David G., le défendeur.

Cette fin de semaine, David G., 25 ans, originaire de Merlo, ouvrier d’une usine d’ouvertures à Moreno, a pris rendez-vous via l’application Waplog, populaire sur Android et avec une plate-forme Web. Waplog, moins explicite que d’autres dans sa gamme comme Tinder ou Happn en termes d’intentions de séduction, plus léger dans le ton, a d’autres possibilités techniques, comme l’insertion de petites vidéos. Là, il avait rencontré une jeune fille de 18 ans de Morón. Le rendez-vous était chez la fille. C’est la mère de la fille qui a ouvert la porte et l’a emmené dans la chambre de la fille.

Là, dans la salle, selon l’accusation portée contre lui, dans les 25 minutes, David est censé l’a violée. Après avoir prétendument commis l’acte, le suspect a quitté la maison.

Alors, la famille de la victime a signalé l’incident au poste de police pour femmes de leur quartier. La victime a déclaré: “Je lui ai demandé d’arrêter, il a couvert ma bouche pour que je ne crie pas”, il prétendait. Son corps a été analysé. Les lésions sur son vagin étaient évidentes, avec une lacération intense qui a provoqué une hémorragie.

Son témoignage a permis d’identifier l’agresseur présumé, connu uniquement par son prénom, avec une collation via les réseaux sociaux. Ainsi, le personnel du 3 ° commissariat de police de Morón de la police de Buenos Aires Il l’a arrêté ce matin dans un hangar de son lieu de travail.

La qualification du dossier du fait, entre les mains UFI N ° 8 de Morón en charge du procureur Adriana Suárez Corripio, a une aggravation: l’état de la victime, alitée. Comme l’ont confirmé des sources policières Infobae, la jeune femme vit avec un handicap moteur qui comprend un léger retard de maturation. Elle porte des couches: elle ne peut pas tourner son corps toute seule.

Son diagnostic est le syndrome de Pena-Shokeir.

Le violeur présumé lorsqu’il a été emmené dans une voiture de patrouille de Buenos Aires.

Au milieu de l’après-midi aujourd’hui David G. a fait l’objet d’une enquête du procureur Suárez Corripio, selon les sources de fichiers. Il a donné son témoignage pendant plus de deux heures: il a assuré, comme l’ont confirmé les sources de l’affaire, qu’il s’était arrangé pour rencontrer sa victime dans le but explicite d’avoir des relations sexuelles, que tout était consenti. Le corps de la victime dit le contraire.

L’affaire Morón n’est pas le seul acte d’abus sexuel retentissant survenu ces derniers jours. Une femme du quartier de San Calixto, au sud de la capitale Salta, Il a dénoncé pendant des heures à Noël dernier que son fils de six ans avait été agressé sexuellement par un inconnu dans une propriété voisine. appelé Parque la Vega, qui Il a été usurpé par plusieurs familles pendant des mois, qui a conduit à une manifestation pour demander justice et l’expulsion de la colonie en question.

Selon ce que les médias locaux ont rapporté, tout a commencé le 25 décembre, en pleine fête de Noël, lorsque le mineur a quitté la maison pour jouer avec des amis, mais n’est jamais revenu.

Après quelques heures, un voisin du quartier l’a trouvé “nu, choqué, incapable de réagir et à quelques mètres d’une tente vide”, dans lequel ils ont ensuite retrouvé les vêtements du bébé, selon la femme a déclaré au portail Qué Pasa Salta.

Avec des informations de Federico Fahsbender

