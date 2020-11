À chaque saison de la NFL, il y a des équipes qui entrent dans le mois de décembre, priant pour que janvier arrive bientôt. Ils ont seulement l’intention de se conformer au processus du calendrier et de rentrer chez eux.

En 2020, la seule chose qui compte dans la ligue est d’essayer d’atteindre le mois de janvier lors d’une pandémie de coronavirus qui complique de plus en plus quotidiennement la saison.

Si la semaine 12 était un indicateur, les dirigeants de la NFL devront improviser plus que Lamar Jackson et Kyler Murray.

Le match entre Baltimore et Pittsburgh, initialement prévu pour Thanksgiving, a été reporté trois fois après une épidémie dans les rangs des Ravens, avec plus d’une vingtaine de touchés. Il sera tenté d’être joué mercredi soir. Le changement le plus récent mandaté par la NFL a été annoncé lundi après que les Ravens ont placé les partants Matthew Judon, Willie Snead et Mark Andrews sur la liste COVID-19.

Denver, parce que ses quarts ont enfreint les protocoles sanitaires, a dû mettre un receveur large recrue en position et, à la surprise de personne, a à peine déplacé le ballon contre la Nouvelle-Orléans.

Les saints et les patriotes ont reçu de sévères amendes pour ne pas avoir appliqué les protocoles de manière stricte.

La NFL mérite des éloges pour avoir parcouru si loin dans la saison et avec un minimum d’interruptions contrairement à ce qui se passe dans le championnat universitaire. Mais la situation actuelle est préoccupante.

Les équipes ont reçu l’ordre de ne pas se présenter à leurs centres de formation lundi et mardi au milieu d’un pic de cas à travers le pays. Le football américain persévère. Mais jusqu’à quand?

“Je pense que nous devons envisager une bulle”, a déclaré Bill Cowher, l’entraîneur légendaire qui sert actuellement d’analyste pour CBS. «Quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le pays, on se retrouve au milieu d’une deuxième vague. Il faut être flexible ».

“Il me semble qu’actuellement, d’un point de vue compétitif et pour être juste, et pour des raisons de santé, il faut recourir à une bulle”, a-t-il ajouté. “Sortez et trouvez une ville tout de suite, identifiez un hôtel, mettez tout le monde à l’intérieur maintenant. à partir de là, il suffit de marcher de l’autobus à l’entraînement … Voilà comment cela fonctionnait au hockey. Voici comment cela fonctionnait au basketball. C’est le moment de le faire. Il faut préserver l’intégrité du sport. C’est la bonne chose à faire. Et c’est le plus sûr ».

De diverses manières, c’est aussi le plus difficile. Ne pensez pas que la NFL n’a pas envisagé de créer une bulle, même si l’idée est d’en avoir une ou deux pour les séries éliminatoires. Au cours des six dernières semaines civiles, c’est un défi logistique de marquer des points contre les Bears de 1985.

Avec l’augmentation du nombre d’infections au COVID-19 dans la ligue, la possibilité de plus de reports – même d’annulations ou de forfaits, ce que la NFL voit avec suspicion – augmente également.

L’alternative qui commence à avoir le plus de sens est de programmer une semaine 19 pendant le deuxième week-end de janvier.

Face à la possibilité d’autres épidémies dans les équipes – et une semaine supplémentaire à jouer car le week-end entre les finales de conférence et le Super Bowl peut être éliminé – une semaine 18 a ses mérites.

Ce serait quelque chose qui éviterait des situations inégales comme celle de dimanche à Denver, dans laquelle les Saints ont balayé 31-3. Est-ce le moyen idéal pour jouer à des jeux dans la NFL? Et il pourrait éviter quelque chose de similaire à Pittsburgh mercredi, au cas où ce match pourrait être joué.