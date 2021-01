Une explosion provoquée par des munitions de la police alors que les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le Capitole américain à Washington, aux États-Unis, le 6 janvier 2021. REUTERS / Leah Millis

Encadrés dans un centre d’opérations mercredi après-midi, la maire de Washington, Muriel Bowser, et ses conseillers ont vu une photo montrant des taches de sang sur une tribune temporaire du Capitole., une structure provisoire construite pour l’investiture du nouveau président dans deux semaines.

L’énormité de l’échec mortel était évidente.

Un groupe d’émeutiers avait franchi la mince barrière de police sur les marches du Capitole et cherchait des centaines de législateurs qui accomplissaient l’acte cérémoniel quadriennal de certification du vote présidentiel. Et la maire et son équipe n’avaient pas pu arrêter l’attaque.

Bowser et son chef de police ont appelé le Pentagone pour demander qu’ils mobilisent des troupes supplémentaires de la Garde nationale de DC pour soutenir ce que les autorités ont réalisé être une protection inadéquate sur Capitol Hill. Mais on leur a dit qu’une telle demande devait venir d’abord de la police du Capitole.

Lors d’un appel adressé au chef de la police du Capitole, Steven Sund, ils ont appris que leur force était assiégée, que les législateurs étaient rapidement mis en sécurité et que les insurgés piétinaient toute trace d’autorité. Sund répétait la même phrase: «La situation est critique».

Pour aller droit au but, une personne à l’appel a posé une question directe: “Chef Sund, demandez-vous la présence de troupes de la Garde nationale sur le terrain du Capitole?”

Il y eut une pause.

“Oui,” répondit Sund.

Cependant, quelques jours avant, la police du Capitole et la police métropolitaine de la ville avaient rejeté plusieurs offres de soutien plus important de la garde nationale – à l’exception d’un contingent relativement modeste pour contrôler la circulation – de sorte qu’aucun soldat supplémentaire n’était prévu.. Il leur a fallu des heures pour y arriver.

Ce n’était qu’une des nombreuses erreurs commises ce jour-là – et dans les semaines qui ont précédé – qui ont abouti à la première occupation du Capitole des États-Unis depuis que les troupes britanniques ont brûlé le bâtiment pendant la guerre anglo-américaine de 1812. Mais en cette fois, la mort et la destruction ont été causées par des Américains, unis en faveur de la rhétorique incendiaire d’un président américain qui a refusé d’accepter la volonté de plus de 81 millions d’autres Américains qui avaient décidé de le destituer par vote.

L’appel du président Donald Trump lors d’un rassemblement plus tôt dans la journée pour que la foule marche sur le Capitole voisin était sans aucun doute une étincelle qui a contribué à déclencher les émeutes meurtrières qui ont fait cinq morts – dont un responsable du gouvernement. la police et une femme qui ont fait irruption dans le bâtiment – des dizaines de blessés et des atteintes à la réputation du pays pour les transferts pacifiques de pouvoir. Cependant, Le carburant de cet incendie s’accumulait depuis des mois, avec chaque tweet que l’élection avait été volé, chaque refus des législateurs républicains de reconnaître Joe Biden comme le prochain président, et chaque “sifflet de chien” incendiaire commente que enhardi les groupes suprémacistes blancs à attaquer violemment.

Il faudra des mois, voire des années, pour terminer un bilan complet, et de nombreux législateurs ont déjà appelé à une commission officielle pour lancer une enquête.

Un partisan de Donald Trump, identifié comme Richard Barnett, est assis au bureau de la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, après avoir pris d’assaut le Capitole américain lors de manifestations le 6 janvier, à Washington (États-Unis). . / JIM LO SCALZO

Cependant, une première analyse du siège par le New York Times a révélé de nombreuses failles. Le chaos a démontré que les agences gouvernementales n’ont pas de plan coordonné pour se défendre contre une attaque contre le Capitole – en particulier une attaque visant spécifiquement les puissants élus – alors même que les forces de l’ordre mettent en garde depuis des années contre la menace croissante du terrorisme national. QAnon, un groupe de conspiration en ligne bien représenté parmi les insurgés, a été qualifié de menace terroriste nationale par le FBI.

Au cours des jours qui ont précédé les émeutes, les agences fédérales et la police du Capitole n’ont apparemment émis aucun avertissement sérieux selon lequel le rassemblement pourrait devenir violent, malgré d’innombrables publications sur les réseaux sociaux et les sites Web de droite qui promettaient des affrontements et même effusion de sang.

Le département de la Sécurité intérieure a convoqué les services de police locaux pour une réunion dans sa salle de crise – tenue en ligne pendant la pandémie – juste la veille des émeutes., qui selon certains experts en sécurité était trop tard.

Une mauvaise planification et une mauvaise communication entre une constellation d’agences de police fédérales, étatiques et locales ont empêché la réponse aux émeutes. Une fois la clôture de sécurité du Capitole franchie, un amalgame de fortune de renforts a été forcé de tenter de naviguer dans un complexe labyrinthique de passages et de chemins inconnus qui s’avéreraient dangereux.

Par dessus tout, le fiasco a montré que les agences gouvernementales n’étaient pas préparées à une menace qui, jusqu’à récemment, semblait inimaginable: quand la personne incitant à la violence est le président des États-Unis.

