NITEROI, Brésil (AP) – L’unité de soins intensifs de l’hôpital public Oceánico de la ville brésilienne de Niteroi était pleine de patients atteints de COVID-19 et les agents de santé étaient constamment en déplacement.

Une dizaine de médecins, couverts de la tête aux pieds de vêtements et d’équipements de protection, se répartissent les tâches. Devant un lit, on vérifie les signes vitaux d’un vieillard et on le recouvre d’une couverture. Un autre met à jour les informations du patient sur un ordinateur.

“Il en sortira”, a dit un médecin à un homme âgé malade alors que les infirmières se préparaient à le connecter à un respirateur.

Une équipe de l’Associated Press s’est rendue vendredi à l’USI de l’hôpital de Niteroi et a constaté que tous ses lits, sauf un, étaient occupés. Le vide se préparait à recevoir un nouveau patient.

La plupart de ceux admis dans l’unité étaient connectés à des ventilateurs. L’hôpital, qui dispose de 140 lits de soins intensifs, a été inauguré en avril et ne s’occupe que des personnes atteintes de coronavirus.

Partout au Brésil, de nombreux hôpitaux se remplissent à nouveau de patients atteints de COVID-19. Selon les autorités, le réseau de santé publique de la ville de Rio de Janeiro a enregistré vendredi un taux d’occupation de 93% en lits de soins intensifs. Dans d’autres villes comme Curitiba, dans le sud du pays, les UCis étaient également à 93%.

Le gouverneur de l’État de Sao Paulo, João Doria, a annoncé lundi que la vaccination contre le coronavirus dans sa région débutera le 25 janvier. Selon Doria, son gouvernement mettra 4 millions de doses de CoronaVac à la disposition d’autres États, développé par la société biopharmaceutique chinoise Sinovac et qui sera produit principalement au Butantan Institute, une entité de l’État de São Paulo. Le médicament n’a pas encore été approuvé par le régulateur brésilien.

Le maire de Niteroi, Rodrigo Neves, a signé un document pour l’achat de 1,1 million de vaccins à Sao Paulo, l’une des premières villes à le faire. Niteroi est à côté de Rio de Janeiro et compte plus de 500 000 habitants.

“Le vaccin est la possibilité de retrouver notre vie normale”, a déclaré Neves dans une interview à l’Associated Press.

Doria est une rivale politique du président du pays, Jair Bolsonaro, qui a remis en question l’efficacité possible de CoronaVac.

Le gouvernement fédéral a conclu un accord pour acheter jusqu’à 100 millions de doses du vaccin développé par Oxford et AstraZeneca si cela fonctionne. Mais le ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, a déclaré cette semaine que tant les Chinois que les Pfizer et BioNTech pourraient être inclus dans le plan national de vaccination.

Le Brésil a confirmé plus de 180000 décès dus au COVID-19, le deuxième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie après les États-Unis.