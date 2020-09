Alors que les villes du monde entier subissent les effets de l’urbanisation et de la densité accrue, comment et où nous fournissons des espaces verts aux citadins devient plus important. La proximité des espaces verts tels que les parcs et les pistes cyclables contribue à promouvoir la santé physique et mentale et devrait être partagée également entre les communautés urbaines. Cependant, comme de nombreux biens publics, les nouveaux espaces verts peuvent créer une demande plus élevée de logements dans les zones voisines, faisant grimper le coût de la vie et déplaçant les groupes à faible revenu qui y sont depuis des décennies.

Ce phénomène est connu sous le nom d’éco-gentrification et conduit à une situation où seuls les plus riches bénéficient de la désignation de nouveaux espaces verts urbains. Pour explorer davantage ce phénomène, moi et le professeur Katie Black du Kenyon College avons examiné la High Line de New York comme une étude de cas. Le parc a été créé sur une voie ferrée abandonnée dans le quartier de Chelsea sur le côté ouest de Manhattan. Connu à l’origine sous le nom de West Side Elevated Line, le chemin de fer a ouvert ses portes en 1933 et était principalement utilisé par la National Biscuit Company – mieux connue sous le nom de Nabisco – dont l’entrepôt abrite maintenant le populaire Chelsea Market, à l’extrémité sud des voies.

Le chemin de fer a été opérationnel jusqu’au début des années 1980, lorsque la montée en puissance du camionnage a réduit l’utilisation du rail, et la ligne est finalement tombée en ruine. En 1999, deux résidents de Chelsea ont formé les Friends of the High Line, un groupe à but non lucratif visant à conserver la structure et à la réutiliser comme un équipement de quartier, aboutissant à une proposition de conversion de la structure existante en un espace vert surélevé. La High Line a ouvert en trois sections entre 2009 et 2014, et s’étend maintenant sur près d’un mile et demi de Gansevoort à 34th Street.

La High Line, pré-développement. Crédits: .

Notre article visait à évaluer empiriquement l’impact de l’introduction de la High Line sur la valeur des propriétés résidentielles, dans le contexte de la question sociale primordiale de l’éco-gentrification. Nous avons utilisé une analyse de régression afin de comprendre les primes variables associées à l’introduction d’espaces verts sur les prix des logements en délimitant trois «zones tampons» pour mesurer l’augmentation de la valeur des propriétés en fonction de la distance. Grâce à notre analyse de régression, nous avons constaté que la valeur des maisons à moins de 0,1 mille de la High Line avait augmenté de 35,3% de plus que les maisons situées entre 0,1 et 0,4 mille. En d’autres termes, la prime de prix du logement associée à la proximité des espaces verts diminue à mesure que la distance par rapport à la ligne haute augmente.

Allouer des espaces verts sans déplacer les résidents à long terme et à faible revenu d’une zone est une considération importante pour les décideurs politiques car ils cherchent à équilibrer les effets positifs de l’allocation d’espaces verts et les effets négatifs de l’éco-gentrification. Dans leur livre Just Green Enough: Urban Development and Environmental Gentrification, les chercheurs Winifred Curran et Trina Hamilton présentent leur théorie «juste assez verte», examinant comment une zone peut devenir «trop verte» et ainsi aggraver le processus de gentrification. La théorie Juste assez verte se concentre sur la justice sociale et permet aux communautés de concevoir leurs propres initiatives environnementales, en gardant la population locale intacte comme objectif explicite.

Il vise à dissocier les projets de verdissement urbain des marqueurs révélateurs de la gentrification comme les fronts de mer opulents et le développement immobilier de luxe. Les améliorations de la qualité de vie générées par les initiatives d’écologisation urbaine devraient être appréciées par les résidents existants d’un quartier plutôt que de se plier à l’entrée de ménages plus riches, souvent plus blancs. Comme le montre notre article, ne pas faire de cet objectif un résultat explicite peut conduire à une gentrification excessive en tant que conséquence involontaire.

La forte augmentation de la valeur des propriétés résultant de la High Line confirme l’impact inéquitable de l’introduction de la passerelle. Cela renforce les modèles d’éco-gentrification dans lesquels l’accès aux espaces verts n’est abordable que pour les riches, laissant les communautés pauvres supporter le poids des désagréments environnementaux. En outre, le manque d’espaces verts renforce l’effet d’îlot de chaleur urbain, ce qui fait que les zones à faible revenu connaissent des températures disproportionnellement plus élevées et une qualité de l’air plus mauvaise que leurs homologues plus riches.

Pour ces raisons, les villes doivent adopter une approche plus critique et centrée sur la communauté des initiatives d’écologisation. Trop souvent, comme ce fut le cas avec la High Line, le financement et la planification privés se prêtent à des intérêts privés qui ne se concentrent pas sur le public que le bien est censé servir. La High Line est une marque de succès pour les promoteurs immobiliers et l’industrie touristique de New York, mais elle a également contribué à accroître l’iniquité parmi les résidents de New York. L’abordabilité des espaces verts accessibles devrait être un problème majeur à l’avenir pour les urbanistes, et la rétention des résidents existants d’une zone doit être un objectif explicite des projets écologiques afin d’éviter les écueils de l’éco-gentrification.