La police du Capitole et le département de la police métropolitaine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le chef d’état-major de Bowser, John Falcicchio, a déclaré que les responsables du ministère de la Défense étaient ceux qui déterminaient le nombre de membres du personnel déployés. Mais les responsables du Pentagone ont déclaré avoir pris ces décisions sur la base des demandes spécifiques qu’ils avaient reçues.

Les récriminations ont commencé presque immédiatement, et la violence a également entraîné une triste réalité: le pays a eu de la chance. Des centaines d’insurgés armés d’armes d’épaule et de cocktails Molotov ont pris d’assaut le siège du pouvoir américain, certains avec l’intention claire de blesser, de prendre des otages ou même d’assassiner des fonctionnaires fédéraux pour les empêcher de certifier les élections.. En fin de compte, tous les législateurs ont pu être mis en sécurité.

“Ce fut un échec extrêmement embarrassant qui est immédiatement devenu un moment tristement célèbre de l’histoire américaine”, a déclaré RP Eddy, un ancien diplomate et responsable de la lutte contre le terrorisme qui dirige maintenant une société de renseignement privée. “Mais ça aurait pu être bien pire.”

Quelques minutes après que la foule a pris d’assaut le Capitole, les insurgés ont commencé à frapper aux portes de la galerie de la Chambre des représentants, où un groupe de près de deux douzaines de législateurs ont été piégés. Les bruits de verre brisé résonnaient dans la chambre.

«Je pensais que nous devions tenir le coup le plus longtemps possible ou nous battre pour sortir», a déclaré le représentant démocrate du Colorado Jason Crow, un ancien ranger de l’armée qui était en Irak. “C’était une situation assez dangereuse.”

Des partisans du président américain Donald Trump escaladent les murs du Capitole des États-Unis lors d’une manifestation contre la certification des résultats des élections, à Washington, États-Unis, le 6 janvier 2021. REUTERS / Stephanie Keith / Fichier photo

Un groupe en infériorité numérique de la police du Capitole avait essayé plusieurs tactiques pour maintenir les émeutes à distance: Ils ont érigé des barricades, utilisé du gaz poivré et tenté de bloquer la foule aux portes et aux fenêtres du bâtiment. Toutes ces mesures ont échoué.

Alors que la foule entrait dans le Capitole, le sénateur Kevin Cramer, du R-Dakota du Nord, a prononcé une brève prière.

Alors que lui et les autres sénateurs sortaient de la chambre pour se rendre au sous-sol, un officier leur a demandé de se dépêcher parce que les émeutiers étaient sur leurs talons. “‘Déplacez les gens plus vite, vous êtes juste derrière nous », a déclaré l’officier. Était sévèreSe souvient Cramer.

Hors de danger imminent, les sénateurs ont pris le rôle. Quatre sénateurs étaient portés disparus, dont Tammy Duckworth, une sénatrice démocrate de l’Illinois, qui utilise un fauteuil roulant en raison de blessures qu’elle a subies en Irak. Il s’était barricadé dans son bureau.

À l’intérieur du havre de paix certains sénateurs sont devenus de plus en plus furieux contre les sénateurs républicains Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri, qui avait juré de lutter contre la certification des électeurs à moins qu’une commission ne soit créée pour enquêter sur les allégations non fondées de Trump de fraude électorale.

Le sénateur Joe Manchin III, un démocrate modéré de Virginie-Occidentale, a déclaré qu’il avait approché les sénateurs républicains Steve Daines du Montana et James Lankford de l’Oklahoma qui prévoyaient de s’opposer au résultat des élections pour envoyer un message.

“‘Steve viens tu ne veux pas faire partie de ça‘”Manchin se souvient avoir dit. «J’ai dit, ‘James, tu es meilleur que ça.’

Manchin a déclaré que les deux avaient été affectés par les exhortations, mais Hawley n’a montré aucun remords.

“Josh Hawley a commencé tout cela, et tous ceux qui l’ont aidé doivent tous être tenus responsables devant la justice“Dit Manchin.

Lorsqu’on leur a demandé une réponse, les porte-parole de Hawley ont déclaré qu’il avait rapidement condamné la violence et n’avait jamais prétendu qu’une fraude électorale généralisée existait, mais n’a fait qu’un argument spécifique sur le vote par correspondance en Pennsylvanie. Hawley a refusé de donner des interviews après les émeutes.

Une foule de partisans du président Donald Trump prend d’assaut le Capitole à Washington, aux États-Unis. 6 janvier 2021. REUTERS / Shannon Stapleton

Pour d’autres, la responsabilité de la débâcle est beaucoup plus large.

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minnesota, a déclaré qu’elle et d’autres sénateurs enquêtaient sur ce qui n’allait pas et se concentraient sur la façon de protéger la cérémonie d’inauguration de Biden.. “De toute évidence, il doit y avoir une restructuration de la sécurité”, a-t-il déclaré.

Mais en fin de compte, a-t-il déclaré, la responsabilité incombe au président des États-Unis.

“Il les a convaincus que c’était une juste cause pour faire une insurrectionDit Klobuchar.

«Et ils l’ont fait.

c.2021 The New York Times Company