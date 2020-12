Depuis quelques semaines, les entrepreneurs du transport automobile urbain et le gouvernement national ont un échange de lettres concernant le montant des subventions attribuées. La semaine dernière, les propriétaires des compagnies de bus ont envoyé une lettre au ministère des Transports exigeant des revenus plus élevés pour faire face à la coentreprise.

Tellement que les chambres de commerce des transports publics automobiles de la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA) ont prévenu ce lundi qu’à partir de mercredi prochain elles auront “une nette réduction des services” pour pouvoir faire face au paiement des salaires en novembre et attendre les fonds de l’Etat national.

Cela a été exprimé par les entreprises représentées par l’Association argentine des entrepreneurs du transport automobile (AAETA), la Chambre des transports de la province de Buenos Aiers (CTPBA) et la Chambre d’affaires des transports urbains de Buenos Aires (CETUBA).

Au gouvernement, ils se taisent mais il y a un malaise. Les compagnies de bus AMBA ont reçu la même subvention que l’année dernière afin de maintenir le transfert du personnel essentiel pendant l’ASPO. Mais pendant cette période, ils avaient moins d’unités dans la rue, qui parcouraient moins de kilomètres et consommaient moins de diesel.

Les entités soulignent qu’un accord conjoint a été signé avec l’Unión Tranviarios Automotor (UTA) avec une augmentation de salaire de 30% à compter du 1er septembre “, avec l’engagement de l’État d’accompagner cette décision en fournissant les fonds correspondants, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent ». Pour cette raison, à partir du mercredi 9 décembre, ils procéderont à «une réduction sensible des services pour tenter de faire face au paiement des salaires en novembre avec l’augmentation convenue à la parité du secteur et au vu du retard de l’Etat à créditer les fonds. commis au moment de cet accord ».

Au gouvernement, ils se taisent mais il y a un malaise. Les chiffres du secteur montrent que les compagnies de bus AMBA ont reçu la même subvention que l’année dernière, en prenant comme référence la moyenne mensuelle des kilomètres, afin de maintenir le transfert du personnel essentiel pendant l’ASPO. Ces données sont celles qui sont mises sur la table dans la discussion puisqu’elles assurent que pendant cette période, elles avaient moins d’unités dans la rue, qu’elles parcouraient moins de kilomètres et qu’elles consommaient moins de diesel.

Le récit des techniciens qui suivent de près la discussion est qu’au total, environ 18 000 unités circulent dans l’AMBA et que pendant la période d’isolement, 12 000 unités seulement ont été libérées. Dans cette équation, ils assurent qu’il restait aux employeurs environ 150 millions de dollars en faveur, qu’ils ont reçus pour leurs employés dans le cadre de l’accord conjoint.

Un autre point de discussion porté par les employeurs est que «le secteur n’a pas reconnu de coûts non salariaux plus élevés depuis octobre 2019» malgré lequel et «un gel des taux de près de deux ans, les entreprises travaillent et assurent de services au maximum de leurs possibilités », comme indiqué dans l’une des lettres.

De l’UTA, ils avaient menacé de faire grève si les salaires n’étaient pas payés avec l’augmentation convenue, après avoir pris connaissance des déclarations des hommes d’affaires selon lesquelles le ministère de l’Économie ne permettait pas les fonds. Cependant, au cours des dernières heures, tout indique qu’il aurait été déverrouillé parce que le ministère de l’Économie a finalement transféré l’argent. Mais le combat continue. L’UTA a publié une déclaration dans laquelle elle a exhorté “le secteur des entreprises à se conformer à leurs obligations de travail et les parties à maintenir le dialogue et la paix sociale en garantissant le transport urbain de passagers”.

«Bien qu’il y ait encore des discussions sur la situation commune qui a été négociée en octobre, nous savons qu’ils ont obtenu une meilleure performance de rémunération grâce à ces reconnaissances pour compenser les honoraires; en outre, les rémunérations fixes accordées par le gouvernement en début d’année ont été compensées. Il est faux que depuis 2019 les salaires ne soient plus reconnus », a déclaré le syndicat.

