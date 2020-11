À quoi ressemblerait une présidence Joe Biden? L’Associated Press propose une synthèse des conséquences les plus probables:

___

ÉCONOMIE

Biden soutient que l’économie ne pourra pas se rétablir complètement tant que la pandémie de coronavirus ne sera pas sous contrôle.

L’ancien vice-président a proposé d’énormes dépenses publiques pour éviter une récession prolongée et réduire les inégalités sociales qui affectent particulièrement les membres des minorités ethniques.

Biden financerait une partie de ses propositions environnementales et sanitaires en abrogeant une grande partie des larges réductions d’impôts appliquées par les républicains en 2017. Il propose également un taux d’imposition de 28% pour les entreprises – moins qu’avant mais plus élevé que ce que est actuellement – et augmente les impôts pour ceux qui reçoivent plus de 400 000 $ par année. On estime que cela générera 4 billions de dollars au cours des 10 prochaines années.

___

LA PANDÉMIE

L’un des contrastes les plus vifs entre Biden et le président Donald Trump concerne les politiques de gestion de la pandémie de coronavirus. L’ancien vice-président soutient que le rôle du gouvernement fédéral est précisément d’agir dans ce type de crise. Contrairement à Trump, il ne pense pas que ce soit simplement une affaire de gouverneurs locaux et que le gouvernement fédéral ne devrait que soutenir.

Biden est en faveur de dépenses fédérales solides pour aider les entreprises et les particuliers, ainsi que les gouvernements des États et locaux, à faire face aux répercussions économiques de la pandémie. Il a promis d’appliquer la loi sur les productions de défense, un statut qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale et qui permet au président d’ordonner la fabrication de produits ou d’équipements nécessaires pour faire face à une crise nationale.

Biden, contrairement à Trump, promet d’écouter des experts et de demander des conseils pour pouvoir diffuser les bons messages au public pour éviter la contagion, et ordonnera aux États-Unis de rejoindre l’Organisation mondiale de la santé.

___

SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

La réforme du système de santé promulguée sous la présidence de Barack Obama a le soutien de Biden et plus encore, l’ancien vice-président veut l’élargir pour qu’il y ait une option de couverture sanitaire publique. Les familles de la classe moyenne auraient accès à des soins de santé subventionnés.

Biden estime que le plan lui coûtera environ 750 milliards de dollars sur 10 ans, se plaçant ainsi entre Trump, qui veut abolir «Obamacare», et l’aile plus progressiste du Parti démocrate qui veut un système de santé publique. Biden voit sa position comme une voie vers une couverture universelle et qu’il pourrait compter sur les votes au Congrès pour l’adopter.

La Cour suprême, qui dispose désormais d’une solide majorité conservatrice de six contre trois, envisagera bientôt un procès contre la réforme d’Obama. S’il remporte les élections, Biden devra faire face à cette décision.

___

MMIGRATION DE L’IMMIGRATION

Biden considère que les politiques anti-immigrées de Trump constituent “une attaque implacable” contre les valeurs nationales et a promis de “réparer les dégâts”, en surveillant également la sécurité aux frontières.

Biden a promis de rétablir immédiatement le programme DACA, qui a permis à des millions de personnes amenées illégalement aux États-Unis comme enfants de rester dans le pays, et de lever les restrictions anti-asile de Trump.

En outre, Biden dit qu’il révoquera la décision de Trump de refuser les visas ou le statut de résident à ceux qui utilisent les services publics, tels que l’assistance nutritionnelle pour les pauvres.

Biden soutient également la suspension de toutes les expulsions pendant 100 jours pendant que son équipe cherche des moyens d’abroger les politiques d’immigration de Trump. Cependant, Biden est en faveur de la règle en vigueur pendant la présidence d’Obama d’expulser les immigrants sans statut juridique qui ont été reconnus coupables d’un crime ou qui constituent une menace pour la sécurité publique, mais rejetant la politique d’expulsion de Trump. tous ceux qui ont franchi la frontière sans autorisation.

Biden a également promis de cesser la construction du mur à la frontière avec le Mexique.

___

POLICE ÉTRANGÈRE

Biden est en faveur d’une stratégie antiterroriste utilisant des commandes spéciales ou des frappes aériennes, plutôt que l’envoi de soldats en territoire étranger. Il veut fermer la prison de Guantanamo.

Tout en soutenant l’invasion de l’Irak en 2003, qu’il regrette maintenant, il a déclaré qu’il donnerait la priorité à la diplomatie et aux accords par le biais d’alliances et d’institutions internationales.

___

Les correspondants Kevin Freking, Ricardo Alonso-Zaldivar, Ben Fox, Deb Riechmann, Collin Binkley et Hope Yen ont contribué à ce rapport.