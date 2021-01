Mar del Plata se prépare avec impatience pour une saison atypique et originale

Ceux qui habitent Mar del Plata et attendent avec impatience l’arrivée du tourisme dessinent un panorama complexe: les plages ne sont pas bondées comme en décembre et les rues ne sont pas aussi fréquentées que prévu chaque été. Cependant, Il y a beaucoup d’optimisme dans une baisse significative des loyers, où les réservations de maisons et d’appartements dépassent à peine 30% par rapport à ce qui a été réalisé l’été dernier.

«Nous ne sommes pas surpris car cela a à voir avec ce qui s’est passé en Europe et dans toutes les régions du monde. Les gens ne vont pas bien, ils sont toujours affligés par le coronavirus et les médias montrent comment les infections ont augmenté ces dernières semaines. On comprend que cette baisse de près de 70% répond à trois questions: que la saison estivale n’a été confirmée qu’en novembre et que l’incertitude et la crise économique persistent“, a dit à Infobae Rodrigo Sanz, membre de la commission du tourisme du Collège des Martilleros de Mar del Plata.

Dans un contexte normal, La Feliz aurait déjà couvert toutes les réservations pour la première quinzaine de janvier et la quasi-totalité de la seconde. En contrepartie des doutes et des hésitations qui persistent chez les touristes, Les autorités de Mar del Plata estiment que le «quotidien» de la saison régnera un été différent, qui sera accommodée des spéculations sur la santé et pourrait croître au fil des semaines.

L’utilisation d’une jugulaire est indispensable pour circuler sur la voie publique

Concernant les certitudes, Sanz a été franc: “Les maisons avec piscine de la Sierra de los Padres et de Mar del Plata sont presque toutes louées. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’offres d’appartements d’une, deux et trois pièces. De Un environnement il y a des locations allant de 23 000 $ à 50 000 $, selon les équipements et l’emplacement. De deux environnements ils commencent dans le 27 mille dollars et le chiffre peut atteindre 60 mille dollars. En ce qui concerne la trois ou quatre environnements nous avons un montant initial de 35 $ ​​ou 40 mille $ et il peut être doublé selon l’unité».

L’une des principales préoccupations que les sociétés immobilières perçoivent chez les touristes est étroitement liée au COVID-19. Cela a à voir avec une éventuelle repousse et qu’adviendra-t-il de l’argent investi dans le loyer si cela se produit. “Le retour est prévu: si la ville est fermée en raison d’une augmentation massive des infections, 90% du loyer sera restitué”, indiqua Sanz.

En bas, l’exécutif local considère que la situation sanitaire à Mar del Plata ne débordera pas et pour cela ils travaillent sur l’un des aspects qui préoccupe beaucoup les autorités: les fêtes clandestines que les jeunes sont les vedettes et organisent dans une plus large mesure.

“Les propriétaires des appartements et des maisons louent uniquement aux familles et aux couples. Ils doivent signer un affidavit dans lequel les noms et prénoms de ceux qui participeront aux vacances doivent être inclus », a déclaré Sanz.

Mar del Plata a ordonné à ceux qui viennent en ville un certificat d’été comme exigence unique et obligatoire. La date limite pour terminer le processus est de deux jours civils avant la date d’inscription.

À Mar del Plata, ils renforceront les contrôles sur les plages et dans les magasins

Vous devez remplir le formulaire -en tant que déclaration sous serment- et y inclure les données personnelles, l’adresse de l’hôtel, le domicile ou le service de résidence, le moyen de transport dans lequel vous arrivez dans la ville, la date d’arrivée et de retour. Il est à noter qu’il est terminé une seule demande par groupe de touristes (famille, partenaire ou amis) avec les données de chaque personne.

Ensuite, il sera attribué un numéro de processus par lequel le statut du certificat peut être vérifié. Lorsque la demande est approuvée, la communication et le lien de téléchargement de l’autorisation d’impression ou de sauvegarde sont reçus dans l’e-mail.

Pour booster l’arrivée du tourisme, le gastronomique a décidé de respecter les valeurs fixées en décembre et a reconfiguré ses salles à manger en grandes terrasses et en plus grands espaces. Grâce à l’intervention du gouvernement local, les bars et restaurants ont pu s’agrandir avec des structures en bois qui permettaient de gagner des mètres des trottoirs et ainsi de respecter la distanciation sociale en plein air.

Tous les touristes doivent respecter l’utilisation de la jugulaire et les mesures prévues par le gouvernement de la province de Buenos Aires pour parcourir les lieux communs.

