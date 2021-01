À travers l’initiative #PazALaU, le secrétaire à l’éducation de Bogotá a lancé un appel à les personnes victimes du conflit armé peuvent accéder à l’enseignement supérieur dans les universités de la capitale, ceci dans le cadre du Fonds de réparation pour l’accès, la permanence et l’obtention de diplômes dans l’enseignement supérieur pour les victimes du conflit armé en Colombie.

L’appel est ouvert du 31 décembre et se poursuit jusqu’au 10 janvier et s’adresse aux jeunes qui sont inscrits au Registre Unique des Victimes (RUV) ou reconnus comme victimes dans les processus de Restitution des Terres, Justice et Paix, ou Juridiction Spéciale de Paix, qui doivent s’inscrire avant le dimanche 10 janvier à la page www.educacionbogota.gov.co, dans la section Enseignement supérieur, Fonds de réparation pour les victimes du conflit armé.

Les jeunes intéressés peuvent accéder à cet avantage étudier des programmes de premier cycle au niveau technique, professionnel, technologique ou universitaire, en face-à-face, à distance ou en mode virtuel à Bogotá et en Colombie, cette dernière ayant accès au fonds dans le chapitre national. La remise de crédit ne sera possible que pour ceux qui terminent leurs études et obtiennent le titre financé par l’entité.

EXIGENCES MINIMALES POUR LES CANDIDATS

1. Être citoyen colombien

2. Ne pas bénéficier d’un soutien financier supplémentaire de la part d’entités nationales ou d’autres organisations, pour effectuer des études supérieures aux niveaux technique, professionnel, technologique ou universitaire

3. Ne pas avoir de titre professionnel

Quatre. Être inscrit au Registre unique des victimes -RUV- ou reconnu comme tel dans les jugements de justice et de paix, de restitution des terres, de juridiction spéciale pour la paix ou dans ceux de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Votre pièce d’identité doit correspondre à celle qui y est enregistrée

5. Être admis ou en cours d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur, reconnu par le ministère de l’Éducation nationale ou étudier un semestre de premier cycle dans l’un de ces établissements

6. Avoir passé le test Sabre 11 ou le test d’état équivalent et être bachelor

sept. Ayez votre propre email

AVANTAGES POUR LES PARTIES INTÉRESSÉES

Ce fonds ne nécessite pas de débiteur conjoint et aide les jeunes plus de 10 salaires minimums mensuels légaux en vigueur pour l’inscription chaque semestre, en plus d’une allocation de soutien de 1,5 salaire minimum, contribution qui dépend de leur permanence dans l’établissement.

Les avantages à Bogotá:

Frais de scolarité: La valeur déterminée par l’établissement d’enseignement supérieur qui propose le programme académique, le coût à couvrir est jusqu’à onze salaires minimums mensuels légaux en vigueur (11 SMMLV) pour chaque semestre.

Ressource d’assistance: 1.5 SMMLV au bénéficiaire et est délivré par semestre, il est conditionnel à la permanence étudiante.

Les avantages à l’échelle nationale:

Pour une valeur de 1 SMMLV par semestre destiné aux établissements d’enseignement supérieur qui développent des programmes différentiels et préférentiels avec une approche de réparation globale et qui présentent des projets d’investissement au ministère de l’Éducation nationale.

Selon Icetex, le Fonds, constitué par le ministère de l’Éducation nationale, le Secrétariat de l’Éducation de Bogotá et le Haut Conseil pour les droits des victimes, la paix et la réconciliation, avec le soutien de l’Unité des victimes et administré par ICETEX , a bénéficié à environ 6800 Colombiens depuis sa création en 2013.

Les candidatures pour cet appel doivent être soumises pour commencer leurs études dans la période 2021-1 et ceux qui ne sont pas sélectionnés pourront accéder à de nouveaux appels. Les personnes bénéficiant de ce programme seront annoncées le 2 février et entre le 9 et le 23 février, le candidat devra compléter le processus de légalisation du crédit numérique sur la plateforme qu’Icetex disposera.

