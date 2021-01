Les voyageurs portent des masques faciaux dans une gare après l’épidémie de coronavirus à Pékin, en Chine. 13 janvier 2021. REUTERS / Thomas Peter

Alors que des millions de personnes se font vacciner contre le coronavirus et que la fin de la pandémie semble enfin se profiler, les chercheurs font des spéculations sur à quoi pourrait ressembler un monde post-vaccin et ce qu’ils envisagent est réconfortant.

Selon une étude publiée mardi dans la revue Science, le coronavirus est là pour rester, mais une fois que la plupart des adultes seront immunisés (après contagion naturelle ou vaccination), le virus ne sera pas une menace plus dangereuse que le rhume.

À l’heure actuelle, le virus est une menace funèbre car il s’agit d’un agent pathogène inconnu qui peut submerger le système immunitaire adulte, qui n’a pas été formé pour le combattre. Ce ne sera plus le cas une fois que tout le monde aura été exposé au virus ou au vaccin.

D’un autre côté, les enfants sont constamment confrontés à de nouveaux agents pathogènes envahissant leur corps, et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont plus aptes que les adultes à se défendre contre le coronavirus. L’étude suggère que, avec le temps, le virus ne sera préoccupant que chez les enfants de moins de 5 ans, et même chez eux, il ne provoquera que de simples rhumes, voire aucun symptôme.

En d’autres termes, le coronavirus deviendra “endémique”, un agent pathogène qui circule à de faibles niveaux et ne provoque que rarement des maladies graves. “Le temps qu’il faut pour arriver à ce type d’état endémique dépend de la rapidité avec laquelle la maladie se propage et de la rapidité avec laquelle le vaccin est administré”, a déclaré Jennie Lavine, stagiaire postdoctorale à l’Université Emory à Atlanta, qui a dirigé le étude. “Donc vraiment, le plus important est que tout le monde soit exposé au vaccin pour la première fois le plus tôt possible.”

Lavine et ses collègues ont analysé les six autres coronavirus humains – quatre qui causent le rhume, en plus des virus du SRAS et du SARM – pour trouver des indices sur l’avenir du nouveau pathogène.

Les quatre coronavirus du rhume courants sont endémiques et ne provoquent que des symptômes bénins. Le syndrome respiratoire aigu sévère et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, apparus respectivement en 2003 et 2012, ont rendu les gens gravement malades, mais ils n’étaient pas largement répandus.

Bien que tous ces coronavirus produisent une réponse immunitaire similaire, le nouveau virus ressemble plus aux coronavirus endémiques du rhume, selon l’hypothèse de Lavine et de ses collègues.

En réanalysant les données d’une étude précédente, ils ont constaté que la première infection du coronavirus du rhume se produit en moyenne entre 3 et 5 ans. Après cet âge, les gens peuvent être infectés encore et encore, ce qui augmente leur immunité et maintient les virus en circulation, mais ils ne tombent pas malades.

Les chercheurs prévoient un avenir similaire pour le nouveau coronavirus.

Selon la rapidité avec laquelle le virus se propage et la force et la durée de la réponse immunitaire, il faudra de quelques années à des décennies de contagion naturelle pour que le coronavirus devienne endémique, a déclaré Lavine.

Sans vaccin, le chemin le plus rapide vers l’endémie est aussi le pire. Le prix de l’immunité pour la population serait une maladie généralisée et de nombreux décès en cours de route.

Les vaccins modifient complètement ce calcul. Plus vite les personnes peuvent être vaccinées, mieux c’est. Un déploiement efficace de vaccins pourrait raccourcir le délai d’un an, voire six mois, pour que le coronavirus devienne une infection endémique.

Pourtant, il est peu probable que les vaccins éradiquent le coronavirus, a prédit Lavine. Le virus deviendra un habitant permanent de notre environnement, bien que plus bénin.

D’autres experts ont souligné que ce scénario est non seulement plausible mais probable.

“Je suis totalement d’accord avec l’articulation intellectuelle globale de l’essai”, a déclaré Shane Crotty, un expert en virus à l’Institut La Jolla d’immunologie de San Diego. Si les vaccins empêchent les gens de transmettre le virus, «alors cela ressemblera beaucoup au scénario de la rougeole, où vous vaccinez tout le monde, y compris les enfants, et vous cessez vraiment de voir que le virus infecte les gens. Dit Crotty.

Les vaccins sont plus susceptibles de prévenir la maladie, mais pas nécessairement la contagion et la transmission, a-t-il ajouté. Cela signifie que le coronavirus continuera à circuler.

«Il est peu probable que les vaccins dont nous disposons actuellement fournissent une immunité stérilisante», ce qui est nécessaire pour prévenir l’infection, a déclaré Jennifer Gommerman, immunologiste à l’Université de Toronto.

L’infection naturelle à coronavirus produit une forte réponse immunitaire dans le nez et la gorge, mais avec les vaccins actuels, a déclaré Gommerman, “vous ne générez pas une réponse immunitaire naturelle dans les voies respiratoires supérieures, mais une injection dans le bras”. Cela augmente la probabilité que les infections continuent, même après la vaccination.

En fin de compte, le modèle de Lavine repose sur l’hypothèse que le nouveau coronavirus est similaire aux coronavirus du rhume commun, mais cette hypothèse peut ne pas être étayée, a averti Marc Lipsitch, chercheur en santé publique à la TH School of Public Health. Chan de l’Université Harvard à Boston.

“La même chose peut se produire ou non avec d’autres infections à coronavirus, car nous n’avons pas vu ce qu’elles peuvent faire à une personne plus âgée et” naïve “”, a déclaré Lipsitch. (Naif fait référence à un adulte dont le système immunitaire n’a pas été exposé au virus.)

Un autre scénario viable, a-t-il ajouté, est que le virus pourrait ressembler à la grippe saisonnière, qui est bénigne certaines années et plus mortelle dans d’autres. De nouvelles variantes du coronavirus qui évitent la réponse immunitaire pourraient également compliquer le tableau.

«Je parierais beaucoup d’argent sur sa prédiction qu’il ressemblera à un coronavirus du rhume commun», a conclu Lipsitch, «mais je ne pense pas que ce soit complètement garanti».

