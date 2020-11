MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a exhorté lundi les autorités saoudiennes à clarifier «immédiatement» la situation et les charges de deux hommes musulmans ouïghours chinois détenus dans le pays et a appelé à ne pas être renvoyé en Chine, où “Ils courent un risque sérieux d’être détenus arbitrairement et torturés.”

Le 20 novembre, à la veille du sommet du G20 virtuellement organisé par l’Arabie saoudite, les deux hommes ont été arrêtés, même si cela n’a pas été révélé sur quelles charges.

HRW a fait pression sur les dirigeants et les membres du G20 pour faire pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle mette fin “à son assaut incessant contre les libertés fondamentales, y compris l’emprisonnement et le harcèlement des dissidents publics et des militants des droits de l’homme”.

À cet égard, le directeur adjoint de HRW pour le Moyen-Orient, Joe Stork, a averti que «les tentatives de l’Arabie saoudite de rechercher une publicité positive en accueillant le G20 seraient sérieusement compromises si elle détenait et renvoyait de force son Compagnons musulmans de la persécution endémique en Chine. “

Des sources de la communauté ouïghoure d’Arabie saoudite ont informé HRW qu’Hemdullah Abduweli, un érudit religieux musulman ouïghour, avait été détenu par les autorités saoudiennes dans la nuit du 20 novembre à La Mecque avec son ami Nurmemet Rozi.

Ce dernier aurait réussi à contacter un membre de sa famille pour lui dire qu’ils se trouvaient à la prison de Bureiman à Djeddah et qu’ils étaient “en danger”. Les deux hommes résident en Turquie.

Abduweli est arrivé dans le pays pour un pèlerinage religieux en février, bien qu’il soit entré dans la clandestinité après avoir prononcé un discours devant la communauté ouïghoure d’Arabie saoudite dans lequel il aurait encouragé les membres à prier sur les conditions au Xinjiang et à “combattre les envahisseurs chinois.” en utilisant des armes “.

Il avait exprimé sa crainte que les autorités chinoises aient envoyé une demande à l’Arabie saoudite pour qu’il soit détenu et expulsé, a-t-il expliqué au site d’information Middle East Side.

HRW a signalé cinq cas de Ouïghours expulsés par les autorités saoudiennes vers la Chine entre 2017 et 2018.

Les Ouïghours sont des musulmans turcophones, dont la majorité vivent dans la région autonome du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, contre lesquels le gouvernement de Pékin a été hostile et a exercé un contrôle étendu sur la vie quotidienne dans la région, a déclaré le gouvernement. ONG.

Depuis fin 2016, Pékin a considérablement intensifié sa répression au Xinjiang dans le cadre des efforts apparents de contre-terrorisme, soumettant les 13 millions de musulmans turcs de la région à un endoctrinement politique forcé, à une surveillance de masse et à de sévères restrictions de mouvement, a dénoncé HRW. qu’un million d’entre eux ont été détenus dans des camps d ‘«éducation politique».

La répression se concentre sur les pratiques religieuses de la communauté, pour lesquelles ils sont emprisonnés et détenus pour étude du Coran, pèlerinage sans l’approbation de l’État ou portant des vêtements religieux, entre autres actions qui exprimeraient «une ferveur religieuse excessive».

Ainsi, HRW a exprimé sa préoccupation face à “l’histoire de la Chine en matière de détentions arbitraires, de torture et de disparitions forcées d’Ouïghours, ainsi que du manque d’indépendance judiciaire”, de sorte qu’en cas d’expulsion, Abduweli et Rozi “courent le risque de souffrir. torture et autres mauvais traitements “.

Pour cette raison, en vertu du droit international, l’Arabie saoudite est tenue de veiller à ce qu’aucune personne sous sa garde ne soit envoyée de force dans un endroit où elle court le risque d’être soumise à «des persécutions, des tortures ou d’autres violations graves des lois. Droits humains”.