Diego Rivera est décédé le 24 novembre 1957 (Photo: Twitter @ cultura_mx)

Le ministère de la Culture, ainsi que l’Institut national des beaux-arts et de la littérature (INBAL) commémorer Diego Rivera avec la transmission en ligne de deux documentaires sur sa vie, ainsi qu’une sélection d’images. L’hommage aura lieu à travers le Musée mural Diego Rivera dans la campagne “Avec toi en distance». La nouvelle a été publiée le 24 novembre, 63 ans après sa mort.

Dans le cadre du programme connu sous le nom de Nuit des musées, le film Un portrait de Diego. La révolution du regard (2007) sera disponible à partir de 20h le mercredi 25 novembre. Il peut être vu à travers la plate-forme Filminlatino, gratuitement, jusqu’au 8 décembre de cette année.

Le documentaire réalisé et produit par Gabriel Figueroa Flores et Diego López Rivera présente des épisodes clés de la vie du peintre, ainsi que son incidence dans la sphère politique nationale et, bien sûr, l’évolution de son travail artistique. Comprend quelques enregistrements inédits réalisé par Gabriel Figueroa Mateos, père du réalisateur, qui datent de 1949 et détaillent leur rôle dans le muralisme, Mouvement artistique mexicain du XXe siècle.

Annonce de la projection “Un portrait de Diego: La révolution du regard” (Photo: Secrétariat de la Culture de Mexico)

D’autre part, Nacimiento de un painter, un documentaire réalisé par Rosa Adela López Zuckermann, sera également projeté sur la chaîne YouTube d’INBAL. Aura lieu le 8 décembre 2020 à 18 h, dans le cadre de la commémoration de 134e anniversaire de sa naissance. Dans ce travail un visite de la vie artistique de Rivera, de son admission à l’Academia de San Carlos, de la réalisation de La Création, sa première peinture murale, à l’exécution de la fresque Rêve d’un dimanche après-midi à l’Alameda Central.

A partir d’aujourd’hui, le publication d’une série d’images qui font un voyage, en sens inverse, à travers la vie de Diego Rivera. Le matériel sera diffusé sur les réseaux sociaux du Diego Rivera Mural Museum. En outre, un jeu-questionnaire public sera organisé. Le gagnant peut obtenir un ensemble de catalogues édités par le lieu.

Diego Rivera est né le 8 décembre 1886 à Guanajuato. À 10 ans Il entre à l’Académie de San Carlos et en 1907 il poursuit ses études sur le continent européen. Sa première destination était Madrid et plus tard, il déménagerait à France et Italie où il est resté jusqu’à 1921. Dans ces pays, il apprend et perfectionne les techniques des courants picturaux tels que le impressionnisme, post impressionnisme et cubisme, bien qu’il soit également imprégné de marxisme.

Diego Rivera s’est également démarqué comme l’un des pionniers du muralisme (Photo: Twitter @ MuseoMural)

Son retour au Mexique s’est fait au milieu d’un environnement social et politique perturbé par les épisodes violents de la Révolution méxicaine, mais au milieu de la différend sur la construction d’une nouvelle nation. Dans ce sens, José Vasconcelos, Secrétaire à l’éducation pendant la présidence d’Álvaro Obregón, est devenu le grand patron du muralisme mexicain et a invité un certain nombre de peintres à peindre les peintures murales des bâtiments publics comme le Colegio de San Ildefonso, le Secrétariat de l’éducation publique, entre autres. Ils ont cherché à saisir les nouvelles valeurs du nationalisme révolutionnaire. Parmi les artistes se trouvait Rivera.

Aussi, entre 1930 et 1934, Rivera a vécu aux États-Unis. Dans ce pays, il a peint une peinture murale pour le Detroit Institute of Art et une autre au Rockefeller Center de New York. Dans ce dernier, appelé L’homme à la croisée des chemins, dépeint la figure de Lénine. Malgré les critiques de la presse, ainsi que le mécontentement du propriétaire, le muraliste n’a pas accepté de modifier la conception de son œuvre, raison pour laquelle a été détruit. Plus tard, reprenant certains aspects de ce travail, il peint L’homme contrôleur de l’univers dans le Palais des Beaux-Arts de Mexico.

Diego Rivera décédé le 24 novembre 1957, à Mexico, en raison d’une insuffisance cardiaque. Il est considéré comme l’un des acteurs fondamentaux de l’histoire de l’art mexicain.

PLUS SUR LE SUJET

L’exécuteur de Juan Gabriel poursuivra pour récupérer le portrait de María Félix entre les mains de César Duarte

Tláloc, La Coatlicue et plus: ce sont les trésors du Musée national d’anthropologie que vous pourrez visiter après sa réouverture

L’écrivain Luis Zapata, pionnier de la littérature LGBT + et auteur de “El vampiro de la colonia Roma” est décédé.

“Le panache ne venait pas de Moctezuma”, déclare un expert après une polémique déclenchée par AMLO