Les propriétaires des établissements ont averti qu’ils avaient besoin de revenus en plus de la remise d’impôt (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

L’industrie de la restauration à Mexico et dans l’État du Mexique a franchi une nouvelle étape vers un conflit ouvert avec les gouvernements locaux lorsque Certains commerçants d’établissements ont annoncé que, lundi prochain, le 11, ils ouvriront leurs portes au public sous des mesures de sécurité strictes.

Annonces, individuelles et simultanées à partir de divers comptes de médias sociaux, Ils ont insisté sur le fait que l’élément ne peut pas rester inactif car les entreprises qui n’ont pas fermé définitivement risquent de le faire.

Le jeudi 7 janvier, plus de 500 membres de l’industrie de la restauration ont signé une lettre adressée aux gouvernements des deux entités. Ils ont demandé que le secteur soit considéré comme une activité essentielle afin de pouvoir reprendre les opérations.

“C’est un élément fondamental pour le fonctionnement de l’économie mexicaine”, ont-ils indiqué.

Comme expliqué dans le texte, ce n’est que dans l’État du Mexique qu’avant la pandémie qu’ils avaient enregistré 70 000 restaurants avec 340 000 emplois directs, mais jusqu’à présent, 10 000 d’entre eux ont définitivement fermé leurs portes, avec une perte d’au moins 50 000 emplois.

La réponse officielle à cette demande a été de confirmer la proposition de renoncer à 100% du paiement de la taxe sur la masse salariale des restaurants, mais uniquement ceux de la capitale. Le chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a reconnu que ce n’est pas le soutien que souhaite le secteur, “mais c’est un effort des citoyens”, car ce sont des ressources publiques.

Le feu rouge a conduit les restaurants à fonctionner uniquement avec la livraison à domicile (Photo: MARIO JASSO / CUARTOSCURO.COM)

Dans les réseaux sociaux, utilisateurs et entrepreneurs Ils ont exprimé que ce soutien est insuffisant, car ils ont besoin de rétablir le flux de revenus, en plus du pardon. Pour cette raison, malgré les interdictions imposées par le feu rouge, certains établissements ont annoncé qu’ils ouvriraient leurs portes au public dans le cadre du protocole Safe Table de la Chambre Nationale de la Restauration et des Aliments Assaisonnés (Canirac).

Certaines des mesures décrites sont: ouverture avec une capacité de 25% en intérieur et 35% sur les terrasses, tables jusqu’à 6 personnes, fermeture à 10 heures du soir, du lundi au dimanche, utilisation du code QR de suivi gouvernemental CDMX et «échantillonnage hebdomadaire avec des tests COVID-19 chez 5% des effectifs dans les établissements de plus de 50 salariés ».

Ils ont également indiqué qu’ils exigeront l’application de mesures d’hygiène strictes aux fournisseurs et à tous les employés.

Un établissement a déclaré que «si le personnel de l’INVEA (Institut de vérification administrative) ou toute autorité souhaitant effectuer une inspection se présente, nous serons absolument respectueux, ils travaillent comme nous ».

Dans ce contexte, le gouvernement de la capitale a demandé la mise en place de groupes de travail «entre vos associations et celles que vous désignez pour traiter les enjeux de la prochaine réouverture des restaurants progressivement et progressivement».

Les restaurateurs assurent qu’ils maintiendront des mesures de distanciation sociale (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, secrétaire du gouvernement de Mexico, Il a écrit qu’à ces tables, ils discuteront du bon moment pour ouvrir les établissements avec les mesures proposées par les mêmes entrepreneurs.

Un autre problème lié à l’exploitation des restaurants est celui des stands de nourriture informels. Certains utilisateurs ont indiqué qu’ils continuent à fonctionner normalement et sans l’application de mesures sanitaires. En outre, ils ont souligné que la fermeture définitive des restaurants pourrait entraîner un exode des travailleurs vers ce secteur, ce qui nuirait davantage aux finances publiques.

