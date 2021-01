15 minutes. Les autorités de New York ont ​​arrêté 8 personnes lors de manifestations contre le président américain sortant Donald Trump, qui ont eu lieu mercredi soir dans la Grosse Pomme après l’assaut du Capitole à Washington, et elles ont également reçu de fausses menaces à la bombe dans deux propriétés. du magnat de l’immobilier dans la ville, ont rapporté jeudi les médias locaux.

La police de New York s’est préparée à d’éventuelles perturbations en appelant les réseaux à manifester devant la Trump Tower centrale à Manhattan. En conséquence, il y a eu 8 arrestations. Sur ces 6 citations pour conduite désordonnée et deux pour d’autres chefs d’accusation, selon la chaîne ABC, 7 citant les forces de l’ordre.

De plus, ce jeudi matin, des menaces à la bombe ont été reçues au complexe de golf Trump Golf Links à Ferry Point (Bronx). Également dans la maison de soins infirmiers Trump Pavilion, située à Richmond Hill (Queens). Ils ont été considérés comme faux, selon le New York Daily News.

Appels

Des dizaines de personnes, pour la plupart des partisans du mouvement Black Lives Matter (BLM) et des groupes anti-Trump, ont manifesté mercredi devant la Trump Tower et le Trump International Hotel à proximité. Ils ont exigé que le président sortant soit tenu pour responsable de ses allégations non fondées de fraude électorale et ont critiqué l’inégalité dans l’application de la loi.

“Les New-Yorkais descendent dans la rue ce soir pour exiger que TOUTES LES CHARGES contre les manifestants soient RETIRÉES à la lumière des écarts massifs et indéniables dans la réponse des forces de l’ordre au BLM et MAGA (Make America Great Again, Le slogan de la campagne de Trump) », a déclaré les réseaux sociaux d’activisme citoyen comme Abolition Park et Justice For George.

Les New-Yorkais descendent dans la rue ce soir pour exiger que TOUTES LES CHARGES contre les manifestants soient ABANDONNÉES à la lumière des écarts massifs et indéniables dans la réponse des forces de l’ordre aux manifestants BLM et MAGA. Partagez largement. pic.twitter.com/IWkV8ldXbk – Abolition Park (@AbolitionPark) 7 janvier 2021

Journée chaotique

La ville de Washington a connu une journée de chaos sans précédent mercredi. Au cours de celle-ci, 4 personnes sont mortes dans le cadre de l’assaut des partisans du président Trump au siège du Congrès lorsque les législateurs ont certifié la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

Criant «Trump a gagné», des centaines de partisans du président ont pris d’assaut le Capitole après avoir submergé la police qui le gardait. Ils ont provoqué des scènes chaotiques avec des joueurs de Trump marchant dans les couloirs avec des drapeaux ou assis sur les sièges.

Au cours de ces incidents, un partisan de Trump identifié comme Ashli ​​Babbit, un habitant de San Diego, en Californie, a été blessé par balle. La femme est décédée après avoir été transférée dans un hôpital, selon des sources policières confirmées à divers médias.

Trois autres personnes sont mortes à la suite d ‘”urgences médicales” dont elles ont souffert dans les locaux du Capitole, a déclaré le chef de la police métropolitaine de Washington, Robert Contee, lors d’une conférence de presse en soirée.

En outre, 14 policiers ont été blessés au cours des incidents, dont deux grièvement. En outre, au moins 52 personnes ont été arrêtées, selon Contee.