Dimanche dernier, dans l’après-midi. Une discussion a été présentée sur Twitter entre le journaliste colombien Daniel Coronell et l’internaute et tweeter de renom, Levy Rincón. Le différend entre les deux leaders d’opinion a commencé parce que Rincón a lancé un trille dans son compte personnel, appelant Coronell et ses collègues du portail Los Danieles bourgeois, pour ne pas avoir soutenu le sénateur et leader de Human Colombia, Gustavo Petro.

Après ce trille, Coronell a critiqué “l’élégance argumentative” de Rincón, citant une autre de ses publications, dans laquelle le tweeter, encore une fois, a défendu le sénateur Gustavo Petro et a assuré que des personnalités telles que Coronell accusaient le leader de Human Colombia d’être un “opportuniste” et un “lézard” .

Voyant ce tweet, le jeune youtubeur Levy Rincón en a publié un autre, attaquant à nouveau le journaliste et ses «hommes de main». Cette fois, Levy a déclaré que ce que Coronell et ses collègues voulaient, c’était que Petro démissionne de sa candidature à la présidence. L’homme, connu pour ses trilles irrévérencieuses chargées de mots lourds, n’a pas perdu son essence cette fois.

Non content du trille, dans lequel il a attaqué ceux qui, vraisemblablement, voteraient pour Sergio Fajardo aux élections présidentielles de 2022, il a de nouveau attaqué le journaliste Daniel Coronell avec un autre tweet; cette fois, il a cité le tweet dans lequel Coronell l’a critiqué pour sa capacité à argumenter, l’a traité de lâche, a renvoyé l’appel à l’attention et l’a critiqué pour son don d’argumenter.

Après ce trille, le journaliste de Los Danieles n’a pas commenté davantage, mais les adeptes des deux influenceurs ont décidé de s’exprimer sur les réseaux sociaux, pour et contre les opinions des deux.

Pour clore le différend, Levy Rincón a publié deux autres tweets, faisant référence à Coronell et à sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, précisant qu’il préfère dire de mauvais mots pour voter blanc au deuxième tour d’une élection présidentielle.

«J’ai dit clairement à M. Daniel Coronell que je peux jurer, mais je ne voterais jamais blanc au deuxième tour en disant au pays que je m’en fous des dirigeants sociaux, des paysans et du processus de paix. Je préfère dire que vous êtes fils de pute plutôt que d’être un arrogant et bien! », lit l’un des derniers tweets de Rincón.

Pour conclure l’altercation entre les deux, le youtubeur a lancé une dernière publication au ton sarcastique, face aux critiques de son vocabulaire, affirmant qu’il allait séduire Daniel Coronell pour qu’il s’abstienne d’être un prétendu sympathisant de l’ubisme.

