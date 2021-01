L’acteur et réalisateur mexicain Diego Luna et l’actrice Marina de Tavira ont atterri à l’aéroport international de Mexico. Son arrivée a provoqué un tollé parmi les fans et la presse, qui a enfreint toute mesure de prévention sanitaire

Lundi dernier, 4 janvier L’acteur et réalisateur mexicain Diego Luna et l’actrice Marina de Tavira ont atterri à l’aéroport international de Mexico. Son arrivée a provoqué un tollé parmi les fans et la presse, qui ont enfreint toute mesure de prévention sanitaire. Alors que l’acteur répondait aux questions pressées des journalistes, Marina de Tavira a réussi à éviter les caméras.

Plus d’une douzaine de médias ont acculé l’acteur pour avoir répondu à certaines questions. Diego a répondu avec inquiétude quant à la proximité des journalistes, qui n’ont à aucun moment respecté la distance saine. «Eh bien, nous sommes déjà très proches, non?, a déclaré l’acteur aux journalistes, selon le matériel vidéo que le journaliste Eden Dorantes a rendu public depuis sa chaîne YouTube.

Un élément de sécurité qui travaille pour l’acteur a tenté de se mettre entre Diego et la presse pour augmenter la distance entre eux. Cependant, des manifestations ont conduit Diego à demander à l’agent de partir. Au milieu du chaos, l’acteur a partagé avec les médias quelles mesures ont été mises en œuvre pendant l’urgence sanitaire.

«(Je prends soin de moi) Comme nous devrions tous le faire. Essayez d’économiser le plus possible en termes de transferts et soyez avec cette bulle de personnes avec qui vous prenez soin de vous », a déclaré l’acteur, «Soyez patient et portez le masque, évidemment. Nous n’avons pas d’autre choix ». Il a également partagé qu’il se sentait extrêmement optimiste quant aux récentes campagnes de vaccination qui ont commencé dans le monde.

L’animateur de Pan y Circo a déclaré à la presse que cette année, Star Wars: Andor se terminera, où il incarnera le personnage de Cassian Andor, à qui il a donné vie pour la première fois dans Rogue One: A Star Wars Story.

D’autre part, Marina de Tavira était extrêmement irritée par l’ingérence de la presse. Les reporters ont réussi à encapsuler l’actrice de Rome, qui a transmis ses meilleurs vœux à tous les téléspectateurs alors qu’elle se dirigeait, très rapidement, vers sa voiture.

La persécution de l’actrice a entraîné la chute d’un caméraman, qui aurait trébuché et aurait été aidé par ses autres collègues. L’équipe de journalistes a toutefois exprimé son mécontentement face au refus de l’actrice de répondre à leurs questions.

Les désaccords entre la presse et les célébrités sont de plus en plus fréquents et agressifs. En décembre de l’année dernière, Camila Sodi, ancienne partenaire de l’acteur Diego Luna, a provoqué l’indignation des téléspectateurs de l’émission de divertissement El Gordo y La Flaca après avoir attaqué un journaliste de l’aéroport international de Mexico.

Photo: El Gordo y la Flaca (capture d’écran)

L’actrice a poussé un journaliste de l’émission, qui Il cherchait à organiser un entretien avec sa mère, Ernestina Sodi. L’incident lui a valu une série de commentaires négatifs. Même l’animateur de l’émission de télévision, Raúl Molina, surnommée son “hypocrite” et a souligné que l’interprète de Rubí se croit «meilleure que les autres».

Des semaines après la collision, Camila a déclaré à ses abonnés Instagram que l’émission avait édité le matériel à sa convenance pour créer un scandale. Puisqu’elle voulait seulement protéger son fils des caméras.

«À l’aéroport, le journaliste a commencé à interviewer ma mère qui était avec mon fils et je me suis mis entre eux pour qu’ils ne harcèlent pas mon fils et respectent sa vie privée et le journaliste a commencé à me dire que je la poussais et vous savez comment ils sont … à la fin, vous finissez toujours mal », a partagé Camila sur ses réseaux sociaux.

Enfin, au milieu du chaos, l’animateur de Pan y Circo a partagé avec la presse que durant cette année terminera les enregistrements de Star Wars: Andor, où il jouera le personnage de Cassian Andor, qu’il a d’abord donné vie à Rogue One: A Star Wars Story.

PLUS SUR CE SUJET:

Diego Luna dans “Harry Potter”?: Une entreprise l’a félicité pour son anniversaire, mais il a fait une erreur

“Star Wars: Andor”, la préquelle “Rogue One” avec Diego Luna, arrivera en 2022 sur Disney Plus