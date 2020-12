Ce n’était pas un autre match pour Carlos Tevez. Et non pas parce que c’est décisif pour l’actuelle Copa Libertadores, qui peut être l’une des dernières éditions que je conteste en tant que footballeur professionnel, mais à cause de l’antécédent qu’il a subi la semaine dernière: la mort de son idole et ami personnel Diego Armando Maradona. Apache ne voulait pas être moins que Lionel Messi, qui ce week-end a honoré la mémoire de l’emblématique joueur argentin après avoir marqué un but à Barcelone, et a montré un maillot rétro Boca après convertir 1-0 contre l’Inter de Porto Alegre au Brésil.

Le modèle était celui utilisé par Maradona en 1981, quand il a remporté le titre métropolitain juste avant d’être transféré à Barcelone en Espagne. Tevez, qui était présent à la veillée de la Casa Rosada Mercredi dernier à l’aube après son retour du Brésil le même jour après avoir confirmé le report du match de coupe contre les Colorados, il a été sérieusement affecté par la triste nouvelle au point qu’il ne s’est même pas concentré sur le match précédent contre Newell’s pour la Coupe de la Ligue professionnelle (rebaptisée Coupe Diego Maradona).

Célébration de Tevez à Boca 1-0 au Brésil (REUTERS / Diego Vara)

Lors de la dernière visite de Diego à La Bombonera, le 7 mars, lorsque Boca a reçu Gimnasia La Plata pour la dernière date de la Super League (et il a été sacré champion précisément avec un but de Carlitos), le capitaine Xeneize s’est approché de la banque. de visites de substituts pour échanger quelques mots avec le DT del Lobo. Et devant le regard de tout le monde, il lui donna un baiser sur la bouche.

Il y a une semaine, Tevez a partagé une compilation d’images des Dix historiques sur ses réseaux sociaux et lui a dédié un message: «Tu es immortel tu ne mourras jamais tu vivras toujours dans mon cœur !!! Je t’aime roi des rois “. Et dans le match contre l’Inter, il a utilisé une cassette de capitaine avec cette dernière phrase, avec les couleurs bleu et blanc représentatives de l’équipe argentine.

Le baiser de Tevez et Maradona dans ce qui était la dernière visite de Diego à la Bombonera en mars dernier .

Comme cela s’est produit avec Messi dans le championnat espagnol, l’arbitre de service (en l’occurrence l’Uruguayen Esteban Ostojich) lui a montré le carton jaune pour avoir retiré son maillot lors de la célébration du but. La différence est que, pour des raisons évidentes, il n’y aura pas de sanction par la directive bleu et or comme cela s’est produit avec la puce dans l’entité catalane.

