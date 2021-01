19/12/2020 Sara Sálamo fête ses 29 ans aujourd’hui. MADRID, 20 (CHANCE) Sara Sálamo fête aujourd’hui son 29e anniversaire, le 20 janvier. Une silhouette qui, bien qu’elle ne soit pas ronde, vient au moment le plus doux de votre vie. Réussissant en tant qu’actrice, avec un succès notable à ses débuts en tant qu’écrivain avec le roman “Le coucher du soleil du singe qui a gratté le mur”, elle est tombée amoureuse d’Isco Alarcón et de deux bébés à la maison qui, bien qu’étant littéralement “épuisés”, ont devenir la priorité et la joie absolue du canari. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 20 ANS (CHANCE)

Sara Sálamo accomplit aujourd’hui, 20 janvier, 29e anniversaire. Une silhouette qui, bien qu’elle ne soit pas ronde, vient au moment le plus doux de votre vie. Réussissant en tant qu’actrice, avec un succès notable à ses débuts en tant qu’écrivain avec le roman “Le coucher du soleil du singe qui a gratté le mur”, elle est tombée amoureuse d’Isco Alarcón et de deux bébés à la maison qui, bien qu’étant littéralement “épuisés”, ont devenir la priorité et la joie absolue du canari.

Sara est l’une des actrices les plus populaires de notre pays et une revendication publicitaire importante, mais en plus, ces derniers temps, elle est devenue l’une de nos célébrités les plus proches et les plus naturelles, montrant le côté B de la renommée, où tout n’est pas aussi joli que ça en a l’air. Ainsi, laissant de côté son côté le plus glamour – elle devient toujours l’une des mieux habillées quand elle marche sur un tapis rouge – la Canarienne n’hésite pas à partager son quotidien avec ses plus de 900000 followers sur Instagram et récemment ses publications montrant le la réalité du post-partum lui a valu un bon nombre d’ovations.

De montrer fièrement son corps quelques jours après la naissance – avec ses défauts et ses vertus, comme le reste des femmes, en montrant que ce n’est pas parce que vous êtes célèbre que vous récupérez miraculeusement votre silhouette quelques jours après la naissance de votre bébé – à lui montrer des cernes marqués en raison du manque de sommeil ou pour révéler qu’elle a dû mettre des feuilles de chou sur sa poitrine pour essayer d’arrêter une mammite qui semble inévitable étant donné la fréquence à laquelle son fils Piero mange, il y a de nombreuses fois où Sara a le naturel de son drapeau, montrant une réalité rarement montrée et présumant qu’il n’est pas, ni ne prétend être parfait.

Heureuse d’Isco, avec qui elle a entamé une relation passionnée à l’automne 2017, l’actrice se concentre actuellement sur les soins de ses deux enfants: Theo, né en juillet 2019, et le petit Piero, qui avec son arrivée le 30 décembre 2020 est devenu le meilleur cadeau à recevoir 2021 pour la footballeuse et la Canarienne, qui ont toujours avoué qu’elle voulait être une jeune maman.

Isco a été précisément l’une des premières personnes à la féliciter avec une belle dédicace accompagnée d’une photo dans laquelle le couple amoureux s’est embrassé drôle: “Joyeux anniversaire mon amour. Comme c’est beau de marcher à tes côtés et comme c’est beau de partager des draps et des rêves avec vous”. Quelques mots auxquels Sara a rapidement répondu “avoir formé une famille aussi incroyable à vos côtés”.