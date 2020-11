Photo: Présidence du Mexique.

Ce jeudi, lors de la conférence de presse du matin du Palais national, le président López Obrador a rappelé que, Tant que la Commission nationale de la science et de la technologie n’arrivera pas à concevoir une alternative à l’utilisation du glyphosate, cela ne sera pas interdit au Mexique. Cependant, il a rappelé que le gouvernement fédéral a déjà suspendu son utilisation dans tous ses programmes agricoles.

“A Sembrando Vida, qui cultive un million d’hectares d’arbres à bois, ce produit agrochimique n’est pas utilisé”, a illustré le président. Il a également dit que s’il est vrai que Ils ne peuvent pas suspendre leur utilisation, ils ont limité le volume d’importation du produit.

La campagne mexicaine pour interdire le produit chimique est étroitement liée à l’interdiction de la culture du maïs transgénique sur le territoire national. Bien que sa toxicité soit mise en doute, il existe des preuves suffisantes pour montrer que le passage de l’activité agricole àles cultures transgéniques ont eu de graves impacts environnementaux et sociaux.

Les populations rurales qui dépendent de l’agriculture ont vu comment les industries qui cultivent des produits transgéniques affectent leur concurrence économique et leurs capacités de subsistance. De plus, le type de monoculture intense pratiqué par ce modèle agricole stérilise la terre, la rendant inutile pour toute autre plante.

Le président a dit que cherchera à inclure le maïs transgénique dans le prochain décret sur les produits interdits par la Commission nationale pour l’amélioration de la réglementation.

Vue générale d’une plantation de soja transgénique dans l’état du Yucatán (Mexique). . / Robin Canu / Archives

La décision d’interdire le glyphosate, commercialisé au Mexique sous les noms Aquamaster, Faena, Mamba, Sankill, Glyphos, Roundup et Ramrod, est venue du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, pour son acronyme en anglais) de l’Organisation mondiale. de la Salud l’a classée comme «potentiel cancérigène». C’est, Dans certaines conditions, ce produit chimique, utilisé principalement dans l’agriculture d’exportation, peut provoquer des cancers.

Un autre point de débat est son effet «légèrement toxique» sur les organismes non humains présents dans les écosystèmes ruraux, tels que les insectes, les oiseaux et les espèces marines, en plus des plantes dont le but est d’éliminer. A ce sujet, Conacyt a publié un référentiel scientifique avec diverses conclusions.

Les classifications nuancées d’adjectifs tels que «potentiel» ou «légèrement» sont la principale cause de désaccord sur la sécurité de leur utilisation. En septembre 1993, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a publié un rapport pour réévaluer l’enregistrement du produit chimique depuis 1983. Elle a classé le glyphosate comme un produit chimique toxique de niveau 3, «modérément toxique» (sur un échelle dans laquelle 4 est «non toxique» et 1 est «très toxique»). L’organisation évalue actuellement à nouveau la classification, mais en 2019, elle a indiqué qu’elle continuait de considérer la substance comme «sûre».

Les preuves scientifiques sur lesquelles ils ont donné cette évaluation ont été présentées par la société qui produit le produit chimique, Monsanto. En 1996, cette transnationale a commencé à commercialiser ses cultures OGM résistantes au Roundup. Cette combinaison de produits a augmenté l’utilisation de l’herbicide. Les producteurs agricoles ont commencé à le pulvériser sur tous leurs champs sans craindre que cela affecte les récoltes. Cela a également réduit la mise en œuvre de la charrue comme méthode de lutte contre les mauvaises herbes.

Porfirio García montre du maïs pourri dans un champ de maïs à Tepeteopan, État de Puebla, Mexique. 16 janvier 2020. REUTERS / Carlos Jasso.

La controverse entourant les informations scientifiques fournies par la société Bayer s’est intensifiée en 2017, lorsque le juge de district américain Vince Chhabria a décrété la déclassification des soi-disant «Monsanto Papers». Dans les documents obtenus, il y avait des preuves suffisantes pour prouver que la société OGM a modifié les preuves scientifiques qui soutiennent la sécurité de ses produits.

Selon une étude publiée par la California State University, la plupart des études scientifiques sur le glyphosate sont pour le moins douteuses.

PLUS SUR CE SUJET:

Greenpeace Mexique a exhorté à publier un décret présidentiel contre le glyphosate et les transgéniques

Sénat: la cinquième Commission a avancé dans la discussion sur un projet de loi interdisant le glyphosate en Colombie