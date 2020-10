“La Chine continue d’afficher son soft power et son économie exubérante”

Alors que nos problèmes quotidiens gravitent autour de Covid-19 et de ses conséquences, la géopolitique poursuit sa marche inexorable. Aussi imperceptible et inexorable que le mouvement des plaques tectoniques.

Il est impossible de comprendre le monde et où il va sans comprendre la position géostratégique de la Chine et comment les blocages et les équilibres de pouvoir des dernières décennies gravitent et mutent actuellement sous nos pieds.

En guise de résumé grossier, très très grossier, il vaut la peine de dire que l’ordre mondial tout entier qui détermine radicalement notre quotidien – bien qu’il ne soit pas facile à percevoir – est centré depuis des décennies sur l’un des blocs de pouvoir. Dont le centre est les États-Unis. Comprendre comme tel un bloc les pays baignés par l’Atlantique Nord. Car au cas où quelqu’un en douterait, l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) ne s’appelle pas ainsi par hasard.

Les grands blocs de pouvoir géostratégique ont leur noyau ou noyau principal. Dans ce cas, il s’agit évidemment des États-Unis et de son cousin européen le Royaume-Uni. Et d’autres pays qui sont dans sa sphère d’influence. L’Espagne fait partie de la sphère d’influence américaine et bien que beaucoup de gens puissent être surpris, ce n’est en aucun cas un partenaire mineur. La relation entre les États-Unis et l’Espagne est privilégiée. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que cela nous donne des privilèges.

Ce bloc de pouvoir a été définitivement fixé après la Seconde Guerre mondiale. L’OTAN a été fondée en 1949 et est depuis lors le bloc hégémonique. Non sans réponse, car un autre bloc de pouvoir, dont le noyau était l’Union soviétique et sa sphère d’influence était le reste des pays d’Europe de l’Est, la Chine, Cuba, etc., a contesté cette suprématie pendant des décennies. Mais cette guerre a pris fin et il est inutile de dire comment elle s’est passée. Depuis lors, les États-Unis ont dominé l’arène internationale, exportant leur culture, leur doctrine militaire, leur mode de vie et leur économie.

Tout ce que nous voyons et vivons est comme ça parce que le noyau dudit bloc d’alimentation l’a configuré de cette façon. La vie, l’économie, les relations entre les humains, les sociétés et les pays sont comme elles sont parce que nous sommes dans cette sphère d’influence. Si immergé en lui qu’il nous est difficile de croire que d’autres formes de vie, d’économie et de relations sont possibles. Mais ils le sont, et dans d’autres parties de la planète, la vie n’a pas grand-chose à voir avec la façon dont nous la comprenons en «Occident»

Et il a un protagoniste principal, la clé de la voûte. La Chine, qui arrache la suprématie du bloc atlantique depuis des décennies. Tout comme la tectonique des plaques, les mouvements sont lents, la géopolitique évolue très lentement sur des décennies et des phrases comme «En 2020, la Chine prend la suprématie des États-Unis» ne peuvent pas être dites parce que c’est un processus de plusieurs décennies. Commercial, économique, culturel, militaire, de propagande, diplomatique, etc. qui englobe toutes les sphères de la vie et une guerre dans laquelle chaque jour, dans tous les domaines imaginables, des milliers de petites batailles sont livrées.

Mais il n’en est pas moins vrai qu’il y a parfois des moments et des événements spécifiques qui accélèrent définitivement les processus et consolident les tendances qui se préparent depuis des décennies. Quelques derniers mouvements dans lesquels, soudainement, la tension accumulée par le frottement des plaques se libère et un tremblement de terre se déclenche.

L’ex-URSS n’est pas tombée en un jour ou en un an, elle a progressivement perdu la guerre de plusieurs décennies avec le bloc atlantique, mais il est impossible de ne pas se souvenir à la fois de l’accident de Tchernobyl et de la chute du mur de Berlin. Ces deux événements étroitement liés étaient cette convulsion, ce tremblement de terre qui a finalement cristallisé ce qui se passait depuis de nombreuses décennies.

Et en ce moment, maintenant sur nos gardes, deux situations simultanées peuvent devenir ces événements qui consolident tout. La présidence de Donald Trump aux États-Unis et le Covid-19. Comprendre ce dernier non pas comme la crise sanitaire des trois derniers mois, mais comme un phénomène beaucoup plus large, plus étendu dans le temps et avec des conséquences économiques et politiques encore à voir.

