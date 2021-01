Président Alberto Fernández

Alberto Fernandez a visité aujourd’hui la province de San Juan et promis des fonds pour aider à reconstruire les maisons détruit par le tremblement de terre. «Hier à 12h15,« Wado »(De Pedro) m’a appelé et m’a dit qu’il y avait un tremblement de terre. Au bout d’un moment, il m’a appelé et m’a dit qu’il y avait des dommages matériels mais Aucun décès n’a été enregistré», A déclaré le président au début de la conférence de presse au cours de laquelle il était accompagné du gouverneur Sergio Uñac.

Quelques minutes auparavant, le président provincial l’avait particulièrement remercié d’être allé en personne accompagner le peuple de San Juan au milieu de l’épisode tragique. Pour sa part, Fernández a précisé qu’il ne faisait “rien de spécial” mais simplement “ce qu’un président des Argentins devrait faire”.

«Ma seule obligation est d’être à côté, et être à côté, ce n’est pas seulement signer un décret qui transfère des fonds. Aujourd’hui je suis venu ici pour que vous sachiez que je m’engage envers chacun de vous, je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul“, Il ajouta.

Sergio Uñac et Alberto Fernández dans la zone de l’épicentre du tremblement de terre

Dans la matinée, le chef de l’Etat a visité les zones touchées et s’est entretenu avec les voisins. Pour cette raison, au cours de la conférence, il s’est entretenu personnellement avec l’une des victimes. «Romina, reste calme que nous allons vous aider avec Sergio (Uñac) pour que vous ayez votre maison. C’est un engagement éthique “Dit Fernandez.

Dans cette ligne, il a annoncé qu’il avait donné des instructions au ministre du Développement territorial et de l’Habitat, Jorge Ferraresi, pour que transmettre à la province les fonds qui lui correspondent dans le cadre du plan national de construction de logements.

Expliqué qu’ils tourneront 7 milliards de dollars pour construire des maisons et 120 millions de dollars supplémentaires seront alloués pour «aider à urbaniser les quartiers populaires qui en ont besoin».

D’un autre côté, il a rappelé qu’il y avait eu de nombreux morts dans les tremblements de terre de 44 et 77 mais que la nuit dernière, face à un tremblement de terre de la même ampleur, il n’y avait pas de morts à pleurer. «Parce que San Juan a appris et construit une province antisismique. Grâce à ces constructions antisismiques, cela s’est produit aujourd’hui et ils n’ont pas eu à subir de victimes “, m’a dit.

Et j’ajoute: “C’est un test décisif, triste et douloureux, mais ils ont réussi, et ils doivent être fiers.”

Enfin, il a demandé aux sanjuaninos “patience”, tout en leur assurant que «Ils les aideront» depuis l’État national et provincial. «S’il y a une personne de San Juan qui souffre, toute l’Argentine souffre. C’est faire un pays fédéral “, conclut-il.

L’épicentre du tremblement de terre (6,4 degrés) s’est produit à 54 kilomètres au sud-ouest de la capitale provinciale et à 112 kilomètres au nord de Mendoza. Ensuite, il y a eu une série de répliques, quoique dans une moindre mesure, de 4,4, 4,9 et 4,1 sur l’échelle de Richter.

Un tremblement de terre ou un tremblement de terre est une rupture soudaine des roches à l’intérieur de la Terre. Cette rupture génère de l’énergie qui se propage sous forme de vagues et fait bouger le sol. En Argentine, ils sont produits par le contact de la plaque Nazca avec la plaque sud-américaine.

J’ai continué à lire:

Après quatre semaines, les cas de coronavirus dans la PBA ont chuté et Kicillof s’attend à ce que la tendance se consolide

Un tremblement de terre de 6,4 a été enregistré à San Juan: il a été ressenti à Cordoue et Mendoza

Alberto Fernández a visité les zones touchées par le tremblement de terre de San Juan et a annoncé une aide d’État