Mercredi, photo du pape François lors de son audience générale hebdomadaire au Vatican. 11 novembre 2020. Médias du Vatican / Document via REUTERS ATTENTION AUX RÉDACTEURS, CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNIE PAR UN TIERS

Par Philip Pullella

VATICAN CITY, 11 novembre (.) – Le pape François, lors de sa première apparition publique après la publication explosive de la mauvaise gestion du Vatican dans le cas de l’ancien cardinal américain Theodore McCarrick, s’est à nouveau engagé mercredi à mettre fin à la abus sexuels dans l’Église.

“Hier, le rapport sur le cas douloureux de l’ancien cardinal Théodore McCarrick a été publié. Je renouvelle ma proximité avec les victimes de tous les abus et l’engagement de l’Église à déraciner ce mal”, a déclaré François lors de son audience générale hebdomadaire.

Ensuite, le pape ferma les yeux et pria en silence.

Le rapport de 450 pages soutient que feu le pape Jean-Paul II a promu McCarrick en 2000 malgré les rumeurs de son inconduite sexuelle, l’une des nombreuses erreurs de la part des papes et d’autres hauts fonctionnaires qui l’ont fait. leur a permis de gravir les échelons malgré des accusations répétées à leur encontre.

Le rapport indique également qu’en 2008, l’ancien pape Benoît XVI a annulé les demandes des hauts conseillers voulant que McCarrick se soumette à une enquête de l’Église «pour déterminer la vérité et, si cela est justifié, imposer une« mesure exemplaire ». Au lieu de cela, on lui a donné un avertissement verbal et on lui a demandé de faire profil bas.

Les paroles de Francis sont également intervenues après une enquête indépendante menée à Londres et rendue publique mardi, qui affirmait que l’Église catholique romaine du Royaume-Uni avait trahi son objectif moral pendant des décennies en protégeant ceux qui abusaient sexuellement d’enfants en au lieu de s’occuper de leurs victimes.

La semaine dernière, en Pologne, le Vatican a puni un cardinal âgé accusé d’avoir abusé sexuellement d’un mineur, le dernier de plusieurs religieux qui ont été impliqués dans de tels scandales dans la patrie de feu le pape Jean-Paul II.

(Information de Philip Pullella; édité par Alex Richardson, William Maclean; traduit par Andrea Ariet à Gdansk)