Au-delà des gros titres scandaleux ou des mesures plus ou moins incompréhensibles pour quiconque les commente (cela passe par quartiers), la présidence de Donald Trump a son plus grand impact à l’international. Les virages que les États-Unis ont pris et continuent de prendre dans la politique internationale sont beaucoup plus dramatiques et ont un plus grand impact sur la rupture du statu quo existant que ceux qu’ils prennent dans leur politique intérieure. Autant j’insiste sur le fait que ce qui arrive et attire le plus l’attention, ce sont leurs «occurrences» domestiques.

Autrefois, le bloc soviétique, dont la Chine était un satellite, était désormais émancipé. Une fois qu’il est devenu clair et absolument contrasté que l’Europe n’a pas réussi à devenir en soi son propre bloc de pouvoir – aspiration qu’une partie des dirigeants européens avait à l’époque, même si elle n’a jamais été partagée par tous à commencer par le cousin européen des États Unie et une fois que la Russie avec l’axe Iran-Amérique latine a atteint son apogée et se trouve dans une situation de lien catastrophique avec les États-Unis, une fois dit compte tenu de tout cela, la Chine continue et accélère sa conversion en puissance dominante mondiale.

Et il le fait sur la base de ce qu’on appelle “Soft Power” par opposition à hard. C’est, principalement à travers l’économie, à travers la séduction que la prospérité et le commerce génèrent quand il est moyennement juste pour tous ceux qui y sont impliqués. Mais, et c’est relativement nouveau, en l’associant parfois à une nouvelle diplomatie, la diplomatie Wolf Warrior plus en adéquation avec le nouveau rôle qu’elle veut jouer et bien plus agressive. Une diplomatie dont la prémisse de départ est que la Chine n’est inférieure à personne. On est encore loin du «hard power» américain. Mais c’est symptomatique de la façon dont le déplacement de l’axe planétaire continue de s’accélérer. Un type de diplomatie qu’on ne verra certainement pas en Espagne, puisque l’Espagne n’est pas et n’a jamais été un territoire hostile à la Chine, bien au contraire.

J’ai déjà trop résumé pour tenter de donner un coup de pinceau de ce moment très complexe de la géopolitique et de son importance. Qu’il suffise de dire en conclusion que pour la Chine, un outil absolument essentiel pour exporter sa doctrine et renforcer son statut de superpuissance hégémonique est la nouvelle route de la soie. L’initiative One Belt, One Road ou BRI (Belt and Road Initiative).

Un super, méga, hyper projet (les adjectifs pour définir son importance et son impact et les ressources qui y sont investies sont terminés) qui, en termes nominaux, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un projet d’interconnexion physique et commerciale à travers différents itinéraires, avec une attention particulière à la route. terrestre, différents territoires et pays de la Chine à l’Europe. Mais quoi de plus, bien plus encore.

Demain, Diario 16 publiera une interview que j’ai réalisée avec Victoria Jing Xiang, présidente de l’association de la nouvelle route de la soie en Espagne, dans laquelle nous parlerons de ce projet et de l’importance capitale qu’il peut avoir pour notre pays à tous les ordres.

L’Espagne est une pièce stratégique très importante à plusieurs niveaux pour tout bloc avec l’intention de devenir hégémonique. Tant sur le plan économique et culturel que militaire et logistique. À cheval sur l’Amérique latine, l’Europe et l’Afrique. Et la Chine va redoubler d’efforts pour attirer l’Espagne dans sa sphère d’influence avec son soft power, son commerce séduisant et son exubérance économique.

Dans les temps turbulents à venir sur le plan économique et avec les États-Unis débordés et sans la volonté ou la capacité de soutenir leurs alliés traditionnels, l’Espagne a une option et une décision cruciales devant elle qui peuvent absolument changer l’avenir de notre pays à l’avenir. Pour le meilleur ou pour le pire. Permettez-moi de présenter la situation ici aujourd’hui et de vous laisser les évaluations.

Bien que ce que nous voyons chaque jour dans les nouvelles, ce sont nos problèmes quotidiens autour de Covid-19 et de ses conséquences. Et la lutte partisane pour massacrer.

Que, d’ailleurs, et ils n’en doutent pas, ils sont vraiment aussi définis par cette guerre qui se déroule dans un autre bureau plus grand, dont les prétendants ont leurs champions dans notre parlement et où chaque parti, eux, leurs membres en savent plus ou moins. ou les électeurs, et même les factions au sein de chaque parti, sont également alignés et font partie des sphères d’influence respectives de chacun.

Qui est avec qui et quels partis s’alignent avec l’un ou l’autre bloc? Cela, pensez-y et réfléchissez-y, et il ne faudra sûrement pas longtemps pour remettre chacun à sa place.

