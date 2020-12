Selon le ministère de l’Intégration sociale, la violence psychologique avec 52%, suivie de la violence physique avec 39%, constituent les deux types de violence qui ont le plus de récidive dans la ville.

Le Secrétariat à l’intégration sociale de Bogotá a indiqué que En 2020, un total de 27470 cas de violence intrafamiliale ont été traités dans les postes de police familiale, pendant la période entre janvier et novembre.

Xinia Navarro, secrétaire à l’intégration sociale, a assuré, au milieu du débat sur le contrôle politique tenu au Conseil de Bogotá le 15 décembre, que les actions menées par l’entité pendant la pandémie ont été axées sur la prévention et la lutte contre la violence intrafamiliale dans le ville.

Selon Navarro, sur le total des cas enregistrés, 20 273 correspondent à des femmes, ce qui représente 74% des victimes.

“Les tranches d’âge les plus touchées par la violence domestique sont entre 27 et 59 ans, soit 49 pour cent des cas, suivies par les personnes entre 18 et 26 ans avec 19 pour cent”, a assuré l’entité publique via son portail web.

À son tour, il a signalé que les filles et les garçons âgés de 6 à 12 ans représentent 10% des situations fréquentées, et dans le même temps, il a annoncé que les filles et les garçons âgés de zéro à cinq ans ont été touchés. de 6%; ceux âgés de 13 à 17 ans de 7%; et les personnes de plus de 60 ans atteignent 9%.

Voici la répartition des cas par localité dans la ville: Bosa avec 3 526 cas, ce qui représente 13%; Kennedy avec 3459 touchés, également avec 13 pour cent; Venez avec 3 152, 11 pour cent; Engativá 2.934 personnes violées, de 11 pour cent, et Ciudad Bolívar avec 2809 situations, avec 10 pour cent, selon les chiffres du Conseil de contrôle de Sirbe de la Direction de l’analyse et de la conception stratégique, du Secrétariat de l’intégration sociale.

Le Secrétariat à l’intégration sociale a assuré que pendant la période d’urgence sanitaire, des soins en personne étaient maintenus dans les postes de police de la famille de toutes les localités.

“Dans les 35 commissariats de police de la famille en face à face, des mesures de biosécurité et de distanciation sociale ont été prises et les soins aux victimes de violence domestique ont été placés au premier plan”, a assuré l’entité publique.

Il a également indiqué que l’administration du district, par l’intermédiaire du Secrétariat à la sécurité, à la coexistence et à la justice, avait créé «Justicia al Barrio», une stratégie qui vise à rapprocher les services de justice des communautés.

À son tour, le Secrétariat à l’intégration sociale a lancé l’initiative «Postes de police familiale dans la justice dans le quartier», qui a abouti à la formation de deux équipes mobiles de travail chacun composé d’un commissaire à la famille et d’un professionnel de la psychologie ou du travail social, “ceux qui sont présents dans les zones périphériques de la ville avec une incidence élevée de violence domestique, favorisant l’accès à la justice et la protection des victimes, sur leur territoire ».

L’intégration sociale a également annoncé qu’elle “progressait dans la matérialisation d’une ville bienveillante” avec la mise en œuvre du Plan de prévention du district «Croyez et créez pour prévenir la violence», objectif du Plan de développement du district 2020-2024.

“Dans un effort articulé, tous les secteurs du bureau du maire fourniront à la ville le plan de prévention du district, qui, sans aucun doute, est une étape importante pour vivre dans une ville sans peur et sans violence”, a déclaré le Secrétariat.

La structuration du plan est réalisée au sein du Conseil de district pour une attention globale aux victimes de violence domestique, de violence et d’exploitation sexuelle, créé par l’Accord 152 de 2005, dont le Secrétariat de district pour l’intégration sociale exerce le secrétariat technique.

