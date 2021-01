. / EPA / DAN HIMBRECHTS / Archives

Avec l’annonce du gouvernement national de Colombie sur l’accord d’entente pour la acquisition du vaccin auprès de Janssen, filiale de la multinationale américaine Johnson & Johnson, le pays se retrouve avec une couverture de trois produits biologiques pour lutter contre la covid-19 et un pas de plus vers la réalisation de la soi-disant immunité collective.

Comme prévu, chacune de ces alternatives a ses propres particularités et maniabilité, elle est donc pertinente rappelez-vous ce qui arrivera dans le pays et comment cela arrivera, en commençant par le nouveau membre du Plan National de Vaccination préparé par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale:

Ils sont neuf millions de doses confirmées ce 30 décembre par le président Iván Duque et le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, en tant que réserve. Sa principale caractéristique est que, contrairement aux deux autres produits qui arrivent en Colombie, ils nécessitent une dose unique au lieu de deux.

Selon les données publiées par Johnson & Johnson, c’est une solution qui peut rester stable à une température comprise entre 2 ° et 8 ° C pendant trois mois, bien qu’en ce moment, ils travaillent pour que cela puisse durer une année entière dans les bonnes conditions.

C’est aussi un vaccin qui a fait face à plusieurs défis, depuis ses tests ont dû être annulés mi-octobre en raison de l’apparition d’une “maladie inexpliquée” dans l’un des volontaires humains qui ont été encouragés à recevoir la version expérimentale. Les essais cliniques ont repris en novembre, lorsqu’il a été déterminé que les événements n’étaient pas liés et qu’il y avait même une participation de la Colombie, où 4 218 citoyens ont reçu le test.

Dans l’ensemble, le vaccin est toujours en phase III et il espère déterminer son taux d’efficacité en janvier prochain, afin d’obtenir l’approbation de la US Food and Drug Administration, FDA. Lorsque cette condition sera remplie, le gouvernement national terminera la signature du contrat qui scelle l’acquisition des produits biologiques.

Probablement le plus avancé et le plus reconnu des trois vaccins qui arrivent en Colombie. Son entrée dans le pays a été confirmée le 18 décembre: il y aura 10 millions de doses achetées directement par le gouvernement national à la société pharmaceutique américaine et une autre partie non confirmée des 20 millions acquis par le biais du mécanisme COVAX.

Comme l’a rapporté le ministre Ruiz il y a une semaine, cette solution “dispose d’une nouvelle technologie d’ARN messager, où une partie du génome est logée dans les mitochondries de la cellule. Il diffère des autres vaccins en ce qu’il n’incorpore aucun agent vivant mais uniquement de l’ARN messager, qui agit sur le virus, générant un pic qui produit la réponse immunitaire pour générer des anticorps ».

Le vaccin nécessite, en plus d’un effort logistique plus important de la part de l’Etat et de l’entreprise elle-même, qui s’est engagée à assurer la distribution aux points d’application, car il doit être conservé dans des congélateurs – il y en a 44 dans le pays – à des températures inférieures à -70 ° C. Cela et AstraZeneca nécessitent l’application de deux doses, à 28 jours d’intervalle.

Selon la société pharmaceutique, qui s’est associée à la société allemande BioNTech pour le développement, ce biologique a une efficacité de 95 pour cent. De plus, elle a déjà été approuvée par la FDA et mène actuellement des démarches auprès d’Invima pour obtenir l’approbation de son entrée dans le pays, probablement “avant la fin de l’année, ou au début de 2021”, selon Julio César Aldana, Directeur de l’institut.

Il a été confirmé à égalité avec celui de Pfizer et de la même manière: 10 millions achetés directement à la société pharmaceutique britannique, alliée à l’Université d’Oxford, et une autre partie inconnue, obtenue grâce au mécanisme d’accélérateur pour l’accès aux outils contre le covid-19, COVAX.

Il s’agit d’une version plus traditionnelle des vaccins qui, comme d’autres comme l’hépatite B, l’Ebola et la grippe, fonctionnent avec une plateforme basée sur un adénovirus, qui ne provoque pas de maladie. “À l’intérieur, des informations génétiques sont introduites qui produisent et génèrent une réaction qui empêche le virus de générer une infection qui entre dans la cellule », a expliqué le ministre Ruiz à l’époque.

Tout comme Janssen et les autres produits biologiques mentionnés, nécessite un refroidissement entre 2 ° et 8 °, Par conséquent, ils peuvent être distribués dans les 37 régions du ministère de la Santé du pays, qui disposent de chambres froides pouvant stocker jusqu’à 70 millions de doses. De là, 3 000 points d’application iront sur tout le territoire national.

À l’heure actuelle, on ne sait pas comment les procédures d’approbation d’Invima progressent. Cependant, il ne faut pas oublier que Cet institut dispose de 10 à 20 jours pour approuver votre entrée dans le paysPar conséquent, la société pharmaceutique doit accélérer pour fournir toutes les informations sur la sécurité, l’efficacité et la stabilité, ainsi que les données de la recherche chez l’animal et l’homme. À 70% d’efficacité, c’était le premier vaccin à obtenir l’approbation du Royaume-Uni cet après-midi.

Cela dit, il convient de rappeler que La Colombie a déjà un calendrier de vaccination établi, dans lequel il est précisé quels groupes et dans quel ordre recevront les différentes solutions qui arrivent dans le pays, en deux phases et cinq étapes:

– Étape 1

100% des agents de santé et d’accompagnement 1ère ligne

100% plus de 80 ans

Total: 1′691,366 Colombiens

– Étape 2

100% de la population de 60 à 79 ans

100% agents de santé de 2e et 3e ligne

Total: 7192701 Colombiens

– Étape 3

100% de la population âgée de 16 à 59 ans présentant des comorbidités

100% enseignants de base et secondaire

Total: 2 950 431 Colombiens

Phase 2

– Étape 4

100% soignants institutionnels

100% de la population dans les métiers et les situations à risques

Total: 4 910 000 Colombiens

– Étape 5

Population entre 16 et 59 ans exempte de comorbidités par ordre d’âge: 50 – 59 ans; 40-49; 30-39; 20-29; 16-19.

Total: 17490151 Colombiens

