Nairobi, 20 novembre . .- Jusqu’à 55 fois, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a répété le mot «paix» dans son discours de remise du prix Nobel en 2019. Aujourd’hui, les forces éthiopiennes ont bombardé la région nord de Tigray, transformé en un gouffre pour les réfugiés et l’épicentre d’un conflit international.

“Il y a ceux qui n’ont jamais vu la guerre, et la glorifient et l’idéalisent. Ils ne connaissent pas la peur, ils ne connaissent pas la fatigue, ils ne connaissent ni la destruction ni l’angoisse”, a déclaré Abiy lors d’un 10 décembre historique au cours duquel le monde a reconnu son leadership. le temps de normaliser les relations entre son pays et l’Érythrée, deux décennies après un conflit (1998-2000) qui a fait au moins 80 000 morts.

“La guerre est la quintessence de l’enfer pour ceux qui sont impliqués. Je le sais parce que j’étais là-bas et que je suis revenu”, a poursuivi qui, adolescent, a rejoint l’armée en tant qu’opérateur radio, et assure qu’il serait mort dans une attaque d’artillerie érythréenne sinon Il aurait quitté sa tranchée à la recherche d’un signal radio.

Cependant, cette même animosité envers les armes qui a ébloui l’Occident, ravie par la vision d’un président alors âgé de 43 ans qui a promis une oasis de “paix et de progrès” dans la Corne de l’Afrique, a été brisée ces dernières semaines, avec des centaines de morts et plus de 34 000 Ethiopiens déplacés vers le Soudan.

UNE RÉFORME DIFFICILE

Depuis le 4 novembre dernier, Abiy fait la sourde oreille aux appels de la communauté internationale, y compris du Comité Nobel lui-même, qui lui demande de désamorcer l’offensive dans le nord et de dialoguer avec le Front de libération du Tigray (TPLF); parti qu’il accuse de corruption, de violation des droits de l’homme et de violation de «l’ordre constitutionnel».

Réticents à tout soupçon de paix, les Éthiopiens, même de la même famille, se font désormais face sur le champ de bataille; Des roquettes TPLF sont tombées samedi à Asmara, la capitale de l’Érythrée et dont les troupes soutiendraient le gouvernement éthiopien, et les analystes craignent que l’Égypte ou le Soudan soient les prochaines puissances à participer à ce concours.

“Abiy Ahmed a probablement été trop agressif dans sa démarche de réforme. Pour ce faire, il s’est appuyé sur les anciens outils à sa disposition, conduisant à une répression renouvelée, des tensions et de (nouveaux) prisonniers politiques”, a-t-il affirmé dans un éditorial du 14 mai. Novembre le journal kenyan The East African.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, sa volonté de forger, presque à tout prix, une Éthiopie unie sous la philosophie de «Medemer» – qui en amharique signifie «synergie» et dont il a découvert le concept dans un livre du même nom – a été à l’origine d’un forte animosité parmi les Tigrinas; qui, bien que représentant 6% d’une population de 110 millions d’habitants, a dominé la politique éthiopienne pendant 27 ans.

Beaucoup d’Oromos, dont la région d’Abiy est originaire et qui constituent également le groupe ethnique le plus important, le considèrent également comme un chef répressif, incapable de défendre les intérêts nationalistes d’Oromia et qui n’hésite pas à emprisonner ses opposants.

“N’oublions pas qu’il y a une deuxième insurrection armée dans le centre du pays, dans la région d’Oromia, avec des rebelles armés Oromo combattant contre le gouvernement sur les flancs sud et ouest”, a rappelé à Efe le directeur adjoint pour l’Afrique de l’International Crisis Group (ICG). ), Dino Mahtani.

Fin juin, le meurtre d’un auteur-compositeur-interprète populaire oromo a conduit aux pires violences intercommunautaires en Éthiopie depuis sa transition démocratique, avec des manifestations massives à Addis-Abeba et dans tout Oromia, tuant au moins 167 personnes et des milliers d’autres. ils ont été arrêtés, y compris des militants oromo critiquant la politique d’Abiy.

RÉPRESSION CROISSANTE

Selon le gouvernement, le TPFL a attaqué une base militaire fédérale au Tigray au début du mois de novembre pour voler des armes, un événement qu’il nie mais qui a servi de «casus belli» à Abiy. Aux yeux du président de la TFPL, Debretsion Gebremichael, c’est vraiment une «punition» contre sa région après des mois de rébellion.

Dans ce qui était peut-être le point de non-retour de ce conflit, le TPLF a organisé en septembre dernier des élections législatives jugées «illégales» par le gouvernement fédéral, car elles avaient été reportées à 2021 en raison de la pandémie de covid-19.

Depuis le 5 octobre, date à laquelle le mandat présidentiel d’Abiy a théoriquement expiré, le gouvernement tigré ne reconnaît aucune autorité de l’exécutif central. Moins d’un mois plus tard, missiles et roquettes fédéraux survolent ses paysages montagneux.

Tout cela se passe également dans un contexte sans internet, sans télécommunications et avec des routes bloquées, ce qui rend difficile de vérifier sur le terrain ce qui se passe au-delà de l’histoire des réfugiés épuisés qui marchent jusqu’à 30 kilomètres pour rejoindre le Soudan, ou ONG qui parlent déjà de «crise humanitaire».

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a averti ce mercredi que “des lits d’hôpitaux, des matelas, des couvertures et des draps” manquaient, ainsi que des fournitures médicales, du fait du siège subi par Tigray. A l’hôpital universitaire de Gondar, dans la région frontalière d’Amhara, quelque 400 blessés ont déjà été soignés.

Pendant ce temps, des journalistes internationaux ont vu leur visa refusé, des journalistes éthiopiens ont été arrêtés pour diffusion de “fausses nouvelles” et des dizaines d’officiers de l’armée – la plupart d’origine tigrienne – ont été arrêtés et accusés de “trahison” dans des mouvements rappelant la absence de libertés qui régnait sous le règne de fer de Tigrinya.

«Je m’engage à travailler pour la paix tous les jours et en toutes saisons», a conclu Abiy devant les caméras en acceptant le Nobel. «J’ai des kilomètres à parcourir sur la voie de la paix», disait-il il y a moins d’un an sans se rendre peut-être compte qu’il mentait.

