe de rock britannique emblématique depuis des décennies.. Cependant, comme des sources autour d’elle l’ont assuré au Daily Mirror, pour le moment, ses problèmes physiques croissants la forcent à passer la plupart de son temps à la maison.

Yoko Ono gère la fortune de 800 millions de dollars de John depuis son assassinat le 8 décembre 1980.. Désormais, il a nommé son fils directeur de huit sociétés liées à la famille et aux Beatles selon The Mirror, dont le multimédia Apple Corps.

Apple Corps avait déclaré des actifs de 36 millions de dollars l’année dernière, et on pense que Sean reprendra également Lensolo, gérant les droits d’auteur pour enregistrer du matériel que son père a enregistré en solo, et Subafilms, une société de films musicaux.

Yoko Ono en janvier 2019 (Shutterstock)

Yoko Ono n’a pas été vue en public depuis plus d’un an et utilise désormais un fauteuil roulant la plupart du temps dans les rares occasions où elle quitte son domicile à New York.

“Elle continue de superviser la succession de John, mais a décidé que Sean serait nommé directeur pour l’aider en cas de besoin.», A déclaré un porte-parole de l’artiste au médium susmentionné.

Sean Lennon, fils de John Lennon et Yoko Ono (. / Hana Kalvachová / file)

Pour ce qui aurait été le 80e anniversaire de John le mois dernier, Sean a réalisé un documentaire de la BBC et une émission Apple Music pour marquer l’occasion. Yoko n’a partagé qu’une photo d’elle-même avec John et Sean.

Dans l’une de ses dernières apparitions publiques en 2017, Yoko Ono a déclaré: «J’ai beaucoup appris d’avoir cette maladie», sans révéler les détails de la maladie qui l’afflige. En février 2016, elle a été hospitalisée après avoir subi un accident vasculaire cérébral, mais plus tard, elle l’a nié, affirmant qu’il s’agissait d’une mauvaise grippe.

John avait également un fils, Julian, avec sa première femme, Cynthia, mais le couple avait une relation tendue. Le Beatle a souvent décrit son premier enfant comme imprévu, disant que “Venu d’une bouteille de whiskyAlors que Sean était un «enfant planifié». Il a même quitté la musique pendant plusieurs années après la naissance de Sean, mais au début de Julian, il était presque absent.

Le chanteur a créé une fiducie pour que Julian reçoive 100000 £ à l’âge de 21 ans, mais a dû la partager à parts égales avec l’un des autres futurs enfants de John.

Julian, aujourd’hui âgé de 57 ans, a été exclu du testament de John, Yoko et Sean étant les principaux bénéficiaires de ses 200 millions de dollars au moment de son décès.

En 1996, Julian a poursuivi la succession de son père et, après une longue bataille judiciaire, a réglé avec Yoko pour 25 millions de dollars, bien qu’il ait nié le chiffre. Il dit que la relation avec Yoko s’est améliorée ces dernières années et qu’ils sont apparus à une exposition ensemble, avec Sean, en 2010.

Yoko Ono et John Lennon avec Julian (Shutterstock)

Yoko Ono vit toujours dans le même immeuble Dakota de neuf pièces à New York où John a été tué par huit balles par Mark Chapman.

Chapman a dit qu’il avait tué Lennon parce que il cherchait la gloire et méritait la peine de mort pour son acte «impitoyable». Ces déclarations ont été faites en octobre dernier en réponse aux questions posées par une commission de libération conditionnelle, qui lui a refusé la libération conditionnelle pour la onzième fois. Comme lors des audiences précédentes, le détenu de 65 ans a exprimé des remords pour avoir abattu l’ancien Beatle. Remplit sa à l’établissement correctionnel de Wende, à l’est de Buffalo. Chaque année, il demande sa libération conditionnelle, on lui refuse.

«Je ne mérite rien, rien. À l’époque, il méritait la peine de mort. Lorsque vous prévoyez intentionnellement d’assassiner quelqu’un et que vous savez que c’est mal et que vous le faites pour vous-même, c’est une peine de mort, à mon avis », a-t-il déclaré.

En lui refusant la libération conditionnelle, la commission a déclaré que Chapman avait commis un «acte vil “ et que votre déclaration selon laquelle le “l’infamie te donne la gloire«C’était dérangeant.

Chapman sera à nouveau admissible à une libération conditionnelle en août 2022.

